Tour d’Italie 2025 après trois étapes, classement général et résumé des premières journées.Le Tour d’Italie 2025 a débuté de manière spectaculaire. Les premières étapes sont déjà palpitantes avec des rebondissements inattendus. Après trois jours de course, le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) a repris le maillot rose de leader du classement général, grâce à sa victoire lors de la troisième étape à Vlorë, en Albanie.

La première étape, disputée à Tirana, a vu Mads Pedersen s’imposer au sprint, devançant de justesse le Belge Wout van Aert. Cette victoire lui a permis de revêtir le premier maillot rose de cette édition. Cependant, lors de la deuxième étape, un contre-la-montre individuel de 13,7 km, le Slovène Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) a réalisé une performance remarquable, terminant à une seconde du vainqueur Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) et s’emparant ainsi du maillot rose.

La troisième étape, longue de 160 km entre Durrës et Vlorë, a été marquée par une échappée matinale de six coureurs, dont Joshua Tarling. Cependant, le peloton, mené par l’équipe Lidl-Trek, a repris les fuyards à 16 km de l’arrivée. Dans le sprint final, Mads Pedersen, parfaitement lancé par ses coéquipiers Giulio Ciccone et Mathias Vacek, a devancé Corbin Strong (Israel-Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar), remportant ainsi sa deuxième victoire d’étape et reprenant le maillot rose à Roglič.

Classement général après la 3e étape

Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 7h42’10” Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) – à 9″ Mathias Vacek (Lidl-Trek) – à 14″ Brandon McNulty (UAE Team Emirates) – à 21″ Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – à 25″ Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) – à 26″ Max Poole (Team Picnic PostNL) – à 33″ Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – à 34″ Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – à 36″ Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe) – à 40″

Les maillots distinctifs

Maillot rose (leader du classement général) : Mads Pedersen (Lidl-Trek)

: Mads Pedersen (Lidl-Trek) Maillot cyclamen (classement par points) : Mads Pedersen (Lidl-Trek)

: Mads Pedersen (Lidl-Trek) Maillot azzurro (meilleur grimpeur) : Lorenzo Fortunato (XDS-Astana Team)

: Lorenzo Fortunato (XDS-Astana Team) Maillot blanc (meilleur jeune) : Mathias Vacek (Lidl-Trek)

Perspectives pour les prochaines étapes de ce Giro 2025

Après une journée de repos bien méritée, le peloton du Giro 2025 reprendra la route demain mardi avec la quatrième étape, un parcours plat de 189 km entre Alberobello et Lecce, en Italie. Cette étape devrait favoriser les sprinteurs, offrant à Mads Pedersen une nouvelle opportunité de briller et de consolider son avance au classement général.

Les étapes suivantes, notamment les étapes de montagne et le deuxième contre-la-montre prévu lors de la dixième étape, seront déterminantes pour les prétendants au classement général. Primož Roglič, fort de son expérience et de ses qualités en montagne, reste un sérieux candidat pour reprendre le maillot rose. De même, les jeunes talents de l’équipe UAE Team Emirates, tels que Juan Ayuso et Isaac Del Toro, pourraient créer la surprise.

Calendrier des prochaines étapes

Étape 4 : Alberobello → Lecce (189 km) – Sprint attendu

: Alberobello → Lecce (189 km) – Sprint attendu Étape 5 : Tarente → Matera (171 km) – Terrain vallonné

: Tarente → Matera (171 km) – Terrain vallonné Étape 6 : Potenza → Campobasso (210 km) – Première arrivée en altitude

: Potenza → Campobasso (210 km) – Première arrivée en altitude Étape 7 : Campobasso → L’Aquila (198 km) – Étape de moyenne montagne

: Campobasso → L’Aquila (198 km) – Étape de moyenne montagne Étape 8 : L’Aquila → Pérouse (203 km) – Contre-la-montre individuel

Le Giro d’Italia 2025 s’annonce comme toujours passionnant, avec une lutte acharnée pour le maillot rose et des étapes variées qui mettront à l’épreuve les capacités des coureurs. Les fans de cyclisme peuvent s’attendre à des moments forts et à des rebondissements tout au long de cette grande boucle italienne.