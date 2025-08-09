Written by 09.08.2025 11h18 Fil

EN DIRECT TOUR DE POLOGNE 2025 ÉTAPE 6 – L’ÉTAPE REINE

En direct Etape 6 Tour de Pologne 2025

 

🔴 EN DIRECT

TOUR DE POLOGNE 2025

ÉTAPE 6 – L’ÉTAPE REINE

Bukowina Tatrzańska ↔ Bukowina Tatrzańska • 147,5 km

📅 INFORMATIONS PRATIQUES

🕐 HORAIRES

Départ neutralisé : 11h50

Départ réel : 12h00

Arrivée estimée : 15h45-16h15

📺 DIFFUSION

Eurosport : 14h00-16h30

Streaming : HBO Max

Site officiel : tourdepologne.pl

🌡️ CONDITIONS

Météo : Ensoleillé, 22°C

Vent : Faible, 15 km/h

Risque pluie : 10%

🏆 CLASSEMENT GÉNÉRAL AVANT L’ÉTAPE 6

Pos. Coureur Équipe Écart État
1er 🟡 Paul LAPEIRA 🇫🇷 Decathlon AG2R Leader ⚕️ 2 côtes fissurées
2ème Victor LANGELLOTTI 🇲🇨 INEOS Grenadiers + 8″ ✅ En forme
3ème Jan CHRISTEN 🇨🇭 UAE Team Emirates + 12″ ✅ Grand favori
4ème Antonio TIBERI 🇮🇹 Bahrain Victorious + 16″ ⚠️ Chute E3
8ème Rudy MOLARD 🇫🇷 Groupama-FDJ + 22″ ✅ Outsider

🏔️ PROFIL DE L’ÉTAPE REINE

📊 Les difficultés au programme

KM Difficulté Distance/Pente Type
25 Sprint LOTTO – Szaflary Points de classement 🏃 Sprint
47 1er passage – Mur Harnaś 1,8 km à 7,9% 🔴 Cat. 1
51 1er passage – Mur Bukowina 2,5 km à 8,0% 🔴 Cat. 1
85 2ème passage – Mur Harnaś 1,8 km à 7,9% 🔴 Cat. 1
89 2ème passage – Mur Bukowina 2,5 km à 8,0% 🔴 Cat. 1
125 Sprint LOTTO – Biały Dunajec Points de classement 🏃 Sprint
134 3ème passage – Mur Harnaś 1,8 km à 7,9% 🔴 Cat. 1
147,5 ARRIVÉE – Mur Bukowina 2,5 km à 8,0% 🏁 FINISH

Stratégie de course : Cette étape sur circuit de 49 km à parcourir 3 fois promet une guerre d’usure. Les 6 ascensions de 1ère catégorie vont progressivement décanter le peloton. L’arrivée au sommet du Mur Bukowina favorise les grimpeurs-puncheurs capables d’accélérer dans les pourcentages élevés.

⏰ TIMELINE EN DIRECT – ÉTAPE 6

📅 PROGRAMME PRÉVISIONNEL

🏁 11h50 – DÉPART NEUTRALISÉ

Les coureurs s’élancent de BUKOVINA Resort pour 5 km de neutralisation

🚴 12h00 – DÉPART RÉEL

Le vrai départ est donné. Premières attaques attendues rapidement

🏃 12h45 – SPRINT SZAFLARY (KM 25)

Premier sprint intermédiaire. Formation probable de l’échappée matinale

⛰️ 13h15 – PREMIER PASSAGE HARNAŚ + BUKOWINA

Premières difficultés sérieuses. Test pour le maillot jaune Paul Lapeira

📺 14h00 – DÉBUT DIFFUSION TV

Eurosport entre en direct. Deuxième passage des murs en approche

🔥 14h30 – DEUXIÈME PASSAGE CRITIQUES

La course va se durcir. Premières sélections attendues

🏃 15h30 – SPRINT BIAŁY DUNAJEC

Dernier sprint avant l’ascension finale. Moment décisif approche

👑 15h45-16h15 – FINALE EXPLOSIVE

Troisième passage du Mur Harnaś puis arrivée au sommet du Mur Bukowina!

