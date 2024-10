(Last Updated On: )

Au théâtre du Casino de Luchon, la compagnie Cœur et Jardin présente une adaptation du célèbre roman d’Agatha Christie, « Mort sur le Nil ». Pour cette première représentation à Luchon, la compagnie, résidente du Grenier Théâtre de Toulouse, a rencontré un succès remarqué le samedi 26 octobre 2024. La salle du Casino n’était pas tout à fait pleine, mais s’en approchait. Surtout, à en juger par les réactions du public à divers moments clés, il était évident que chacun était captivé par cette intrigue haletante. La pièce sera jouée prochainement à Tarbes, et nous ne pouvons que recommander à nos voisins de Bigorre de réserver leurs places pour « Meurtre sur le Nil » au Théâtre municipal.

La compagnie Cœur et Jardin, résidente du Grenier Théâtre

Fondée en 2006 par Claude Hélias et Alexandra Pons, la compagnie Cœur et Jardin, résidente du Grenier Théâtre, s’est spécialisée dans le registre de la comédie. Elle s’est imposée en revisitant les grands classiques du genre. Elle est récompensée en 2015 par le Trophée de la meilleure pièce de théâtre au Festival du Printemps du Rire de Toulouse pour *Impair et père* de Ray Cooney.

Depuis 2012, Claude Hélias assure la direction artistique et la programmation du Grenier Théâtre. Animé par une vision d’un théâtre populaire et exigeant, il propose des œuvres sensibles et captivantes. Grâce à ses choix, le Grenier Théâtre a retrouvé dynamisme et notoriété avec des pièces marquantes telles que « Le Repas des Fauves » de Vahé Katcha, « La Vérité » de Florian Zeller, ou encore les classiques de Feydeau comme « La Puce à l’oreille » et « L’Hôtel du Libre-échange ».

Erwan Guillou, est le régisseur général et pilier de la compagnie depuis 2013. Il crée les ambiances lumineuses et sonores et conçoit les décors des pièces. Son travail en coulisses est essentiel pour donner vie à chaque spectacle, en étroite collaboration avec les comédiens.

« Meurtre sur le Nil » au Théâtre du Casino de Luchon

L’intrigue de « Meurtre sur le Nil » tourne autour de Kay, une jeune et riche héritière. Elle vient d’épouser Simon, son mari sans fortune. Pour leur lune de miel, ils partent en croisière sur le Nil. Mais ils se retrouvent suivis par Jacqueline, la meilleure amie de Kay. Sauf que Jacqueline est aussi… l’ex-fiancée de Simon. C’est ainsi qu’un drame va bouleverser leur voyage.

Au Théâtre de Luchon, les comédiens de la compagnie Cœur et Jardin entraînent le public dans un mélange de comédie, de drame et de suspense. Sur scène, Franc Po incarne le steward discret et omniprésent de la croisière. Angélique Infante joue la riche héritière Kay Ridgeway Mostyn. Tandis que Marc Faget interprète son surprenant mari, Simon Mostyn. Carla Dhassali est Louise, la servante du couple. Alexandra Pons incarne Jacqueline de Séverac, l’ex-fiancée de Simon. Philippe Canizarès prête vie au personnage du Chanoine Ambrose Pennefather. Valérie Coré joue avec aplomb la tante grandiloquente, Hélène Ffoliot-ffoulkes, aux côtés de sa nièce Christina, interprétée par Alissa Chalard. Robert Simon campe l’impertinent et cynique Smith. Et Lorenzo Salvaggio endosse le rôle du Dr Bessner, qui soigne petits et grands bobos des croisiéristes.

Aussi, cette belle troupe mérite d’être applaudie chaleureusement le 15 novembre prochain au Théâtre Municipal de Tarbes.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…