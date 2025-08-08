À Melles on célèbre dignement La Fête de la Montagne

🌄 L’esprit pastoral au rendez-vous Pour la deuxième année consécutive, la Fête de la Montagne de Melles a su rassembler les passionnés des sommets pyrénéens dans un cadre exceptionnel. Dimanche 3 août, une centaine d’amoureux de la montagne ont convergé vers le Clot deth loup, niché au cœur du col d’Artigascou, à presque 1400 mètres d’altitude. Cette initiative remarquable, portée conjointement par le groupement pastoral du Crabère et l’association Préservons Melles, s’inscrit dans une démarche de préservation et de transmission de certaines traditions qui ont façonné l’identité de cette vallée pyrénéenne. L’événement puise ses racines dans l’histoire pastorale locale, établissant un pont symbolique avec l’ancienne fête des bergers qui animait jadis le plateau d’Uls. Cette filiation n’est pas anodine : elle témoigne d’une volonté de perpétuer un patrimoine immatériel, et celui des hommes et des femmes qui ont su apprivoiser ces terres d’altitude pour en faire des espaces de vie et de partage. Le choix du Clot deth loup comme lieu de rassemblement s’avère particulièrement judicieux, offrant un écrin naturel préservé où la beauté sauvage des Pyrénées se déploie dans toute sa splendeur.

🚶‍♂️ Trois chemins pour un même sommet L’accès au site de la fête illustre parfaitement la diversité des approches que peuvent adopter les montagnards pour rejoindre leur destination. Chacun selon ses possibilités, ses convictions et son tempérament a choisi sa voie d’accès à cette altitude de 1400 mètres. Le covoiturage a permis aux familles et aux personnes moins habituées à l’effort en montagne de participer pleinement à cette célébration collective, démontrant que l’esprit de partage ne se limite pas au moment du repas mais commence dès l’organisation du transport. Les cyclistes (à VTT), quant à eux, ont relevé le défi sportif que représente cette montée exigeante, transformant leur participation en véritable exploit personnel tout en adoptant une approche respectueuse de l’environnement. Leurs mollets ont sans doute gardé le souvenir de cette ascension. Mais leurs cœurs conservent surtout la satisfaction d’avoir conjugué effort physique et engagement écologique. Enfin, une vingtaine de participants ont choisi la marche à pied, s’offrant ainsi l’expérience la plus immersive et la plus contemplative. Cette approche pédestre leur a permis de s’imprégner progressivement de l’atmosphère montagnarde, de sentir sous leurs pas la transition des étages de végétation, et de savourer pleinement cet environnement qui se mérite à chaque pas.

🗣️ Conversations d’altitude L’ascension vers le col d’Artigascou s’est révélée être bien plus qu’un simple déplacement : elle a constitué un véritable moment d’échange et de transmission de savoirs. Car ce sont retrouvés à la Fête de la Montagne, des habitants natifs du village, des melloises et mellois de coeur et d’adoption, et des vacanciers de passage (parfois chez les habitants aussi). Les conversations qui ont émaillé la montée témoignent de la richesse des préoccupations et des centres d’intérêt de cette communauté montagnarde. Les questions sur la vie en altitude, ses contraintes et ses privilèges, ont naturellement trouvé leur place dans ces échanges spontanés, révélant la curiosité genuine des participants pour un mode de vie souvent idéalisé mais dont les réalités quotidiennes restent méconnues du grand public. La faune sauvage pyrénéenne a également suscité de nombreuses interrogations et observations, notamment l’ours et la présence nouvelle d’un loup. Ces discussions reflètent l’évolution de la sensibilité contemporaine aux questions environnementales et à la cohabitation entre activités humaines et biodiversité. Mais c’est sans doute la contemplation des panoramas qui a généré les émotions les plus vives. Face à l’immensité des perspectives qui s’ouvraient à mesure de la progression vers l’altitude, les exclamations admiratives se sont multipliées. Ces moments de contemplation partagée constituent probablement l’une des plus belles réussites de cette journée, démontrant que la montagne conserve intacte sa capacité à émouvoir et à rassembler.

🍲 Le mounjetado, star de l’altitude Au cœur de cette célébration montagnarde, le mounjetado a confirmé son statut de plat emblématique de la gastronomie pastorale pyrénéenne. Cette spécialité, savant mélange de haricots blancs et d’agneau de montagne, incarne à elle seule toute la philosophie du terroir local : simplicité des ingrédients, excellence des produits, et générosité dans la préparation. La quinzaine de bénévoles qui ont orchestré cette préparation culinaire ont démontré que derrière chaque tradition se cache un savoir-faire qui se perpétue de génération en génération. La convivialité qui a entouré ce moment gastronomique a rappelé à tous les participants l’importance des traditions culinaires dans la création du lien social. Et tout le monde y trouvait son compte grâce à de délicates attentions pour les végétariens et par des desserts sans gluten. Autour des marmites fumantes, les générations se sont mélangées, les expériences se sont partagées, et les projets d’avenir ont germé. Cette dimension communautaire du repas montagnard révèle sa fonction sociale essentielle : créer de la cohésion là où la géographie pourrait isoler …

