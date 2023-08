(Last Updated On: 16 août 2023)

Les possibilités de gains qu’offrent les casinos en ligne sont les principales raisons qui motivent les joueurs. Ils peuvent également faire la demande des différents bonus offerts par ces établissements.

Le bonus sans dépôt est celui qui intéresse le plus les parieurs, car il offre de nombreux avantages. Cependant, vous ne pourrez en bénéficier que sur les plateformes de jeu en ligne. Quelles sont les règles à observer pour le réclamer, et le faire valoir au cours des parties de jeu ?

Prendre connaissance des bonus sans dépôt

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il n’existe pas qu’un seul type de casino bonus sans depot en ligne. Le plus courant est celui dont vous bénéficiez dès votre inscription sur un casino virtuel. Ce bonus de bienvenue vous permet généralement de prendre connaissance des offres disponibles. Les autres bonus auxquels vous pourriez avoir droit sont :

Le bonus de rechargement ;

Les tours gratuits ;

Les bonus de cashback ;

Etc.

Bien entendu, la recherche d’un bonus sans dépôt ne doit se faire que sur un casino en ligne fiable. Assurez-vous que l’établissement dispose d’une licence délivrée par un organisme de renom. Ainsi, vous ne serez pas victime d’arnaques en ligne ou autres limitations infondées. Plus loin, votre bonus sans dépôt pourra facilement être réclamé et utilisé sur la plateforme de jeu.

Créer son compte de jeu

Avant d’entrer en possession de votre bonus sans dépôt, vous devrez posséder un compte sur le site du casino virtuel choisi. La procédure est assez rapide, et intuitive. Suivez simplement les différentes indications qui vous seront données dans l’onglet dédié à l’inscription. Vous accéderez ainsi à un formulaire dans lequel les informations nécessaires doivent être fournies. Les plus demandées sont relatives à votre identité, et vos adresses. Après le remplissage du formulaire, vous recevrez un e-mail destiné à vérifier l’adresse fournie.

Suivez ensuite le lien d’activation pour profiter des avantages de votre bonus sans dépôt de casino.

Bien utiliser les codes bonus

Tous les bonus sans dépôt des casinos en ligne ne sont pas liés à des automatismes. Certains sont uniquement composés de codes de réduction qu’il faudra renseigner de façon manuelle. Cette procédure vous permettra de profiter des divers avantages liés au bonus sans dépôt. Comment sont fournis les codes bonus ? Dans la majorité des cas, ils sont accessibles dès que votre inscription est validée sur le casino en ligne. Vous devrez les copier manuellement, et les renseigner dans le champ approprié.

Assurez-vous de ne pas fournir un code bonus incorrect lors de la procédure, surtout si vous le recopiez manuellement.

Respecter les instructions de l’établissement

Le casino en ligne accompagne généralement les joueurs au cours des différentes étapes de réclamation de leur bonus sans dépôt. Pour chacune d’elles, vous prendrez connaissance du contenu en lisant le descriptif associé. Évidemment, certaines conditions peuvent également être liées à l’utilisation du bonus sans dépôt. Évitez aussi de faire preuve d’une précipitation au cours de la procédure. Le mode de réclamation du bonus sans dépôt pourra vous indiquer des actions spécifiques à effectuer selon le cas.

Gardez en tête que l’offre pourra être soumise à des délais d’utilisation, ou des limitations concernant les dépôts. Les tours gratuits par exemple ne sont en général valides que sur des titres spécifiques. Vous n’avez pas le choix en ce qui les concerne, car tout est défini par l’établissement de jeu.

Prendre connaissance des termes et conditions

Bénéficier d’un bonus sans dépôt est certainement une chose excitante. Cependant, prenez le temps nécessaire pour lire les conditions qui y sont liées. Cela vous évitera à coup sûr certaines surprises dans les paragraphes écrits en petite police dans le règlement. Ne vous empressez pas de lancer une partie, dès que vous recevez votre bonus sans dépôt. Au contraire, faites un tour dans la section relative à la politique générale liée à l’offre dont vous venez de bénéficier. Il n’est pas rare que les conditions liées aux mises comportent de nombreuses limitations.

