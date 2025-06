Laura Lalande de retour au Moulin des Arts de Saint-Béat-Lez Les 5 et 6 juillet 2025 : conférence théâtralisée et ateliers d’écriture

Après son passage remarqué en mai 2024, Laura Lalande revient au Moulin des Arts de Saint-Béat-Lez pour un week-end exceptionnel les 5 et 6 juillet 2025. L’artiste, conférencière, marcheuse et écrivaine propose cette fois-ci une programmation enrichie qui mêle spectacle vivant et transmission créative, dans l’esprit de partage qui caractérise si bien son approche artistique. Cette nouvelle venue s’inscrit dans la continuité de sa démarche artistique singulière, celle d’une femme qui a su transformer ses 3 000 kilomètres de marche en une œuvre littéraire et scénique captivante. Au Moulin des Arts, lieu emblématique de Saint-Béat-Lez, elle proposera deux formats complémentaires : une conférence théâtralisée intimiste et des ateliers d’écriture participatifs.

Une conférence théâtralisée unique le 5 juillet Le samedi 5 juillet à 18 heures, Laura Lalande présentera sa conférence théâtralisée au Moulin des Arts. Cette représentation originale puise directement dans son expérience de marcheuse au long cours et dans la matière de son livre « 3 000 km, des chemins de terre aux sentiers de l’âme ». Mais l’originalité de cette soirée réside dans sa préparation : avant la conférence, l’artiste partira marcher sur les sentiers de Saint-Béat-Lez, s’imprégnant du territoire local pour nourrir son propos. Cette démarche reflète parfaitement la philosophie de Laura Lalande : ancrer son art dans le réel, dans la géographie des lieux qu’elle traverse. Les aventures et rencontres de cette marche préparatoire constitueront le fil conducteur de sa conférence, créant ainsi un lien unique entre le public local et son univers artistique. C’est cette capacité à tisser des ponts entre l’intime et l’universel, entre le particulier et le général, qui fait la force de ses interventions. La soirée se prolongera par une séance de dédicaces de son ouvrage, que les spectateurs pourront acquérir sur place. Cette rencontre avec le public sera accompagnée d’un verre de l’amitié offert par le comité des fêtes de Saint-Béat-Lez, dans cette tradition de convivialité qui caractérise les événements culturels de la commune.

Des ateliers d’écriture sur mesure Les 5 et 6 juillet, de 10 heures à 12 heures (accueil dès 9h30), Laura Lalande animera des ateliers d’écriture au Moulin des Arts. Ces sessions de deux heures chacune témoignent de son approche personnalisée : plutôt que de proposer des thématiques figées, elle préfère adapter ses interventions en fonction de chaque événement et des participants présents. Cette flexibilité pédagogique reflète sa philosophie de la transmission : l’écriture comme moyen de révéler ce qui existe déjà en chacun, plutôt que comme technique à appliquer mécaniquement. Forte de son expérience de coach et formatrice, Laura Lalande sait créer les conditions d’une expression authentique, en s’appuyant sur l’énergie collective du groupe et les spécificités du lieu. La participation est fixée à 15 euros par personne et par atelier, avec un tarif réduit à 12 euros pour « les personnes qui en ont besoin », formulation volontairement ouverte qui témoigne de sa volonté d’accessibilité. Cette approche inclusive correspond à l’esprit de ses marches : ouvrir des chemins pour tous, sans discrimination.

Une artiste en constante évolution Depuis sa dernière venue à Saint-Béat-Lez, Laura Lalande a poursuivi son cheminement artistique. Son approche s’est affinée, s’éloignant des formats trop rigides pour privilégier l’adaptation et la réactivité. Cette évolution illustre parfaitement la leçon tirée de ses 3 000 kilomètres de marche : « la vie n’était pas un but, mais un chemin ». Son livre, paru après neuf années de longues routes à pied à travers la France et l’Europe, raconte avec « énergie, humour et tendresse » cette série de vingt-quatre marches entreprises au départ de Paris. Épuisée par une capitale où elle ne trouvait pas sa place, « éprise de liberté et de contact avec la nature », elle avait entamé en 2015 ce parcours initiatique vers Chartres, Honfleur, le mont Saint-Michel… Du cheminement à pied au cheminement intérieur, son récit témoigne de transformations personnelles nourries de rencontres fortuites et de questionnements spirituels. « Tout au long de ces années à mûrir sous le soleil des sentiers, écrit-elle, le chemin m’a menée aux frontières de mes peurs et de mes limites les plus intimes. J’ai marché après de très joyeuses réussites ou au milieu d’éprouvants trous noirs. »

Un parcours artistique singulier Le parcours de Laura Lalande illustre parfaitement les mutations contemporaines du monde artistique. Formée dans le spectacle vivant et le secteur culturel, elle a su réinventer sa pratique en conjuguant marche, écriture et transmission. Cette approche transdisciplinaire lui permet de toucher des publics variés, des amateurs de littérature aux passionnés de randonnée, des chercheurs spirituels aux professionnels en reconversion. Écrivaine, coach et formatrice, elle partage son expérience et sa vision du monde sur les réseaux sociaux et lors de conférences, développe des programmes en ligne et anime des ateliers d’écriture. Son objectif constant : « éveiller le regard et la conscience à la beauté et à la poésie qui habitent le présent ». Cette mission trouve un écho particulier au Moulin des Arts, lieu dédié à la création et à la transmission artistique. Sa présence à Saint-Béat-Lez s’inscrit dans cette logique de proximité et d’authenticité qui caractérise son travail. Plutôt que de se cantonner aux grandes scènes urbaines, elle privilégie les lieux de vie, les espaces où se tissent de véritables rencontres humaines. Le Moulin des Arts, avec son histoire et son ancrage territorial, offre le cadre idéal pour cette approche artisanale de l’art.