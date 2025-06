Ciao Kombucha : Squeezie se lance dans la boisson fermentée et tendance

Ciao Kombucha : la boisson pop et vivante de Squeezie

Quand le YouTuber numéro 1 de France se met à la fermentation… ça pétille !

💥Une boisson vivante lancée par une star du web

Squeezie, figure emblématique du web francophone avec plusieurs millions d’abonnés sur YouTube, sort des écrans pour s’inviter dans les rayons avec une création inattendue : Ciao Kombucha. Cette boisson fermentée, à base de thé vert et de ferments naturels, a été pensée comme une alternative fun, saine et rafraîchissante aux sodas industriels. L’objectif n’est pas seulement de surfer sur une tendance food : c’est de changer les habitudes de consommation d’une génération, en leur proposant une option à la fois stylée, accessible et meilleure pour le corps. Pour cela, Squeezie s’est entouré de professionnels de la nutrition, de la fermentation et du design. Le résultat ? Une boisson vivante, peu sucrée, sans additifs, mais pleine de goût, habillée d’un look coloré ultra accrocheur. Avec Ciao, il prouve qu’on peut allier influence digitale, produit authentique et ambition de mieux consommer, sans renoncer au plaisir.

🎨 Une marque qui envoie du style

Design pop, couleurs flashy, identité visuelle affirmée… Les bouteilles Ciao Kombucha ne passent pas inaperçues, et c’est bien l’effet recherché. Pensée pour séduire au premier regard, la marque s’est dotée d’un univers visuel immédiatement identifiable : des étiquettes verticales audacieuses, des teintes vives qui évoquent les saveurs fruitées, et une typo dynamique qui capte l’attention en rayon comme sur les réseaux sociaux.

Chaque recette est associée à une palette de couleur propre, créant un arc-en-ciel de bouteilles aussi fun à regarder qu’à déguster. Citron, Dragon, Pêche, Fruits Rouges, Gingembre Hibiscus ou Menthe : six profils aromatiques qui jouent sur l’équilibre entre acidité, douceur et fraîcheur, avec une légère effervescence naturelle. Loin de l’univers parfois austère des boissons santé, Ciao revendique une esthétique joyeuse, inclusive et résolument jeune, pour montrer que l’on peut boire “mieux” sans sacrifier l’envie ou le style.

🧪 Un vrai kombucha, pas un soda déguisé

Thé vert infusé, fermentation naturelle, ferments vivants, et zéro artifice : voilà la promesse de Ciao. Contrairement à certains produits ultra-transformés qui surfent sur la tendance kombucha sans en respecter les fondamentaux, la boisson lancée par Squeezie respecte les codes de la fermentation artisanale. Chaque bouteille contient une infusion de thé vert de qualité, légèrement sucrée (moins de 4,5 g pour 100 ml, soit bien en dessous d’un soda), à laquelle est ajouté un SCOBY (culture symbiotique de levures et de bactéries) pour déclencher une vraie fermentation vivante.

Le résultat ? Une boisson non pasteurisée, pétillante naturellement, qui contient encore ses probiotiques au moment de la dégustation. Pas d’additifs, pas de colorants, pas d’arômes artificiels. Juste du goût, de la vie, et du peps. C’est une boisson à part entière, qui ne cherche pas à imiter les sodas, mais à proposer autre chose : une expérience gustative, sensorielle, et un pas vers une alimentation plus consciente — sans compromis sur le plaisir.

🌍 Accessible, stylé, responsable

Avec Ciao, l’ambition est claire : rendre le kombucha fun, populaire et grand public, sans le dénaturer. Loin de l’image élitiste parfois associée aux boissons fermentées artisanales, la marque adopte un ton léger et des formats pensés pour le quotidien. Les bouteilles sont en plastique PET recyclable, un choix assumé pour limiter le poids, réduire le risque de casse et faciliter la distribution en grandes surfaces, tout en conservant un engagement sur le tri et le recyclage.

Côté recette, c’est le minimalisme sain qui prime : pas d’édulcorants, pas d’additifs, pas d’agents de texture ou d’arômes chimiques. Le goût provient des fruits, des plantes et de la fermentation, tout simplement. L’objectif est d’initier un nouveau public, souvent jeune, connecté, curieux mais peu familier avec ces produits, à une boisson alternative qui coche toutes les cases : goût, santé, plaisir, style. Ciao ne moralise pas, elle invite. Et ça change tout.

📦 Où le trouver ? En ligne sur ciaokombucha.fr ou dans certaines boutiques bio (Biocoop, Naturalia…). Et bientôt, dans encore plus de points de vente si le buzz continue !

🔥 Pourquoi ça marche ?

Squeezie met son influence au service du goût et du mieux consommer

Des saveurs ludiques et bien pensées pour séduire les non-initiés

Un design coloré et mémorable qui attire en rayon ou sur Instagram

Une vraie qualité produit derrière la campagne marketing

🧠 Une porte d’entrée vers la food fermentée

Ciao Kombucha joue un rôle pédagogique en douceur. En démocratisant le kombucha, la marque participe à une révolution alimentaire : celle du vivant, du local, du fonctionnel. Et c’est peut-être là son plus grand mérite.