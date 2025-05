Written by Oslo• 22h39• Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG), Ecologie, Fil, Vallée de la Garonne, Vie locale

Atlas de la Biodiversité Communale : ancrer la nature dans le quotidien des habitants. Vous vous demandez comment une commune peut concrètement protéger la biodiversité ? L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un outil participatif qui permet d’identifier, de comprendre et de préserver le vivant localement, en impliquant directement les habitants. L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un projet collaboratif soutenu par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui vise à inventorier les espèces présentes sur le territoire d’une commune. C’est un outil à la fois scientifique et pédagogique, conçu pour sensibiliser les habitants à la richesse de leur environnement naturel et orienter les politiques locales d’aménagement de manière plus écologique.

Un lancement participatif à Frontignan-de-Comminges, Malvezie et Saint-Pé-d’Ardet

Le vendredi 16 mai 2025 à 18h, les habitants de Frontignan-de-Comminges, Malvezie et Saint-Pé-d’Ardet sont invités à participer à une réunion publique de lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale, à la salle des fêtes de Malvezie. Cette rencontre marque le début officiel d’un projet commun porté par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG), avec le soutien du Conseil départemental et de partenaires naturalistes.

Cette réunion est bien plus qu’une simple présentation : c’est un appel à participation. Les habitants auront l’occasion de découvrir les objectifs concrets de l’ABC, les moyens d’y contribuer activement, et les bénéfices que cette démarche peut apporter à leur commune et à leur cadre de vie.

Qu’est-ce qu’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ?

L’Atlas de la Biodiversité Communale est un projet collaboratif visant à recenser la faune, la flore et les milieux naturels présents dans une commune. Il permet de mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la protéger. Loin d’un simple exercice scientifique, il s’agit d’un outil de mobilisation, de sensibilisation et d’aide à la décision publique.

Pourquoi la biodiversité locale est-elle essentielle aujourd’hui ?

Dans un contexte de crise écologique majeure, la biodiversité est souvent reléguée au second plan des politiques publiques. Pourtant, elle est le socle de nos équilibres environnementaux et de notre qualité de vie. L’ABC permet de replacer cette question au cœur des priorités communales, en démontrant que chaque haie, chaque mare, chaque oiseau compte.

Une démarche participative pour mobiliser les citoyens

L’ABC repose sur une dynamique collective. Chacun peut devenir observateur de la nature : enfants, retraités, agriculteurs, associations, élus. Des animations seront proposées tout au long du projet : sorties naturalistes, ateliers de reconnaissance des espèces, formations à la saisie d’observations. Cette écologie de terrain transforme notre rapport au vivant, en renforçant notre capacité à voir et à comprendre ce qui nous entoure.

Comment l’ABC aide les communes à mieux planifier leur développement

Les données récoltées permettent d’orienter les projets d’urbanisme, les aménagements ou les politiques agricoles avec plus de cohérence écologique. À Frontignan-de-Comminges comme ailleurs, cela peut se traduire par des choix concrets : conserver un vieux mur où nichent les chauves-souris, adapter les périodes de tonte, préserver un verger ancien. C’est un outil stratégique pour une transition territoriale sobre et durable.

Réenchanter le quotidien par la connaissance du vivant

Connaître son territoire, c’est aussi mieux l’aimer. L’ABC contribue à cette redécouverte sensible de notre environnement immédiat. Un crapaud commun, un papillon, un arbre isolé peuvent devenir les symboles d’un patrimoine vivant partagé. Cela renforce les liens intergénérationnels et crée des occasions de transmission, de dialogue et de fierté locale.

Un atout pour les petites communes de montagne

Dans les territoires ruraux et de montagne, l’ABC est une chance. Il valorise un patrimoine naturel souvent exceptionnel, et offre un levier d’attractivité fondé sur la qualité de vie et la durabilité. Pour des villages comme Malvezie ou Saint-Pé-d’Ardet, c’est aussi un moyen de dynamiser la vie locale autour d’un projet commun et porteur de sens.

L’Atlas de la Biodiversité Communale est une invitation à agir ensemble. Il replace la nature dans nos décisions, dans nos gestes quotidiens, dans nos échanges. La réunion du 16 mai à Malvezie marque une étape importante pour notre territoire : celle où nous décidons, collectivement, de mieux voir, mieux comprendre, et mieux protéger le vivant qui nous entoure.