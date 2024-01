(Last Updated On: 13 janvier 2024)

BoursoBank offre une prime de 130€ du 12 au 15 janvier 2024 pour toute ouverture d’un nouveau compte et la commande d’une carte bancaire. BoursoBank, anciennement Boursorama, filiale de la Société Générale dégaine une prime exceptionnelle de 130€ pour les nouveaux clients. Alors évidemment ouvrir une compte bancaire dans une banque comme la Société Générale est difficilement compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique mais pas plus que d’être contraint à faire le plein de sa voiture. Malheureusement l’usage d’une banque est là aussi un usage contraint. Aussi rien n’empêche d’ouvrir le compte, d’utiliser la prime de 130€, de se conforme aux règles d’utilisation pour éviter d’être pénalisé, et de clôturer le compte après. La fin parfois justifie les moyens. Surtout que pour l’ouverture de son compte bancaire l’application BoursoBank est plutôt bien réalisée.







Les banques en ligne à la conquête de nouveaux clients

Alors que deux banques en ligne, Orange Bank et MaFrenchBank doivent prochainement fermer, les autres comme BoursoBank, HelloBank ou MonaBanq se montrent plutôt agressifs pour capter de nouveaux clients. Les né-banques elles, comme N26 ou Revolut, sont plutôt radines dans le registre des primes. Elles comptent sur leur attractivité native pour certains consommateurs. Alors les banques traditionnelles et leurs filiales banque en ligne, sortent du bois pour contrer l’attractivité des né-banques. Hellobank(BNP) annonce une prime difficile d’accès pouvant aller jusqu’à 180€ et BoursoBank une prime plus accessible de 130€.







BoursoBank offre une prime de 130€ du 12 au 15 janvier 2024

Comment bénéficier de la prime de 130€ sur BoursoBank. Et bien c’est finalement assez simple. Depuis le site de BoursoBank ou depuis l’application, il faut commencer par l’ouverture d’un compte et saisir le code promo Code PKWE130. C’est l’opération Pink Week-end chez BoursoBank. Ensuite depuis l’application obligatoirement, on scanne l’IBAN de notre banque actuelle. Ensuite, on photographie sa pièce d’identité, avec de réaliser un selfie. Après quelques heures dans la moulinette du KYC automatisé, un message confirme l’ouverture du compte avec un identifiant. On peut alors accéder à son compte en ligne, répondre à quelques questions, et voir le solde déjà crédité de 50€. Pour recevoir les 80€ restants, la commande d’une carte bancaire est obligatoire. Avec l’offre Welcome, la carte bancaire est gratuite. Il s’agit d’une carte à débit immédiat pour un compte sans autorisation de découvert. Largement suffisant pour fonctionner au quotidien. Une fois la carte souscrite, on peut déjà l’utiliser grâce à sa version virtuelle téléchargeable dans un téléphone compatible ApplePay ou GooglePlay.

Et voilà votre nouveau compte bancaire BoursoBank est crédité de 130€. Soyez quand même vigilant sur l’utilisation du compte et de la carte. Car à défaut d’une utilisation minimal, BoursoBank facture des frais. Ce n’est pas une banque pour rien, et puis il faut bien financer les énergies fossiles.

