Share Friday pour consommer moins et partager plus, face à la déferlante d’hyperconsommation du Black Friday. Share Friday est une initiative visant à transformer le traditionnel Black Friday en une journée dédiée au partage et à la consommation responsable. Mais plutôt que de promouvoir l’achat compulsif, le Share Friday encourage les individus à adopter des pratiques plus durables, telles que le partage, l’échange et le don. Cette démarche s’inscrit dans une vision où la déconsommation devient un mode de vie, favorisant la circulation d’énergie positive et la préservation des ressources. Ainsi voilà une belle illustration de la fameuse sobriété heureuse !

Qui participe au Share Friday ?

Chacune des plate-formes et des applications ci-dessous participent au Share Friday avec des offres spéciales :

Geev : une application permettant de donner et de récupérer gratuitement des objets, évitant ainsi le gaspillage et l’encombrement.

: une application permettant de donner et de récupérer gratuitement des objets, évitant ainsi le gaspillage et l’encombrement. HomeExchange : un service d’échange de maisons offrant des vacances authentiques et économiques, tout en favorisant les rencontres locales.

: un service d’échange de maisons offrant des vacances authentiques et économiques, tout en favorisant les rencontres locales. Getaround : une plateforme d’autopartage facilitant la location de voitures entre particuliers, réduisant ainsi le besoin d’achat de véhicules.

: une plateforme d’autopartage facilitant la location de voitures entre particuliers, réduisant ainsi le besoin d’achat de véhicules. Bene Bono : une solution pour sauver des produits alimentaires du gaspillage en les proposant à des prix réduits, tout en soutenant les producteurs.

: une solution pour sauver des produits alimentaires du gaspillage en les proposant à des prix réduits, tout en soutenant les producteurs. Murfy : un service de réparation d’appareils électroménagers à domicile, prolongeant leur durée de vie et réduisant les déchets électroniques.

: un service de réparation d’appareils électroménagers à domicile, prolongeant leur durée de vie et réduisant les déchets électroniques. 900.care : une entreprise proposant des éco-recharges pour les produits d’hygiène, limitant ainsi l’utilisation de plastique à usage unique.

Vous en voulez encore ?

Le Closet : un service de location de vêtements permettant de renouveler sa garde-robe sans surconsommer.

: un service de location de vêtements permettant de renouveler sa garde-robe sans surconsommer. Kidibam : une plateforme dédiée aux jouets et livres d’occasion pour enfants, offrant une seconde vie aux articles tout en faisant des économies.

: une plateforme dédiée aux jouets et livres d’occasion pour enfants, offrant une seconde vie aux articles tout en faisant des économies. MyTroc : un site facilitant le troc de biens et services entre particuliers, sans échange monétaire.

: un site facilitant le troc de biens et services entre particuliers, sans échange monétaire. youzd : une marketplace spécialisée dans les meubles et équipements de seconde main, livrés comme du neuf.

: une marketplace spécialisée dans les meubles et équipements de seconde main, livrés comme du neuf. belOOp : une plateforme d’échange d’affaires pour enfants, permettant de renouveler leurs effets sans dépenser.

: une plateforme d’échange d’affaires pour enfants, permettant de renouveler leurs effets sans dépenser. DressLike : un service de troc illimité de vêtements, offrant une alternative économique et écologique au shopping traditionnel.

: un service de troc illimité de vêtements, offrant une alternative économique et écologique au shopping traditionnel. Lib&Lou : une solution de location de jouets pour enfants, évitant l’accumulation et le gaspillage.

: une solution de location de jouets pour enfants, évitant l’accumulation et le gaspillage. SwapTheRoad : une plateforme d’échange de camping-cars et vans aménagés entre voyageurs, pour des road trips plus responsables.

: une plateforme d’échange de camping-cars et vans aménagés entre voyageurs, pour des road trips plus responsables. Campsider : une marketplace dédiée aux équipements sportifs d’occasion, permettant de s’équiper à moindre coût.

: une marketplace dédiée aux équipements sportifs d’occasion, permettant de s’équiper à moindre coût. Les Biens en Commun : un service de location d’équipements en libre-service, évitant l’achat d’outils rarement utilisés.

: un service de location d’équipements en libre-service, évitant l’achat d’outils rarement utilisés. Willy anti-gaspi : un site vendant des produits bio ou français destinés au gaspillage, à des prix réduits.

: un site vendant des produits bio ou français destinés au gaspillage, à des prix réduits. Articonnex : une plateforme proposant des matériaux de construction issus de surplus ou de réemploi, à prix réduits.

: une plateforme proposant des matériaux de construction issus de surplus ou de réemploi, à prix réduits. HomeCycle : un service de location d’électroménager incluant entretien, réparation et recyclage, avec reprise des anciens appareils.

: un service de location d’électroménager incluant entretien, réparation et recyclage, avec reprise des anciens appareils. Lokki Rent : une plateforme de location de matériel outdoor, permettant de voyager léger sans acheter.

Share Friday pour consommer moins et partager plus

Aussi, en participant au Share Friday, les consommateurs sont invités à repenser leur manière de consommer, en privilégiant des solutions durables et collaboratives. Cette initiative offre une alternative positive au consumérisme exacerbé du Black Friday, en mettant l’accent sur le partage, l’économie circulaire et la préservation des ressources.

