EN DIRECT TOUR DE POLOGNE 2025 ÉTAPE 6 – L’ÉTAPE REINE

Stratégie de course : Cette étape sur circuit de 49 km à parcourir 3 fois promet une guerre d’usure. Les 6 ascensions de 1ère catégorie vont progressivement décanter le peloton. L’arrivée au sommet du Mur Bukowina favorise les grimpeurs-puncheurs capables d’accélérer dans les pourcentages élevés.

⏰ Exemple 15h42 – 🔴 Christen attaque dans le Mur Harnaś ! Lapeira en difficulté à 50m…

Cette étape peut rebattre complètement les cartes du Tour de Pologne. Avec seulement 8 secondes d’avance, Paul Lapeira joue gros. Un faux pas et c’est terminé. Mais s’il résiste, il aura franchi le plus gros obstacle vers la victoire finale. Le suspense est total !

🎯 Impact tactique : Les conditions météo parfaites vont favoriser les attaques. Pas d’excuse climatique, ce sera du pur cyclisme ! La chaleur modérée est idéale pour les efforts soutenus dans les ascensions.

L’arrivée à Bukowina Tatrzańska fait partie du patrimoine du cyclisme polonais. Cette station nichée au cœur des Tatras a vu défiler les plus grands noms du peloton international. L’année dernière, c’est Thibau Nys qui s’était imposé, confirmant que cette ascension favorise les jeunes puncheurs explosifs.

🏆 Palmarès récent à Bukowina Tatrzańska 2024 : Thibau Nys 🇧🇪 (Lidl-Trek)

Thibau Nys 🇧🇪 (Lidl-Trek) 2023 : João Almeida 🇵🇹 (UAE Team Emirates)

João Almeida 🇵🇹 (UAE Team Emirates) 2022 : Remco Evenepoel 🇧🇪 (Quick-Step Alpha Vinyl)

Remco Evenepoel 🇧🇪 (Quick-Step Alpha Vinyl) 2021 : Rafał Majka 🇵🇱 (UAE Team Emirates)

Rafał Majka 🇵🇱 (UAE Team Emirates) 2020 : Simon Yates 🇬🇧 (Mitchelton-Scott)

Particularité : Le Mur Bukowina, avec ses 2,5 km à 8% de moyenne, cache des passages à plus de 12%. C’est dans cette section que se font les différences. Les coureurs capables d’accélérer dans ces pourcentages extrêmes prennent généralement quelques secondes décisives.