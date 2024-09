(Last Updated On: )

Le chanteur Mayu en concert à Fos le samedi 14 septembre 2024, dès 21 heures à la salle des fêtes. A l’invitation de l’association Km125.1 Les pieds dans l’Oc, Mayu, chanteur, auteur, compositeur et multi-instrumentiste Brésilien sera sur scène pour interpréter plusieurs de ses titres. Des titres parmi lesquels, « Parle-moi du soleil » écrit par Francis Cabrel. Il faut dire que ce fils de pasteur, né au Sertão (Brésil), vit désormais lui aussi à Astaffort. Le village du Lot et Garonne cher au coeur de Francis Cabrel deviendrait presque une petite résidence d’artistes. Pour Mayu le voyageur, s’ancrer à Astaffort n’est sûrement pas anodin.

Le chanteur Mayu en concert à Fos le samedi 14 septembre 2024

Vous aimez l’accent de Francis Cabrel, ses mélodies douces et engagées, son style intemporel ? Vous aimerez Mayu avec son accent brésilien, ses sonorités jazz, et son talent de contrebassiste. Et pour en profiter pas besoin de remonter la Garonne, car c’est à Fos que le chanteur viendra se produire.

Une occasion exceptionnelle d’écouter quelques morceaux déjà bien présents sur les plateformes digitales comme « Parle-moi du soleil », écrit par Francis Cabrel ou bien encore « Pas d’ici ».

Alors avant de sombrer dans la morosité de la rentrée et de s’enfoncer dans les flâneries d’automne, venez écouter Mayu pour profiter encore un peu d’une ambiance estivale.

Fos n’ayant pas encore son Zénith, mieux vaut s’inscrire au 06 83 87 92 55 pour venir applaudir l’artiste, et ces artistes de l’association Km125.1 Les pieds dans l’Oc qui ont toujours à coeur d’amener des moments culturels au fond de notre petite vallée.

