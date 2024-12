(Last Updated On: )

Champs libres aux poules sauvetage de Noël pour 5000 poulettes qui attendent se s’installer dans un poulailler confortable. À l’approche des fêtes de Noël, la solidarité ne se limite pas aux humains. Chaque année, l’association Champs Libres Aux Poules organise une vaste opération de sauvetage de poules pondeuses issues d’élevages bio. L’objectif est d’offrir à ces gallinacées une seconde vie loin des contraintes de l’élevage intensif, dans un foyer chaleureux.

Une opération de sauvetage en plein essor

Depuis le début de cette opération, plus d’un millier de poules ont déjà trouvé une nouvelle maison. Un chiffre prometteur, mais il reste encore près de 5000 poules à sauver. Ces petites pensionnaires âgées de 18 mois, en pleine santé, attendent patiemment qu’une famille bienveillante leur offre un toit et un espace où picorer en liberté.

Adopter une poule, c’est faire un geste concret pour la cause animale tout en bénéficiant de précieux avantages. Outre les œufs frais, les poules fertilisent et nettoyent naturellement le jardin. Et vous aurez le plaisir d’observer ces créatures attachantes vivre paisiblement.

Un réseau de bénévoles mobilisé

Cette mission ne serait pas possible sans l’engagement inébranlable des bénévoles de Champs Libres Aux Poules. Répartis dans plusieurs départements du sud-ouest de la France, ils organisent des journées d’adoption et accompagnent les familles dans le processus. Leur dévouement est essentiel pour mener à bien cette mission de sauvetage.

Les prochaines dates d’adoption à ne pas manquer

Voici un aperçu des lieux et dates où vous pourrez accueillir vos futures pensionnaires :

Aveyron (12) Tayrac : 21 décembre, 10h-13h Villefranche-de-Rouergue : 14 décembre, 10h-13h

Haute-Garonne (31) Saint-Paul-sur-Save : 21 décembre, 10h-13h Sainte-Foy-d’Aigrefeuille : 14 décembre, 11h-13h Villemur-sur-Tarn : 21 décembre, 10h-16h

Gers (32) Frégouville : 7 décembre, 13h-16h ( Urgent ) Plaisance : 14 décembre, 10h-12h Vic-Fezensac : 21 décembre, 10h-13h

Pyrénées-Orientales (65) Trie-sur-Baïse : 14 décembre, 10h-13h

Tarn (81) Cordes-sur-Ciel : 14 décembre, 10h-13h Saint-Christophe : 22 décembre, 10h-13h

Tarn-et-Garonne (82) Caylus : 14 décembre, 14h-16h



Pour s’inscrire à ces journées d’adoption, il suffit de contacter l’association via leur site internet ou leurs réseaux sociaux.

Pourquoi adopter des poules bio ?

Les poules proposées à l’adoption proviennent d’un élevage biologique et ont un potentiel de ponte encore important. C’est juste que leur rendement n’est plus jugé « optimal » par les normes industrielles. Adopter ces poules, c’est non seulement leur épargner un abattage prématuré, mais aussi encourager un mode de vie durable et respectueux de l’environnement.

Les avantages de l’adoption :

Œufs frais et bio directement dans votre cuisine.

directement dans votre cuisine. Réduction des déchets alimentaires : les poules sont de fantastiques composteurs naturels.

: les poules sont de fantastiques composteurs naturels. Engrais naturel pour le potager, et vos légumes comme le chou-rave , ou la mizuna ou le poireau.

pour le potager, et vos légumes comme le , ou la ou le poireau. Compagnie attachante et moments de complicité.

Comment participer ?

Si l’idée de sauver des poules vous touche, il est encore temps de vous inscrire à l’une des journées prévues. L’équipe de Champs Libres Aux Poules se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous guider dans cette belle aventure.

Devenir famille d’accueil pour ces poulettes, c’est offrir une deuxième vie à des animaux souvent oubliés. En les adoptant, vous faites bien plus que les sauver : vous devenez acteur d’un monde plus juste et plus respectueux.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’association : www.champslibresauxpoules.com.

Bientôt quelques unes des ces poulettes viendront s’installer à la Cabane des crêtes.

