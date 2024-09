(Last Updated On: )

Faire réparer ses chaussures de randonnée, est incontestablement la meilleure solution pour faire des économies et limiter sa consommation. Pour concilier vie à la montagne, et sobriété, s’équiper mérite un peu de réflexion et d’organisation. Pour limiter son impact sur le climat en évitant de surconsommer, les achats de seconde main représente une première possibilité. Des plate-formes spécialisées comme Everide permettent d’acheter des équipements pour les activités outdoors en seconde main. Comme sur d’autre sites du même on trouve parfois même des chaussures de randonnées neuves ou très peu utilisées. D’ailleurs sur ce marché, on apprend que Barooders cesse ses activités. Sinon l’autre possibilité, c’est d’entretenir, de réparer et de faire durer ses équipements pour la montagne.

Faire réparer ses chaussures de randonnée

Ici et là, on commence à voir apparaître des modèles de chaussures de randonnées réparables, ou des chaussures de trail comme chez Salomon et plus récemment Valone. Pour les autres modèles et autres marques, on peut parfois trouver des cordonniers près de chez soi, mais mieux d’adresser à des spécialistes de ce type de chaussures. On les trouve généralement en ligne comme Le Chausse Montagne. Ce cordonnier en ligne peut ressemeler votre vieille paire de chaussures de randonnées à la semelle usée par des heures de marche. Mais il est parfois également possible de simplement recoller la semelle, recoudre le pare-pierre, refixer des crochets et passant, ou même recoudre une tige. Les tarifs sont indiquées sur leur site. Il suffit d’envoyer sa paire de chaussures de marche, et d’attendre ensuite de recevoir un devis. Et en quelques jours les chaussures de randonnées reviennent comme neuve à la maison. Toutes les réparations sont bien moins chères que de racheter une nouvelle paire de chaussures.

Avec la réparation des chaussures de randonnées, on évite de jeter des chaussures qui viendront encombrer les zones de déchets. On évite également de racheter une nouvelle paire de chaussures de randonnées, et de consommer des ressources supplémentaires. On fait des économies. Et on reste à l’aise dans ses chaussures de randonnées préférées.

La Barral de Cimalp une chaussure de randonnée à faire réparer

Voilà un modèle à moins de deux cents euros, qui va la peine d’être réparé. Le modèle est simple de conception avec une empeigne en cuir nubuck nettement plus durable, une tige mid et des semelles Vibram. Les Cimalp Barral sont faciles à porter tous les jours quand on vit en montagne, avec style et des couleurs originales. Un modèle de chaussures de randonnées auquel on s’attache rapidement, et que l’on a envie d’entretenir pour le faire durer. Sur ce modèle le pare-pierre s’était décousu, en moins d’une semaine, les chaussures sont revenus comme neuves de l’atelier Le Chausse Montagne pour une réparation à 40€. Comme quoi cela vaut la peine de faire réparer ses chaussures de randonnées.