📱 ZONE DE DIRECT – MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL

[Cette zone sera alimentée en temps réel pendant la course]
💬 Dernières nouvelles • 🚴 Échappées • ⛰️ Passages clés • 🏁 Sprint final

⏰ Exemple 15h42 – 🔴 Christen attaque dans le Mur Harnaś ! Lapeira en difficulté à 50m…
⏰ Exemple 15h47 – ⚠️ Le maillot jaune revient ! Superbe réaction de Paul Lapeira

🎯 ENJEUX DE CETTE ÉTAPE DÉCISIVE

🟡 POUR PAUL LAPEIRA

  • Gérer ses côtes fissurées sur 6 ascensions
  • Limiter les écarts face aux spécialistes
  • Conserver le maillot jaune avant le chrono
  • Ne pas craquer psychologiquement

🎯 POUR LES CHASSEURS

  • Christen : Exploiter son punch légendaire
  • Langellotti : Confirmer sa forme du moment
  • Majka : Briller à domicile une dernière fois
  • Sheffield : Prendre de l’avance avant le CLM

⚖️ BALANCE DES FORCES

Cette étape peut rebattre complètement les cartes du Tour de Pologne. Avec seulement 8 secondes d’avance,
Paul Lapeira joue gros. Un faux pas et c’est terminé. Mais s’il résiste, il aura franchi le plus gros obstacle
vers la victoire finale. Le suspense est total !

🌤️ CONDITIONS ET PRÉVISIONS

☀️ MÉTÉO

22°C
Ensoleillé
Visibilité excellente

💨 VENT

15 km/h
Nord-Ouest
Peu d’impact

🌧️ PLUIE

10%
Risque faible
Routes sèches

🌡️ RESSENTI

Idéal
Conditions parfaites
pour les grimpeurs

🎯 Impact tactique : Les conditions météo parfaites vont favoriser les attaques. Pas d’excuse climatique, ce sera du pur cyclisme ! La chaleur modérée est idéale pour les efforts soutenus dans les ascensions.

⭐ GRILLE DES FAVORIS POUR LA VICTOIRE D’ÉTAPE

🥇 SUPER FAVORIS

  • Jan Christen 🇨🇭 – UAE (Puncheur redoutable)
  • Victor Langellotti 🇲🇨 – INEOS (En grande forme)
  • Magnus Sheffield 🇺🇸 – INEOS (Finisseur)

🥈 OUTSIDERS

  • Rafał Majka 🇵🇱 – UAE (Motivation locale)
  • Antonio Tiberi 🇮🇹 – Bahrain (Si récupéré)
  • Paul Lapeira 🇫🇷 – Decathlon (Courage)

🥉 SURPRISES

  • Ben Turner 🇬🇧 – INEOS (Vainqueur E3)
  • Pello Bilbao 🇪🇸 – Bahrain (Expérience)
  • Rudy Molard 🇫🇷 – Groupama-FDJ (Régularité)

🔍 POINTS CLÉS À SUIVRE EN DIRECT

🏥 État de Paul Lapeira

  • Réaction dans les premiers murs
  • Gestion de la douleur aux côtes
  • Positionnement dans le peloton
  • Langage corporel et grimaces

⚡ Moments d’attaque

  • Premier passage : test des jambes
  • Deuxième passage : premières hostilités
  • Troisième passage : combat final
  • Derniers 500m : explosion finale

🎬 SCÉNARIOS PROBABLES

Scénario 1 : Lapeira craque, nouveau leader
Scénario 2 : Résistance héroïque du Français
Scénario 3 : Surprise d’un outsider

📚 BUKOWINA TATRZAŃSKA : UNE ARRIVÉE DE LÉGENDE

L’arrivée à Bukowina Tatrzańska fait partie du patrimoine du cyclisme polonais. Cette station nichée au cœur des Tatras a vu défiler les plus grands noms du peloton international. L’année dernière, c’est Thibau Nys qui s’était imposé, confirmant que cette ascension favorise les jeunes puncheurs explosifs.

🏆 Palmarès récent à Bukowina Tatrzańska

  • 2024 : Thibau Nys 🇧🇪 (Lidl-Trek)
  • 2023 : João Almeida 🇵🇹 (UAE Team Emirates)
  • 2022 : Remco Evenepoel 🇧🇪 (Quick-Step Alpha Vinyl)
  • 2021 : Rafał Majka 🇵🇱 (UAE Team Emirates)
  • 2020 : Simon Yates 🇬🇧 (Mitchelton-Scott)

Particularité : Le Mur Bukowina, avec ses 2,5 km à 8% de moyenne, cache des passages à plus de 12%. C’est dans cette section que se font les différences. Les coureurs capables d’accélérer dans ces pourcentages extrêmes prennent généralement quelques secondes décisives.

🔴 SUIVEZ L’ÉTAPE EN DIRECT AVEC NOUS !

Ne manquez rien de cette étape décisive ! Actualisez cette page régulièrement pour les dernières nouvelles en temps réel.

📺 TV : Eurosport dès 14h00
💻 Web : Melles750.fr LIVE
📱 App : Tour de Pologne officielle

