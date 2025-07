CLASSEMENT GÉNÉRAL Étape 6 Tour de France Femmes 2025

🚴‍♀️ Tour de France Femmes 2025 – Étape 6 Clermont-Ferrand → Ambert • 123,7 km • 31 juillet 2025 🇫🇷 PREMIÈRE VICTOIRE FRANÇAISE 🇫🇷

Maeva Squiban (UAE Team ADQ) a offert à la France sa première victoire sur ce Tour de France Femmes 2025 ! La Bretonne de 23 ans a parfaitement négocié cette première grande étape de montagne au cœur du Massif central, s’imposant au terme de 123,7 kilomètres difficiles entre Clermont-Ferrand et Ambert.

🚴‍♀️ LE DÉROULÉ DE LA COURSE

⚡ Formation de l’échappée matinale

Comme souvent sur les étapes de montagne, une échappée s’est formée très tôt dans la course. Douze coureuses audacieuses ont pris le large dès les premiers kilomètres, parmi lesquelles on retrouvait des noms familiers : Elise Chabbey (Canyon//SRAM), Silke Smulders (Liv AlUla Jayco) et Anna Kraak (FDJ-SUEZ).

Ces échappées ont rapidement pris le contrôle des points du classement de la montagne, animant la course dans les premières difficultés. Maeva Squiban, qui n’était pas encore dans les radars des favoris, faisait partie de ce groupe d’aventurières qui allait marquer l’étape.

⛰️ Le Col du Béal, juge de paix

L’ascension du Col du Béal (10,2 km à 5,6%) a constitué le moment clé de cette étape. C’est là que la course s’est véritablement jouée, avec les premières sélections importantes dans le peloton des favorites.

L’équipe AG Insurance-Soudal, maillot jaune de Kim Le Court-Pienaar sur les épaules, a imposé un tempo soutenu pour réduire l’écart avec l’échappée. Mais c’est dans cette difficulté que Maeva Squiban a fait la différence, distançant ses compagnes d’échappée pour s’isoler en tête.

🎯 La stratégie payante de Squiban

La jeune Bretonne de UAE Team ADQ a brillamment géré sa course. Profitant de l’hésitation dans le peloton des favorites, elle a creusé un écart décisif dans les derniers kilomètres. À 10 kilomètres de l’arrivée, elle comptait encore 1’17” d’avance sur le groupe maillot jaune.

Dans la montée finale vers Ambert, malgré le retour des favorites menées par Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering, Squiban a tenu bon pour s’offrir sa première victoire sur le Tour de France Femmes et la première victoire française de cette édition 2025.