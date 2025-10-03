Forfaits de ski à Luchon-Superbagnères et tarifs pour l’hiver 2025-2026

Une saison sous le signe de l’accessibilité et de la modernité dans les Pyrénées

La station de Luchon-Superbagnères se prépare à accueillir les skieurs pour la saison 2025-2026 avec une offre tarifaire clarifiée et de nombreuses nouveautés. Du 5 décembre 2025 au 29 mars 2026, ce domaine des Pyrénées offre un panorama exceptionnel sur la vallée de Luchon et les sommets de la Maladeta, dont l’Aneto qui culmine à 3404 mètres. Cette année marque un tournant avec l’introduction d’une billetterie entièrement digitale, des forfaits flexibles non datés et non nominatifs, ainsi qu’un engagement renforcé pour un tourisme durable. La station investit également dans l’amélioration de l’expérience client avec un nouvel espace débutant de 1600 m² et diverses animations tout au long de la saison.

Les tarifs des forfaits de ski 2025-2026 Grille tarifaire complète pour Luchon-Superbagnères Type de forfait Tarif 3 heures 30,00 € Journée 36,00 € 2 jours flexibles 68,00 € 6 jours flexibles 198,00 € Forfait saison 575,00 € Journée baby (-5 ans) ou senior 11,00 € Tarifs pour piétons, VTT et parapente Type d’accès Tarif 1 aller-retour télécabine 11,00 € 1 journée télécabine 21,00 € 6 jours télécabine illimité 90,00 € 1 A/R baby (-5 ans) ou senior 5,00 € CMI + 1 accompagnant Gratuit Offre promotionnelle anticipée Du 15 octobre au 30 novembre 2025 : Forfait saison trois stations : 460 € (au lieu de 575 €)

460 € (au lieu de 575 €) Forfait saison baby & senior (-5 ans / +70 ans) : 125 € Une opportunité à saisir pour les skieurs réguliers qui souhaitent profiter des trois stations de Haute-Garonne Montagne.

Une billetterie digitale innovante et flexible La station franchit un cap technologique avec le déploiement de l’application Haute-Garonne Montagne. Cette solution permet d’acheter et d’encoder soi-même son forfait directement depuis son smartphone, sans passage obligatoire en caisse. Un gain de temps appréciable qui réduit les files d’attente et permet un accès plus fluide aux remontées mécaniques. Les avantages de la digitalisation Flexibilité maximale Les forfaits sont non datés et non nominatifs. Vous n’avez plus besoin de planifier votre sortie ski des semaines à l’avance. Décidez au dernier moment en fonction de la météo et de l’enneigement, et utilisez vos forfaits quand vous le souhaitez jusqu’à la fin de la saison. Limitation des supports La billetterie digitale permet de réutiliser tous vos anciens supports NFC : skicards des années précédentes, bracelets, télépéages ou tout autre support à puce. Une démarche qui conduit à réduire les déchets plastiques générés par les forfaits traditionnels. Le système fonctionne simplement : téléchargez l’application, achetez votre forfait, chargez-le sur le support NFC de votre choix, et présentez votre poignet ou votre poche au portillon. La technologie devient invisible pour laisser place au plaisir de skier.

🐟 Poiscaille : 10€ offerts sur votre première commande Profitez de poissons frais livrés directement de nos côtes ! Avec le code parrain eric@melles750.fr, bénéficiez de 10€ de réduction sur votre premier panier de la mer Poiscaille. Offre spéciale jusqu’au 30 octobre 2025 : 15€ de remise ! Profiter de l’offre Poiscaille

Les nouveautés de la saison 2025-2026 Un espace débutant gratuit de 1600 m² La station inaugure un vaste espace dédié à l’apprentissage du ski et aux premières glisses. Situé à 1800 mètres d’altitude, cet espace bénéficie d’une garantie neige optimale grâce aux installations d’enneigement. Il comprend des tapis pour les débutants, des modules ludiques pour les enfants, ainsi que des zones de repos pour les accompagnants. L’accès à cet espace est entièrement gratuit, permettant aux familles de tester le ski sans engagement financier important. C’est une opportunité idéale pour initier les enfants ou pour reprendre contact avec la neige après une longue absence. Des travaux de terrassement permettent désormais de rejoindre la piste verte des Estives depuis le plateau, skis aux pieds, facilitant la progression des débutants vers le domaine principal. Le forfait Ski Balnéo Une innovation qui marie sport et détente : tous les forfaits de ski peuvent désormais intégrer 2 heures d’accès aux Thermes de Luchon. Avant ou après votre journée sur les pistes, profitez du vaporarium unique en Europe, des saunas, jacuzzis, douches sensorielles et alternances chaud-froid. Cette option conserve la même flexibilité que les forfaits de ski, vous permettant de choisir le moment idéal pour votre session bien-être. Le Skirail : du train aux pistes en 15 minutes La formule Skirail Superbagnères représente une alternative écologique et économique pour accéder à la station. Descendez du train et rejoignez les pistes en seulement 15 minutes. Ce forfait combine le trajet ferroviaire et l’accès aux remontées mécaniques à un tarif avantageux, encourageant ainsi l’utilisation des transports en commun et réduisant l’impact environnemental du tourisme de montagne. Un sentier d’interprétation pédagogique La station inaugure un parcours éducatif accessible à tous, jalonné de 6 totems sur 1,5 km. Ce sentier offre une découverte de l’environnement montagnard sous un angle pédagogique, expliquant la faune, la flore, la géologie et les écosystèmes pyrénéens. Une activité complémentaire idéale pour les journées de moins bon temps ou pour les non-skieurs accompagnants.

