Observation, préservation et découverte avec l’AREMIP en février. L’AREMIP (Association pour la Recherche et l’Étude du Milieu et des Interactions de Proximité) organise trois activités en février 2025 pour découvrir et préserver la biodiversité des Pyrénées Haut-Garonnaises. Ces sorties combinent sensibilisation scientifique, immersion dans la nature et participation active à la préservation des écosystèmes locaux.

À la recherche du Tichodrome échelette

Date

: Samedi 8 février, après-midi

Lieu : Falaises de Troubat

Rendez-vous : 14h, au premier parking des falaises

Le Tichodrome échelette, petit oiseau des falaises, est particulièrement fascinant par ses capacités d’adaptation à un milieu escarpé. En hiver, il fréquente les parois rocheuses de Troubat, où il se nourrit en explorant les fissures à la recherche d’insectes. Cette sortie vous invite à tenter de l’observer avec des jumelles, accompagné par un naturaliste passionné. L’activité permet également de mieux comprendre son habitat et les défis auxquels cette espèce est confrontée.

Informations pratiques : Gratuit, inscription obligatoire au 05 61 95 49 60 ou par courriel à aremip2@gmail.com. Covoiturage possible depuis Montréjeau.

Chantier nature : restauration d’un bas-marais calcaire

Date

: Mercredi 19 février, après-midi

Lieu : Trébons-de-Luchon

Rendez-vous : 13h, gare de Luchon

Ce chantier participatif se concentre sur la restauration d’un bas-marais calcaire, un habitat fragile et riche en biodiversité. Ces zones humides jouent un rôle clé dans la régulation des eaux et abritent de nombreuses espèces végétales et animales spécifiques. Les activités incluent la coupe de petits ligneux, le débroussaillage des ronces et la mise en tas des bois coupés.

Ce type d’intervention est essentiel pour limiter l’enfrichement, qui menace l’équilibre écologique de ces milieux. Le terrain étant en pente et humide, il est recommandé de venir bien équipé : bottes, gants, sécateurs et vêtements adaptés.

Informations pratiques : Gratuit, inscription obligatoire au 05 61 95 49 60 ou par courriel à aremip2@gmail.com.

À la découverte de la Déouède de Fos

Date

: Samedi 22 février, matinée

Lieu : Zone humide de la Déouède, derrière le village de Fos

Rendez-vous : 10h, place de la mairie à Fos, côté bistrot

Cette sortie tranquille invite à explorer la Déouède de Fos, une zone humide méconnue mais riche en patrimoine naturel et culturel. On y évoquera l’histoire et l’utilisation ancienne de ce site, ainsi que sa valeur écologique actuelle. Une promenade accessible, parfaite pour s’immerger dans un milieu naturel préservé et mieux comprendre son importance.

Informations pratiques : Gratuit, inscription obligatoire au 05 61 95 49 60 ou par courriel à aremip2@gmail.com. Prévoir des bottes.

Ces trois activités illustrent la diversité des actions menées par l’AREMIP : observation, conservation et transmission des savoirs. Elles permettent à chacun de mieux connaître les milieux naturels des Pyrénées, tout en contribuant à leur protection. En rejoignant ces sorties, vous pourrez non seulement enrichir vos connaissances sur la biodiversité locale comme sur la sortie à Melles à l’étang d’Uls, mais aussi devenir acteur de sa préservation.