🎵 Quand la montagne chante Si le mounjetado a nourri les corps, la chantonnette a réchauffé les cœurs et réveillé les âmes. Certains participants n’ont pas résisté à l’envie de pousser quelques airs traditionnels, transformant spontanément le col d’Artigascou en scène naturelle à ciel ouvert. La tradition de la chantonnette en montagne puise ses origines dans les longues soirées d’estive, lorsque les bergers égayaient leurs veillées solitaires en entonnant les airs de leur enfance ou en improvisant de nouvelles mélodies. En ressuscitant cette pratique dans le cadre festif du col d’Artigascou, les participants ont renoué avec une forme d’expression authentique qui transcende les générations et unit les voix dans un même élan de joie partagée.

🤝 Un engagement collectif exemplaire Derrière le succès de cette deuxième édition se cache un investissement humain remarquable qui mérite d’être souligné et salué. La quinzaine de bénévoles mobilisés pour la préparation culinaire ont fait preuve d’un dévouement exemplaire, transformant un défi logistique considérable en moment de convivialité réussi. Organiser un repas pour une centaine de personnes à presque 1400 mètres d’altitude est loin d’être gageure, et la qualité du service proposé témoigne de leur savoir-faire et de leur passion pour le territoire. Chacun ayant amené ses couverts, et bu son café dans des tasses en porcelaine chinées ici et là, les déchets se retrouvés limités. La cohésion entre le groupement pastoral et l’association Préservons Melles illustre parfaitement la complémentarité nécessaire entre les acteurs traditionnels du territoire et les nouvelles forces vives qui œuvrent pour sa préservation. Cette collaboration fructueuse démontre que la montagne contemporaine se construit sur la rencontre entre héritage traditionnel et innovation sociale, entre respect des traditions et adaptation aux enjeux actuels de développement durable. L’engagement de ces organisateurs dépasse largement le cadre de l’événement lui-même : il s’agit d’un véritable projet de territoire qui vise à maintenir vivante une culture montagnarde authentique tout en l’ouvrant aux sensibilités contemporaines. Cette approche équilibrée permet de créer des passerelles entre les générations et de sensibiliser un public élargi aux richesses patrimoniales des Pyrénées haut-garonnaises.

🏔️ Le col d’Artigascou, écrin naturel d’exception Le choix du col d’Artigascou comme théâtre de cette célébration montagnarde ne doit rien au hasard. Ce site remarquable, situé à la croisée de plusieurs vallées, offre un panorama à 360 degrés sur les sommets environnants qui constitue à lui seul un spectacle permanent. La configuration géographique du Clot deth loup crée un amphithéâtre naturel propice aux rassemblements, où la topographie semble avoir été conçue pour accueillir ces moments de communion collective avec la nature.

🌦️ Une météo complice Les dieux de la météo se sont montrés particulièrement bienveillants lors de cette deuxième édition, offrant aux participants des conditions climatiques idéales qui ont contribué au succès de l’événement. Le soleil généreux de ce dimanche d’août a baigné le col d’Artigascou d’une belle lumière qui magnifiait les paysages environnants, sans faire souffrir d’une trop forte chaleur. Cette clémence météorologique a permis aux organisateurs de proposer toutes les activités prévues sans adaptation ni contrainte particulière. Les participants ont pu profiter pleinement de chaque moment, depuis l’ascension matinale jusqu’aux derniers échanges de l’après-midi, sans avoir à composer avec les caprices climatiques qui caractérisent souvent la montagne. Cette stabilité atmosphérique a également facilité les conditions de préparation et de service du repas, permettant aux bénévoles de travailler dans un confort optimal.

🔮 Perspectives et enjeux d’avenir L’enthousiasme manifesté par l’ensemble des participants pour l’organisation d’une troisième édition en 2026 témoigne de la pertinence de cette initiative et de son ancrage désormais solide dans le calendrier local. Cette demande spontanée de reconduction révèle que la fête de la montagne de Melles a trouvé son public et réussi à créer une dynamique positive qui dépasse largement le cadre d’un simple événement festif. L’enjeu pour les organisateurs sera de maintenir l’esprit authentique et convivial qui caractérise actuellement cette manifestation tout en gérant une éventuelle croissance de la fréquentation. L’équilibre délicat entre ouverture au public et préservation de l’intimité montagnarde constitue un défi que connaissent tous les territoires qui souhaitent valoriser leur patrimoine sans le dénaturer. La capacité d’accueil limitée du site impose naturellement des contraintes qui pourraient s’avérer bénéfiques pour maintenir la qualité de l’expérience proposée. Au-delà de l’aspect festif, cette initiative s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir des territoires de montagne et sur les moyens de maintenir leur vitalité face aux défis contemporains. En créant des moments de rencontre et d’échange autour des valeurs pastorales traditionnelles, la fête de la montagne participe à la construction d’une identité territoriale forte, condition indispensable à la résilience de ces espaces face aux mutations économiques et sociales actuelles.