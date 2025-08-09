EN DIRECT TOUR DE POLOGNE 2025 ÉTAPE 6 – L’ÉTAPE REINE

TOUR DE POLOGNE 2025
ÉTAPE 6 – L’ÉTAPE REINE
Bukowina Tatrzańska ↔ Bukowina Tatrzańska • 147,5 km
📅 INFORMATIONS PRATIQUES
🕐 HORAIRES
Départ neutralisé : 11h50
Départ réel : 12h00
Arrivée estimée : 15h45-16h15
📺 DIFFUSION
Eurosport : 14h00-16h30
Streaming : HBO Max
Site officiel : tourdepologne.pl
🌡️ CONDITIONS
Météo : Ensoleillé, 22°C
Vent : Faible, 15 km/h
Risque pluie : 10%
🏆 CLASSEMENT GÉNÉRAL AVANT L’ÉTAPE 6
🏔️ PROFIL DE L’ÉTAPE REINE
📊 Les difficultés au programme
|KM
|Difficulté
|Distance/Pente
|Type
|25
|Sprint LOTTO – Szaflary
|Points de classement
|🏃 Sprint
|47
|1er passage – Mur Harnaś
|1,8 km à 7,9%
|🔴 Cat. 1
|51
|1er passage – Mur Bukowina
|2,5 km à 8,0%
|🔴 Cat. 1
|85
|2ème passage – Mur Harnaś
|1,8 km à 7,9%
|🔴 Cat. 1
|89
|2ème passage – Mur Bukowina
|2,5 km à 8,0%
|🔴 Cat. 1
|125
|Sprint LOTTO – Biały Dunajec
|Points de classement
|🏃 Sprint
|134
|3ème passage – Mur Harnaś
|1,8 km à 7,9%
|🔴 Cat. 1
|147,5
|ARRIVÉE – Mur Bukowina
|2,5 km à 8,0%
|🏁 FINISH
Stratégie de course : Cette étape sur circuit de 49 km à parcourir 3 fois promet une guerre d’usure. Les 6 ascensions de 1ère catégorie vont progressivement décanter le peloton. L’arrivée au sommet du Mur Bukowina favorise les grimpeurs-puncheurs capables d’accélérer dans les pourcentages élevés.
⏰ TIMELINE EN DIRECT – ÉTAPE 6
📅 PROGRAMME PRÉVISIONNEL
🏁 11h50 – DÉPART NEUTRALISÉ
Les coureurs s’élancent de BUKOVINA Resort pour 5 km de neutralisation
🚴 12h00 – DÉPART RÉEL
Le vrai départ est donné. Premières attaques attendues rapidement
🏃 12h45 – SPRINT SZAFLARY (KM 25)
Premier sprint intermédiaire. Formation probable de l’échappée matinale
⛰️ 13h15 – PREMIER PASSAGE HARNAŚ + BUKOWINA
Premières difficultés sérieuses. Test pour le maillot jaune Paul Lapeira
📺 14h00 – DÉBUT DIFFUSION TV
Eurosport entre en direct. Deuxième passage des murs en approche
🔥 14h30 – DEUXIÈME PASSAGE CRITIQUES
La course va se durcir. Premières sélections attendues
🏃 15h30 – SPRINT BIAŁY DUNAJEC
Dernier sprint avant l’ascension finale. Moment décisif approche
👑 15h45-16h15 – FINALE EXPLOSIVE
Troisième passage du Mur Harnaś puis arrivée au sommet du Mur Bukowina!
📱 ZONE DE DIRECT – MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL
💬 Dernières nouvelles • 🚴 Échappées • ⛰️ Passages clés • 🏁 Sprint final
🎯 ENJEUX DE CETTE ÉTAPE DÉCISIVE
🟡 POUR PAUL LAPEIRA
- Gérer ses côtes fissurées sur 6 ascensions
- Limiter les écarts face aux spécialistes
- Conserver le maillot jaune avant le chrono
- Ne pas craquer psychologiquement
🎯 POUR LES CHASSEURS
- Christen : Exploiter son punch légendaire
- Langellotti : Confirmer sa forme du moment
- Majka : Briller à domicile une dernière fois
- Sheffield : Prendre de l’avance avant le CLM
⚖️ BALANCE DES FORCES
Cette étape peut rebattre complètement les cartes du Tour de Pologne. Avec seulement 8 secondes d’avance,
Paul Lapeira joue gros. Un faux pas et c’est terminé. Mais s’il résiste, il aura franchi le plus gros obstacle
vers la victoire finale. Le suspense est total !
