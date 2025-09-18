Biocoop 900 magasins 500 produits à prix engagés

Après une année 2024 historique marquée par une croissance de 8,5%, Biocoop annonce un plan d’investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros pour les cinq prochaines années. L’objectif : rendre l’alimentation biologique accessible à 100% des Français d’ici 2029.

Une expansion géographique sans précédent Le leader français de la distribution bio spécialisée ne cache pas ses ambitions. Avec actuellement 740 magasins, Biocoop vise un réseau de 900 points de vente d'ici fin 2029. Cette croissance représenterait une augmentation de plus de 20% du parc existant en l'espace de cinq ans. Les chiffres clés de l'expansion

740 magasins actuellement en France
900 magasins visés d'ici 2029

Une quinzaine d'ouvertures prévues chaque année dès 2025

prévues chaque année dès 2025 Objectif : 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires Cette stratégie d’expansion s’appuie sur trois piliers fondamentaux que Franck Poncet, directeur général de l’enseigne, qualifie d’accessibilité : géographique, économique et culturelle. “La bio n’est plus en crise”, affirme-t-il avec conviction lors de la présentation des résultats. Et non seulement la bio n’est plus en crise, mais la campagne autour de la loi Duplomb notamment, éveille et réveille les consommateurs. Face au paradoxe de signer contre la loi du Duplomb et de passer chez Leclerc acheter du Nutella, des consommateurs choisissent enfin le vivant.

L’e-commerce, nouveau terrain de conquête Longtemps réticente au commerce en ligne, Biocoop franchit le pas avec détermination. Actuellement, l’e-commerce représente moins d’1% de l’activité de l’enseigne, mais cette part devrait “tripler voire quadrupler” d’ici 2029. Cette transformation numérique s’inscrit dans une volonté d’atteindre les consommateurs dans les zones moins bien desservies par le réseau physique. Une volonté qui devrait malgré tout se heurter à la présence de nouveaux acteurs désormais bien présent comme La Fourche. L’épicerie bio en ligne compte aujourd’hui pas moins de 150 000 abonnés. La stratégie digitale de Biocoop Le développement de l’e-commerce permettra à Biocoop de toucher les consommateurs ruraux et ceux des zones urbaines dépourvues de magasins spécialisés. Cette approche omnicanale complète parfaitement l’expansion du réseau physique et répond aux nouvelles habitudes de consommation post-Covid.

Une politique prix volontariste Face aux critiques récurrentes sur le coût de l’alimentation biologique, Biocoop renforce sa stratégie d’accessibilité économique. L’enseigne souhaite proposer à terme 500 produits à “prix engagés”, contre 200 actuellement. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts déjà entrepris pour démocratiser le bio. Des initiatives concrètes pour l’accessibilité Biocoop mise sur l’accessibilité des prix, avec 500 produits du quotidien à prix max et 160 produits engagés 10% moins chers que chez les autres spécialistes. Cette politique tarifaire agressive vise à contrer les préjugés sur le coût du bio et à attirer de nouveaux consommateurs soucieux de leur budget.

Nouveaux marchés : restauration collective et santé Biocoop diversifie ses canaux de distribution en se tournant vers de nouveaux secteurs prometteurs. L’enseigne souhaite toucher de nouveaux publics dans les hôpitaux, les Ehpad ou les écoles en doublant son activité restauration, dont les revenus sont actuellement inférieurs à 20 millions d’euros. Un potentiel de croissance considérable La restauration collective représente un marché de plusieurs milliards d’euros en France. En doublant son activité dans ce secteur, Biocoop pourrait non seulement diversifier ses revenus mais aussi sensibiliser de nouveaux consommateurs aux produits biologiques dès le plus jeune âge.

Engagement environnemental renforcé Au-delà de la croissance commerciale, Biocoop réaffirme ses engagements environnementaux avec des objectifs ambitieux. La coopérative veut atteindre 100% de fruits et légumes d'origine France, contre 87% aujourd'hui, quand ils sont productibles dans l'Hexagone. Des objectifs environnementaux concrets

100% de fruits et légumes français (quand c'est possible)
30% du CA en commerce équitable (contre 25% actuellement)

25% de réduction des émissions carbone d'ici 2030

Développement de la consigne dans tous les magasins

Des résultats qui confirment la tendance Les ambitions de Biocoop s’appuient sur des résultats solides qui confirment le retour en grâce du bio. Après une “année 2024 historique”, marquée par une hausse de 8,5% de ses ventes taxes comprises (1,79 milliard d’euros), l’enseigne enregistre une croissance de 7,5% au premier semestre 2025. Les facteurs de succès La fidélisation des clients et le recrutement de nouveaux consommateurs “déçus de la grande distribution” expliquent cette bonne santé. Cette dynamique positive témoigne d’une prise de conscience croissante des consommateurs français en faveur d’une alimentation plus saine et durable.

Un appel aux pouvoirs publics Malgré ces résultats encourageants, les dirigeants de Biocoop pointent du doigt ce qu’ils perçoivent comme un manque de soutien institutionnel. Henri Godron, président de la coopérative, dénonce une “situation paradoxale” : “jamais les consommateurs n’ont été autant en attente de solutions saines et durables (…) et pour autant, jamais nos hommes et femmes politiques n’ont été aussi peu soutenants envers l’agriculture biologique”. Des propositions concrètes Face à ce constat, Biocoop formule plusieurs recommandations : création d’une mission d’inspection interministérielle sur l’agriculture biologique, garantie de l’atteinte des objectifs de la loi Egalim (notamment 20% de produits bio dans la restauration collective), et incitation pour tous les distributeurs à proposer un minimum d’offres bio.

Vers une démocratisation du bio Le plan d’expansion de Biocoop s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur alimentaire français. En visant 100% des Français d’ici 2029, l’enseigne ambitionne de faire du bio non plus un segment de niche mais une alternative accessible à tous. Cette stratégie ambitieuse, soutenue par des investissements conséquents et une approche multicanale, pourrait bien redéfinir le paysage de la distribution alimentaire en France. Reste à voir si cette vision d’une alimentation biologique démocratisée saura convaincre les consommateurs français et séduire de nouveaux publics au-delà des convaincus traditionnels. L’avenir nous dira si Biocoop parviendra à transformer l’essai et à faire du bio une réalité quotidienne pour tous les Français.