CosmoJazz Luchon Superbagnères 1er-3 août 2025

Le CosmoJazz Luchon s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine pyrénéen et de mise en lumière des Grands Sites d’Occitanie. Cette seconde édition confirme l’ancrage durable du festival dans le paysage culturel régional, créant un nouvel événement de référence pour le Sud-Ouest de la France.

Plus qu’un simple festival, le CosmoJazz Luchon représente une aventure humaine, sensorielle et joyeuse qui rassemble les passionnés de musique, de nature et de moments authentiques. Il perpétue l’esprit et l’excellence de son aîné chamoniard tout en apportant sa propre identité pyrénéenne, unique et rafraîchissante.

Cette manifestation exceptionnelle célèbre la musique en harmonie parfaite avec la nature, dans des paysages à couper le souffle et des vallées verdoyantes où chaque note résonne comme une ode à la beauté du monde environnant. Chaque concert devient une invitation au voyage intérieur, une immersion totale dans des univers sonores variés et profondément émouvants.