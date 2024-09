(Last Updated On: )

Les Pyrénéennes 2024 le programme complet du 19 au 22 septembre au parc des expositions de Saint-Gaudens, capitale du Comminges. Le salon agricole triennal revient pour une nouvelle édition avec toujours la même volonté de rapprocher le monde agricole des consommateurs, des professionnels et des institutionnels. Pour cette édition 2024 l’accent commingeois sera mis sur la transmission, où comment initier et préparer les générations futures aux enjeux de l’agriculture. Autour des jeunes et de l’avenir, trois autres thèmes guideront les visiteurs attendus par milliers. Dans un contexte de déconsommation des produits locaux et bio, Les Pyrénéennes viennent remettre la lumière sur les producteurs locaux et les circuits-courts. A côté de cela, le monde agricole viendra aussi questionner ses pratiques autour du thème de l’évolution des systèmes. Le tout dans une ambiance conviviale et festive avec de nombreux concerts. Du 19 au 22 septembre 2024, le Comminges sera la capitale du monde agricole d’Occitanie avec les Pyrénéennes 2024.

Les Pyrénéennes 2024 le programme complet du 19 au 22 septembre

Difficile d’afficher le programme des Pyrénéennes 2024 tant le programme est dense. Même sur le site de l’évènement on se perd vite entre les conférences, les stands, les concours, les animations et les concerts, … Mais c’est aussi la preuve que les sujets à traiter et à présenter son larges. On y trouve ainsi les traditionnels concours de bêtes, notamment bovins.

Autour du pastoralisme, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de chiens de troupeaux. Mieux encore les participants pourront suivre une mini-transhumance le jeudi 19 septembre de 10h à 12h au départ du quartier le Vignet à Villeneuve de Rivière. Attention pour cette mini-transhumance les places sont limitées.

La Communauté de Communes Coeur et Coteaux du Comminges, organisatrice de l’évènement, s’engage elle sur des animations autour du tri des déchets et de la jeunesse. Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne anime une conférence autour du sujet « Projet 100% Bio, local et fait maison ».

Côté musique et concerts, sur scène se succèderont Les Bouilleurs de son, Revelhet Arièja, Nou hount, Panda’s Cover Gang, Les Brass’eurs Band, Lori Bess, De Colores, Nadau, Revelhet Arièja, Les Fantaskes, Les Brass’eurs Band, …

Le programme complet est à retrouver sur le site : LES PYRENEENNES 2024

Et pendant ce temps aux Abattoirs du Comminges

Pour la Communauté de Communes Coeurs et Coteaux du Comminges, l’évènement tombe bien. La 5C peut tenter de communiquer autrement qu’au travers des demandes de fermetures de son abattoir intercommunal de Boulogne sur Gesse. L’association L214 y a révélé les conditions ignobles et atroces d’abattage des animaux. Mais qu’importe pendant trois jours le monde agricole des années 70 viendra festoyer autour des bêtes, des pesticides, et de ses pratiques bien souvent catastrophiques sur la nature et la biodiversité. Les visiteurs viendront eux s’ébahir, s’émerveiller et féliciter les producteurs locaux pour la qualité de leurs produits, avant de repartir faire leurs courses au supermarché du coin. Mais toutes et tous passeront évidemment un agréable moment ensemble.

