CODE PROMO PARRAINAGE POISCAILLE 15€ L’essentiel : Jusqu’au 31 octobre 2025, avec l’email parrain eric@melles750.fr, Poiscaille augmente son programme de parrainage de 10€ à 15€ par filleul. Une opportunité unique de découvrir les paniers de poisson frais tout en soutenant les pêcheurs artisanaux français.

🌊 Poiscaille, un an après l’opération sauvetage Il y a tout juste un an, l’entreprise Poiscaille lançait un appel à l’aide auprès de sa communauté. Face aux difficultés économiques, cette startup spécialisée dans la distribution de poisson frais en circuit court risquait de mettre la clé sous la porte. Aujourd’hui, grâce à la solidarité de ses 26 000 abonnés, Poiscaille a non seulement survécu mais continue de grandir. Cette belle histoire de sauvetage collectif illustre parfaitement l’importance du soutien des consommateurs pour maintenir des alternatives durables dans notre système alimentaire. Poiscaille représente bien plus qu’une simple entreprise de livraison de poisson : c’est un maillon essentiel entre les pêcheurs artisanaux français et les consommateurs soucieux de leur alimentation. 💙 “Grâce à vous, Poiscaille a tenu bon et continue de soutenir la petite pêche française”

🎣 L’offre de parrainage exceptionnelle : 15€ au lieu de 10€ Pour accompagner sa croissance et toucher de nouveaux consommateurs, Poiscaille mise sur le bouche-à-oreille avec une offre de parrainage particulièrement attractive. Jusqu’au 31 octobre 2025, chaque parrain ou marraine recevra 15€ de réduction sur sa prochaine commande pour chaque nouveau client parrainé, contre 10€ habituellement. ✅ Pour le parrain : 15€ déduits de la prochaine commande pour chaque filleul

1 filleul = 15€, 10 filleuls = 150€, et ainsi de suite 📧 Code de parrainage : eric@melles750.fr sur POISCAILLE.FR Cette mécanique simple permet de faire découvrir Poiscaille tout en récompensant généreusement la fidélité des clients actuels. Un système gagnant-gagnant qui profite à tous : parrains, filleuls, pêcheurs et environnement.

🐟 Pourquoi parrainer pour les paniers de la mer Derrière chaque nouveau client Poiscaille se cache un impact concret sur l’écosystème de la pêche française. Plus il y a d’abonnés aux paniers de la mer, plus l’entreprise peut garantir des débouchés stables aux pêcheurs artisanaux. Un cercle vertueux pour la pêche artisanale Les pêcheurs artisanaux représentent 80% de la flotte française mais ne débarquent que 20% du poisson consommé dans l’Hexagone. Cette situation paradoxale s’explique par les difficultés d’accès au marché et la concurrence de la pêche industrielle. Poiscaille offre une alternative en créant un lien direct entre pêcheurs et consommateurs. “Quand on commande chez Poiscaille, on permet à un pêcheur artisanal de vivre dignement de son métier, tout en préservant les techniques de pêche respectueuses de l’environnement.” Un impact environnemental positif Plus de paniers de la mer signifie également moins de dégâts sur les océans. Les techniques de pêche artisanale (ligne, casier, filet fixe) sont infiniment moins destructrices que les méthodes industrielles. Elles préservent les fonds marins, évitent les prises accidentelles et respectent les cycles de reproduction des espèces. En parrainant de nouveaux clients, chaque abonné Poiscaille contribue donc à : Soutenir l’économie locale des ports de pêche français

Préserver la biodiversité marine

Maintenir des savoir-faire traditionnels

Réduire l’empreinte carbone du transport de marchandises

📦 L’offre Poiscaille en détail Pour convaincre vos proches de rejoindre l’aventure, rappelons les avantages concrets de l’abonnement Poiscaille qui lèvent les principales objections des consommateurs réticents. Une solution clé en main Contrairement aux idées reçues, cuisiner du poisson frais n’est pas compliqué avec Poiscaille. L’entreprise livre des poissons 100% vidés et près de 50% sont déjà découpés en portions. Plus besoin d’être un chef cuisinier expérimenté ! 🔪 Poissons prêts à cuisiner + recettes gratuites + tutoriels YouTube = succès garanti en cuisine Une couverture territoriale étendue Avec 1800 points de retrait répartis sur tout le territoire français, Poiscaille dessert aussi bien les zones urbaines que rurales. Que vous habitiez Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou un petit village de province, vous trouverez forcément un point de collecte près de chez vous. Une flexibilité maximale L’abonnement Poiscaille s’adapte aux contraintes de chacun : Sans engagement : possibilité d’annuler à tout moment

possibilité d’annuler à tout moment Report facile : décaler un casier en trois clics

décaler un casier en trois clics Changement de point relais : selon vos déplacements

selon vos déplacements Délai de prévenance : modifications possibles jusqu’à 4 jours avant livraison

💬 Témoignages clients “J’étais sceptique au début, mais maintenant je ne peux plus me passer de mes casiers Poiscaille. La qualité est exceptionnelle et je sais que je soutiens des pêcheurs français. Mes enfants adorent découvrir de nouvelles espèces chaque semaine !” — Marie, abonnée depuis 2 ans “Habitant en zone rurale, j’avais du mal à trouver du poisson vraiment frais. Poiscaille a changé ma façon de consommer. Et grâce au parrainage, j’ai déjà économisé 45€ en convainquant trois amis !” — Pierre, client depuis 8 mois

Participer à cette opération de parrainage exceptionnelle est simple et rapide. Il suffit de partager le code de parrainage eric@melles750.fr avec vos proches intéressés par une alimentation plus responsable. 📧 Code de parrainage exclusif eric@melles750.fr Valable jusqu’au 31 octobre 2025 Les étapes du parrainage Partagez le code eric@melles750.fr avec vos proches Votre filleul s’inscrit et commande son premier casier avec 10€ de réduction Vous recevez 15€ de crédit sur votre prochaine commande Répétez l’opération autant de fois que vous le souhaitez

🎯 Un objectif collectif ambitieux Avec ses 26 000 abonnés actuels, Poiscaille a fixé un objectif clair : il suffit qu’un quart des clients convainquent un seul proche pour doubler la base d’abonnés. Un défi ambitieux mais réalisable qui permettrait de franchir un nouveau cap dans le développement de l’entreprise. 🧮 Le calcul est simple 26 000 abonnés ÷ 4 = 6 500 parrains potentiels 6 500 nouveaux filleuls = doublement de la clientèle Objectif : 52 000 abonnés d’ici la fin 2025 Cette croissance permettrait à Poiscaille de travailler avec plus de pêcheurs, d’optimiser sa logistique et de proposer encore plus de variété dans ses casiers. Un cercle vertueux qui profiterait à tous les acteurs de la chaîne.

🌊 Embarquez dans l’aventure Poiscaille L’offre de parrainage à 15€ jusqu’au 31 octobre 2025 représente une opportunité unique de faire découvrir une alternative alimentaire durable tout en étant récompensé pour votre engagement. Code de parrainage : eric@melles750.fr 15€ par filleul jusqu’au 31 octobre En parrainant de nouveaux clients, vous contribuez directement à soutenir la pêche artisanale française et à préserver nos océans. Chaque nouvel abonné représente un pas de plus vers un système alimentaire plus juste et plus durable. Plus on est nombreux sur le pont, plus on navigue loin ! 🚢

