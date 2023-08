(Last Updated On: 21 août 2023)

Les Pyrénées-Orientales ne sont pas uniquement prisées pour la beauté de leur paysage et les montagnes majestueuses. Elles sont également connues comme une destination de choix pour les amoureux de jeux d’argent. En effet, la région regorge d’excellentes adresses qui feront le bonheur des passionnés. Partez à la découverte des casino Pyrénées Atlantique incontournables durant votre séjour dans cette partie de la France.

Le Casino d’Amélie-les-Bains-Palalda

En plein centre-ville, le casino d’Amélie-les-Bains vous ouvre ses portes tous les jours de 14h à minuit. Il propose une table de Blackjack et une sélection d’environ 40 machines à sous. La mise débute à seulement 1 centime. Si l’on effectue une comparaison avec les établissements virtuels, l’offre est assez similaire. À la différence près que ces derniers proposent des offres promotionnelles. D’ailleurs des sites spécialisés vous listent les bonus de casino en ligne pouvant être offerts aux utilisateurs jouant depuis le Canada. Ceux-ci sont proposés par des adresses fiables triés sur le volet par des experts.

Revenons au site d’Amélie-les-Bains. Les horaires de ce casino jeux Hautes Pyrénées s’harmonisent avec un restaurant qui accueille les convives du mercredi au dimanche à 12h et à 19h30. La formule débutant est à 16 €. Ce restaurant incarne l’accessibilité dans une ambiance chaleureuse et familiale. La cuisine locale, certifiée « fait-maison », est un véritable régal, et le bar du restaurant propose une variété de cocktails pour compléter l’expérience.

En outre, le casino offre plus que des jeux. Il y a une salle de cinéma avec des projections régulières. Également des festivals cinématographiques pour les amateurs de cinéma. Sans oublier diverses animations culturelles dans la ville, dont des concerts et des expositions. Avec une telle gamme d’activités, le casino d’Amélie-les-Bains se présente comme un lieu de divertissement polyvalent au cœur d’un cadre idyllique.

Le Casino du Boulou

Niché à seulement 20 minutes au sud de Perpignan, Le Boulou se dévoile comme une oasis ensoleillée où mer et montagne se marient harmonieusement. Cette petite ville, baignée dans une atmosphère paisible, enchante aussi bien ses résidents que les visiteurs.

Le Casino JOA du Boulou est l’une des attractions phares de la ville. Ce casino dans les Pyrénées vous accueille du lundi au dimanche, de 10h à 23h. Plus de 120 jeux vous attendent, allant des machines classiques aux dernières générations. Les passionnés de jeux de table seront également servis avec des options telles que la Roulette anglaise, le Blackjack, ainsi que des postes électroniques pour une expérience moderne.

Le restaurant Comptoir JOA vous propose une expérience culinaire 7 jours sur 7, avec des horaires adaptés à toutes les occasions, y compris les jours fériés. De plus, le bar du casino est à votre service avec des horaires étendus, vous permettant de savourer une variété de boissons et des options de restauration tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit.

Le Casino de Canet-en-Roussillon

Situé à 15 minutes de l’effervescence de Perpignan, Canet-en-Roussillon est un joyau côtier parmi les plus séduisants du Languedoc. L’étang de Canet-Saint-Nazaire, avec ses oiseaux migrateurs enchanteurs et son village de pêcheurs pittoresque, invite à une découverte authentique de la richesse naturelle de la région.

Parmi les plages protégées de la commune et les ruelles chargées d’histoire, se dresse fièrement le majestueux château médiéval, offrant un lien enchanteur avec le passé. L’aquarium Oniria ouvre les portes d’un monde marin énigmatique, invitant à une exploration fascinante.

Amoureux de jeux d’argent, visitez sans attendre le casino Pyrénées JOA de Canet-en-Roussillon. Le complexe ouvre ses portes 7 jours sur 7, du matin jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Il vous offre plus de 140 machines à sous, des plus classiques aux plus modernes, 6 tables de jeu, dont Bataille, Ultimate Poker, Blackjack, Texas Hold’em Poker et Roulette anglaise.

Au-delà des jeux, le casino bat au rythme d’animations enchanteresses : des dîners-spectacles aux tournois de Poker en passant par les soirées bingo, chaque moment est une invitation à la célébration. La scène s’anime également avec des concerts chaque samedi, ajoutant une note musicale à vos aventures.

La restauration est une expérience en soi au casino de Canet-en-Roussillon. Son restaurant, à la fois convivial et raffiné, vous enchante avec une cuisine savoureuse, créant un cadre idéal pour savourer des moments uniques entre amis ou en famille. Les groupes de musique enflamment la salle chaque week-end.

Le Casino d’Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer est un petit coin de paradis qui vous séduira par ses criques, son casino envoûtant et ses sentiers de randonnée époustouflants. Au-delà de son littoral envoûtant, cette station balnéaire pittoresque regorge de trésors historiques qui vous promettent un séjour enchanteur.

Le magnifique casino Haute Pyrénées JOA d’Argelès-sur-Mer vous ouvre ses portes 7 jours sur 7 pour vous offrir une expérience inégalée. Un éventail de divertissements vous attend au sein du casino d’Argelès-sur-Mer, notamment ses 69 machines à sous. Les amateurs de jeux de table trouveront également leur bonheur avec 2 tables de Blackjack et 18 postes de Roulette anglaise électronique.

Après une soirée de jeu, vous pouvez vous défouler à la discothèque du casino, le célèbre Playa Club. Les lumières et la musique vous invitent à danser jusqu’au petit matin. Si vous préférez une ambiance plus douce, le casino propose une variété d’événements, du karaoké aux tournois de belote.

Le restaurant Le Comptoir JOA propose les saveurs locales se mélangent harmonieusement avec la Méditerranée en toile de fond, et le bar convivial pour un verre rafraîchissant ou une petite collation.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…