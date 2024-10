(Last Updated On: )

A la brasserie du Vénasque des bières mais pas que, avec aussi des limonades bio, du cola, du jus de pommes pétillant, et du cidre. Ce vendredi 25 octobre, la brasserie du Vénasque ouvrait ses portes aux professionnels et au grand public. Et Jérôme Gays de rappeler l’histoire de la petite brasserie devenue déjà bien grande en moins de 10 ans. La Brasserie du Vénasque poursuit son développement en conservant un fort lien avec son territoire d’origine, le Luchonnais. Jérôme se souvient de ses premiers brassins expérimentaux dans le garage de sa grand-mère. Puis en 2015 le rachat du café des 4 chemins accélère le projet d’une vraie brasserie. Depuis ses modestes débuts avec une seule cuve de 500 litres et trois variétés, la Brasserie du Vénasque produit aujourd’hui plus de 100 000 litres de bières, limonades et cidres.

Un engagement local et écoresponsable

Bien qu’une seule bière arbore le label bio, la brasserie du Vénasque se montre soucieuse de son impact environnemental dans toutes ses productions. Chaque étape de fabrication de l’eau de source locale, de la sélection du malt, du houblon et du sucre à la gestion logistique est pensée pour minimiser l’empreinte écologique. La brasserie privilégie les circuits courts et travaille avec des partenaires locaux : Julien Barousse, à Saint-Marcet, fournit ainsi du houblon bio, tandis que le sucre bio est acheté dans une boutique bio de Luchon. Pour le malt la tradition veut que les céréales soient maltées dans le nord-est de la France, en Belgique ou en Allemagne. Néanmoins les ingrédients sont soigneusement sélectionnés pour garantir l’authenticité et à la qualité de leurs boissons artisanales, alliant savoir-faire local et respect de l’environnement. En plus de ses bières, la brasserie élargit ses volumes de limonades 100 % bio et produit également du cidre occitan et un cola, le Vénask’Ola.

Un projet d’extension local

Pour soutenir son expansion, la Brasserie du Vénasque doit relever le défi du stockage. Manquant de place dans ses locaux actuels, elle a récemment acquis un terrain adjacent pour y construire un nouvel espace de stockage. Bien qu’elle aurait pu opter pour un déménagement plus bas dans la vallée, Jérôme est attaché à son ancrage dans le Luchonnais et a préféré rester fidèle à ses racines. Ce futur bâtiment, prévu pour dans quelques mois, libérera de l’espace dans les locaux actuels et permettra à l’équipe de travailler dans de meilleures conditions, optimisant à la fois le confort et la productivité.

On peut tout faire avec de la bière

Pour la journée portes ouvertes, Florence Borg aux commandes du food truck Better Call Flow avaient relevé le défi, de préparer des mignardises à partir de bière. On retrouvait ainsi sur la table des gaufres à la bière ou des pains perdus salés à la bière. Et pour le dessert Florence Borg lance biéramisu !

Pour des recettes plus traditionnelles et toutes aussi délicieuses, le food truck Better Call Flow se trouve généralement à l’entrée de Luchon face à la rue de la gare.

Pour les bières et toutes les boissons de la brasserie du Vénasque, on les retrouve un peu partout dans Les Pyrénées Haut-Garonnaises, depuis leur boutique à centre de Luchon à côté de Biodeslys, jusqu’à l’auberge de la Gentilhommière à Fos.

Et attention aux dernières nouvelles, la brasserie du Vénasque ouvre à nouveaux ses portes avec visites, marché de producteurs locaux et concerts le 1er novembre prochain.

