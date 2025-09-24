Championnats du monde de cyclisme 2025 à Kigali

Le Rwanda accueille pour la première fois l’élite mondiale du cyclisme sur route
Du 21 au 28 septembre 2025, Kigali écrit l’histoire en devenant la première ville africaine à accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route. Cette 92e édition marque un tournant pour le cyclisme continental, avec 108 nations inscrites, soit le deuxième plus grand nombre de participants de l’histoire des championnats du monde.
Un événement historique pour l’Afrique
En juillet 2018, l’Union cycliste internationale (UCI) exprime sa volonté d’octroyer pour la première fois à une fédération africaine l’organisation de cet événement. Après une candidature face à Tanger au Maroc, le 23 septembre 2021, l’organisation est officiellement attribuée à la capitale rwandaise.
Cette attribution n’est pas le fruit du hasard. Le pays organise chaque année depuis 2001 le Tour du Rwanda qui, avec la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, est la course par étapes la plus importante de l’UCI Africa Tour. Amaury Sport Organisation, l’organisateur du Tour de France et Golazo, l’organisateur de course cycliste belge, sont chargés de soutenir l’organisation locale.
Des parcours d’exception dans le pays des mille collines
Le parcours est considéré comme l’un des plus difficiles de l’histoire des mondiaux. Kigali se situe à près de 1 500 m au-dessus du niveau de la mer, et le peloton masculin ira même jusqu’au sommet du Mont Kigali qui culmine à 1 771 m d’altitude – du jamais vu au XXIe siècle.
Le circuit principal : un défi permanent
Les courses en ligne se déroulent principalement sur un circuit de 13,6 km avec deux ascensions : la côte de Kigali Golf (0,8 km à 8,1 % de moyenne) et la côte de Kimihurura (1,3 km à 6,3 %). Cette dernière, une rue pavée située peu avant l’arrivée, devrait jouer un rôle central dans le final.
Le circuit d’extension masculine : l’épreuve ultime
Dans la course élite hommes, un tour d’un circuit d’extension de 42,5 km est prévu entre le 9e et le 10e tour du circuit local. Cette boucle inclut la côte de Péage (1,8 km à 5,9 %), le Mont Kigali (5,9 km à 6,9 %) et le Mur de Kigali (0,4 km à 11 % sur des pavés).
Au total, la distance sera de 267,5 km pour un dénivelé de 5 475 mètres chez les hommes, et de 164,6 km avec 3 350 mètres de dénivelé chez les femmes.
Premiers champions couronnés : Reusser et Evenepoel dominent
Marlen Reusser enfin sacrée
La Suissesse Marlen Reusser a été la première coureuse à être couronnée, remportant la victoire dans l’épreuve féminine devant deux icônes néerlandaises, Anna van der Breggen et Demi Vollering. Partie de la BK Arena vers le Kigali Convention Centre à une vitesse moyenne de 43,378 km/h pour parcourir 31,2 km, Reusser a remporté finalement la victoire avec 51 secondes d’avance sur Anna van der Breggen.
Evenepoel réalise le triplé
Le Belge Remco Evenepoel a remporté son troisième titre consécutif, un exploit réalisé précédemment par Michael Rogers (2003-2005) et Tony Martin (2011-2013). Maintenant une vitesse moyenne de 48,948 km/h, il a finalement creusé un écart de 1’14′” sur Jay Vine et de 2’36″‘ sur son compatriote belge Van Wilder.
“Je me suis tout de suite senti très bien, dès la première partie plate. Je maintenais mon rythme sans dépasser la limite, puis les montées étaient assez difficiles, alors j’ai vraiment poussé”, a expliqué le champion belge après sa victoire.
Les enjeux des courses en ligne
Chez les hommes : le duel Evenepoel – Pogačar
Chez les hommes, le duel entre Tadej Pogacar (Slovénie) et Remco Evenepoel (Belgique) s’annonce comme l’un des temps forts de la semaine. Cependant, ce parcours de Kigali 2025 est évidemment idéal pour les grimpeurs qui seront les seuls à pouvoir prétendre au podium.
Chez les femmes : Ferrand-Prévot en position de force
Du côté féminin, les regards se tournent vers Pauline Ferrand-Prévot (France). Lauréate du Tour de France Femmes et déjà sacrée championne du monde sur route en 2014, elle possède le profil idéal pour briller sur les reliefs rwandais. Ses principales rivales seront la Néerlandaise Demi Vollering, l’Italienne Elisa Longo Borghini et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.
Un événement aux multiples retombées
Une vitrine pour le cyclisme africain
La participation exceptionnelle des pays africains, rendue possible par la tenue de l’événement sur leur continent, illustre l’attractivité du cyclisme sur route au-delà de l’Europe. Cette première édition des championnats du monde route UCI en Afrique est historique, tant par sa localisation que par son ampleur.
Une couverture médiatique mondiale
L’événement bénéficiera d’une couverture en direct ou en quasi-direct sur tous les continents, avec notamment ZDF (Allemagne), BBC (Royaume-Uni), France TV (France), RAI (Italie), TVE (Espagne), et Eurosport dans la plupart des pays européens.
Un défi organisationnel relevé
L’organisation de cet événement majeur représente un défi considérable pour le Rwanda. Le nombre de nations enregistrées pour participer au 194e Congrès de l’UCI qui se tiendra le jeudi 25 septembre à Kigali s’élève à 132, soit le deuxième chiffre le plus important de l’histoire.
Programme et calendrier
Les championnats se déroulent sur huit jours intenses, du 21 au 28 septembre 2025. Après l’ouverture réussie avec les contre-la-montre individuels, l’attention se porte désormais vers les épreuves juniors et espoirs, avant l’apogée avec les courses en ligne élites.
Les femmes s’élanceront le samedi 27 septembre, puis les hommes le dimanche 28 septembre, sur un parcours incroyablement exigeant avec l’ambition de décrocher le maillot arc-en-ciel de champion du monde.
Un tournant pour le cyclisme mondial
Ces championnats du monde 2025 à Kigali marquent bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils représentent l’ouverture du cyclisme mondial vers de nouveaux horizons et témoignent de la croissance du sport sur le continent africain. Avec des parcours d’une difficulté exceptionnelle et une participation record, cette édition restera gravée dans les mémoires comme un moment charnière de l’histoire du cyclisme sur route.
Le Rwanda prouve ainsi qu’il peut accueillir les plus grands événements sportifs mondiaux, ouvrant la voie à de futures organisations sur le continent africain.