Clients Orange Bank comment profiter d’une prime de 120€ ? Ce n’est plus un secret, Orange abandonne son projet de banque mobile Orange Bank. Et faute de trouver un repreneur complet, Orange Bank fermera purement et simplement. Seule la banque en ligne Hello Bank de la BNP se positionne pour acheter les clients de l’opérateur mobile. Ainsi, les clients d’Orange Bank devraient prochainement recevoir une offre dédiée pour souscrire à une offre Hello One ou Hello Prime. Mais d’ores et déjà certains clients d’Orange Bank se mettent en quête d’une nouvelle banque en ligne en scrutant évidemment les primes de bienvenue. Et à ce jeu là les primes s’envolent des banques mobiles s’envolent pour atteindre jusqu’à 120€.







Clients Orange Bank comment profiter d’une prime de 120€ ?

La banque en ligne du Crédit Mutuel, Monabanq offre la meilleure prime pour souscrire à ses offres. Actuellement et jusqu’au 31 août 2023, et pour toute ouverture d’un compte bancaire, Monabanq propose une prime pouvant atteindre 120€.

La banque mobile qui place les gens avant l’argent affiche trois offres :

Pratiq+ : un compte bancaire sans condition de revenus, avec une facilité de caisse de 150€. Une carte bancaire Visa classique. Le dépôt de chèques/espèces dans les agences CIC et les virements instantanés gratuits. Trois retraits hors zone euro gratuits tous les ans. Pratiq+ c’est 3€/mois.

: un compte bancaire sans condition de revenus, avec une facilité de caisse de 150€. Une carte bancaire Visa classique. Le dépôt de chèques/espèces dans les agences CIC et les virements instantanés gratuits. Trois retraits hors zone euro gratuits tous les ans. Pratiq+ c’est 3€/mois. Uniq : on retrouve la même offre que Pratiq+ avec jusqu’à 25 retraits gratuits hors zone euro par an. Une assurance moyens de paiement en plus. Le tout pour 6€/mois.

: on retrouve la même offre que Pratiq+ avec jusqu’à 25 retraits gratuits hors zone euro par an. Une assurance moyens de paiement en plus. Le tout pour 6€/mois. Uniq+ : une offre taillée pour les voyageurs avec des paiements et des retraits gratuits et illimités hors zone euro. Des commissions de change gratuites. Des agios remboursés jusqu’à 3€/trimestre. Et aussi une assurance moyens de paiement en plus. La totale Uniq+ vous en coutera 9€/mois.







Comment bénéficier de la prime de 120€ ?

Il ne faut pas rêver la prime n’est pas versée en une seule fois. L’offre se divise en deux parties. Une prime de 80€ pour l’ouverture d’un compte courant avec ou sans carte. Cette prime tombe tous les mois à raison de 10€/mois pendant 8 mois. La seconde prime de 40€ est conditionnée à la souscription d’une carte de paiement Visa Premium ou Platinium. Pour cela l’activation de la carte doit se faire avant le 31 août.







Les autres banques mobiles

Monabanq affiche clairement la meilleure prime du moment pour les clients d’Orange Bank qui voudraient partir avant la fermeture. Hello Bank qui accueillera les clients Orange Bank propose aujourd’hui une prime de 80€. Boursorama rembourse jusqu’à 100€. Fortunéo se limite à 30€ pour une carte Fosfo Mastercard. MaFrenchBank réserve son prime de 25€ aux 18-30 ans. Après il reste l’option des néobanques Revolut, N26 ou Bunq mais là sans aucune prime. Sinon mieux vaut être encore un patient pour connaitre l’offre Hello Bank réservée aux clients Orange Bank.