🌤️ CONDITIONS ET PRÉVISIONS
☀️ MÉTÉO
22°C
Ensoleillé
Visibilité excellente
💨 VENT
15 km/h
Nord-Ouest
Peu d’impact
🌧️ PLUIE
10%
Risque faible
Routes sèches
🌡️ RESSENTI
Idéal
Conditions parfaites
pour les grimpeurs
🎯 Impact tactique : Les conditions météo parfaites vont favoriser les attaques. Pas d’excuse climatique, ce sera du pur cyclisme ! La chaleur modérée est idéale pour les efforts soutenus dans les ascensions.
⭐ GRILLE DES FAVORIS POUR LA VICTOIRE D’ÉTAPE
🥇 SUPER FAVORIS
- Jan Christen 🇨🇭 – UAE (Puncheur redoutable)
- Victor Langellotti 🇲🇨 – INEOS (En grande forme)
- Magnus Sheffield 🇺🇸 – INEOS (Finisseur)
🥈 OUTSIDERS
- Rafał Majka 🇵🇱 – UAE (Motivation locale)
- Antonio Tiberi 🇮🇹 – Bahrain (Si récupéré)
- Paul Lapeira 🇫🇷 – Decathlon (Courage)
🥉 SURPRISES
- Ben Turner 🇬🇧 – INEOS (Vainqueur E3)
- Pello Bilbao 🇪🇸 – Bahrain (Expérience)
- Rudy Molard 🇫🇷 – Groupama-FDJ (Régularité)
🔍 POINTS CLÉS À SUIVRE EN DIRECT
🏥 État de Paul Lapeira
- Réaction dans les premiers murs
- Gestion de la douleur aux côtes
- Positionnement dans le peloton
- Langage corporel et grimaces
⚡ Moments d’attaque
- Premier passage : test des jambes
- Deuxième passage : premières hostilités
- Troisième passage : combat final
- Derniers 500m : explosion finale
🎬 SCÉNARIOS PROBABLES
Scénario 1 : Lapeira craque, nouveau leader
Scénario 2 : Résistance héroïque du Français
Scénario 3 : Surprise d’un outsider
📚 BUKOWINA TATRZAŃSKA : UNE ARRIVÉE DE LÉGENDE
L’arrivée à Bukowina Tatrzańska fait partie du patrimoine du cyclisme polonais. Cette station nichée au cœur des Tatras a vu défiler les plus grands noms du peloton international. L’année dernière, c’est Thibau Nys qui s’était imposé, confirmant que cette ascension favorise les jeunes puncheurs explosifs.
🏆 Palmarès récent à Bukowina Tatrzańska
- 2024 : Thibau Nys 🇧🇪 (Lidl-Trek)
- 2023 : João Almeida 🇵🇹 (UAE Team Emirates)
- 2022 : Remco Evenepoel 🇧🇪 (Quick-Step Alpha Vinyl)
- 2021 : Rafał Majka 🇵🇱 (UAE Team Emirates)
- 2020 : Simon Yates 🇬🇧 (Mitchelton-Scott)
Particularité : Le Mur Bukowina, avec ses 2,5 km à 8% de moyenne, cache des passages à plus de 12%. C’est dans cette section que se font les différences. Les coureurs capables d’accélérer dans ces pourcentages extrêmes prennent généralement quelques secondes décisives.
🔴 SUIVEZ L’ÉTAPE EN DIRECT AVEC NOUS !
Ne manquez rien de cette étape décisive ! Actualisez cette page régulièrement pour les dernières nouvelles en temps réel.
