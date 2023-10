(Last Updated On: 2 octobre 2023)

Pourpier la plante sauvage gourmande dans toutes les salades de la fin de l’été au début de l’automne. Souvent jugé disgracieux dans les pelouses de la plaine, il est présent partout dans nos montagnes dans les jardins et même (et surtout) entre les pierres de nos coursières. Très étalée dans son développement elle est la hantise des propriétaires de jardin. Donc généralement le pourpier termine sa vie sous les tondeuses ou généralement entre le fil d’une débroussailleuse. Le pourpier n’est pas une mauvaise herbes. Bien au contraire, le pourpier est une plante extraordinaire qui complète avantageusement les salades de plantes sauvages. A cette saison le pourpier se complète avec la mauve et la patience sauvage pour des salades en circuit ultra-court et totalement gratuite. Il suffit de se baisser pour ramasser les plantes sauvages et préparer sa salade maison.

Pourpier bénéfices et bienfaits d’une plante sauvage

Le pourpier se consomme depuis la nuit des temps. On lui prête des bénéfices médicinaux pour lutter contre les maladies cardiovasculaire, pour ses capacités antioxydantes et anti-inflammatoires. D’un point de vue nutritionnel cette place sauvage est faible en calorie. Mais son bénéfice essentiel dans une salade, c’est sa texture. Le pourpier est une plante grasse qui donne de la consistance à une salade de plantes sauvages.

Pourpier comment le cuisiner ?

Principalement le pourpier se consomme cru en salade, même si certains l’accommode à la poêle. On cueille les pointes du pourpier que l’on peut ciseler avant de les mélanger avec de la mauve et de la patience sauvage (rumex). Pour relever le goût on peut aussi rajouter une betterave râpée, des tomates ou des carottes. On assaisonne d’une vinaigrette bio évidemment. Voilà vous avez une salade sauvage et gourmande pour pas un sous. Qui a dit que manger mieux, naturel et bio coûtait cher ?