🌱 La Fourche : 20€ offerts avec le code VOWENI52 Passez au bio depuis votre canapé ! Découvrez l’épicerie en ligne La Fourche et profitez de 20€ de réduction sur votre première commande avec le code promo VOWENI52. Des produits biologiques de qualité livrés directement chez vous. Profiter de l’offre La Fourche

Une garantie neige sur plus de 70% du domaine Luchon-Superbagnères mise sur une utilisation raisonnée de la neige de culture pour assurer des conditions de ski optimales. Avec 211 enneigeurs répartis sur le domaine, la station peut garantir l’enneigement de plus de 70% de ses pistes tout au long de la saison, même lors d’hivers moins généreux en précipitations naturelles. Une approche “responsable” L’eau utilisée pour la production de neige provient du même bassin versant, notamment du lac d’Oô, et retourne naturellement à la montagne au printemps lors de la fonte. Le système respecte ainsi le cycle hydrique naturel sans perturber les écosystèmes environnants. Les enneigeurs sont activés de manière sélective, uniquement selon les besoins réels, afin de limiter la consommation d’eau et d’énergie. Cette stratégie permet de prolonger la saison et d’offrir aux familles, débutants et skieurs confirmés une expérience de qualité tout en respectant l’environnement. La station considère la neige de culture non comme un excès mais comme un complément nécessaire pour maintenir l’attractivité touristique de la région dans un contexte de changement climatique. Une approche forcément un peu limite, et que seuls les adeptes du ski s’approprieront pour se déculpabiliser.

Les animations de la saison La station programme une série d’événements tout au long de l’hiver pour animer les journées et soirées sur le plateau. Voici quelques temps forts à ne pas manquer : 6 décembre 2025 : DJ Set d’ouverture Lancement festif de la saison avec une ambiance musicale sur le plateau pour célébrer le premier samedi d’hiver. 23 décembre 2025 : Il était une fois à Luchon-Superbagnères Soirée exceptionnelle avec dîner cabaret-théâtre au restaurant La Chapelle, descente aux flambeaux, contes de Noël, arrivée du Père Noël et feu d’artifice. Télécabine ouverte jusqu’à 23h. 31 décembre 2025 : Réveillon au sommet Célébrez le Nouvel An à 1800 mètres d’altitude avec DJ set, descente aux flambeaux et spectacle pyrotechnique. Télécabine exceptionnellement ouverte jusqu’à 1h du matin. 14 février 2026 : Dîner en télécabine Troisième édition de ce dîner romantique pour la Saint-Valentin dans un cadre unique et suspendu. Spéciales nocturnes Plusieurs soirées tout au long de la saison (12, 19, 26 février et 5 mars) avec télécabine ouverte jusqu’à 23h, descentes aux flambeaux, courses de ski de randonnée, feux d’artifice et animations musicales. Concerts en altitude Les 24 janvier et 28 mars, concerts avec vue à 360° sur le toit de la télécabine, pour une expérience musicale unique face aux sommets pyrénéens.

Un domaine skiable adapté à tous les niveaux Le domaine de Luchon-Superbagnères se divise en trois secteurs distincts offrant des expériences variées. Le secteur de Téchous propose des pentes douces idéales pour les débutants et les familles. Le secteur du Lac permet de skier en forêt dans une ambiance authentique. Enfin, le secteur du Céciré offre du grand ski avec notamment une piste de 5 kilomètres de long pour les skieurs plus expérimentés. Au-delà du ski alpin, la station propose de nombreuses autres activités : snowboard, balades en raquettes, ski de randonnée, luge, VTT sur neige et parapente. La vue panoramique sur la vallée de Luchon, le cirque des Crabioules et les pics de la Maladeta constitue un décor naturel exceptionnel pour toutes ces pratiques. Horaires d’ouverture de la télécabine Hors vacances scolaires : 8h30 – 18h

8h30 – 18h Période de vacances scolaires : 8h30 – 19h

8h30 – 19h Jours de nocturne : 8h30 – 23h Ces horaires étendus permettent de profiter pleinement de la montagne, que ce soit pour skier tôt le matin sur des pistes fraîchement damées, admirer le coucher de soleil en altitude, ou participer aux événements nocturnes organisés régulièrement.

Informations pratiques Saison 2025-2026 : du 5 décembre 2025 au 29 mars 2026

(Sous réserve d’enneigement suffisant) Point d’accueil avant la saison En amont de l’ouverture, un accueil Haute-Garonne Montagne sera disponible sur les allées d’Etigny à Bagnères-de-Luchon, tous les samedis de 10h à 18h du 8 novembre au 29 novembre 2025 inclus. L’occasion de se renseigner sur les forfaits, les nouveautés de la saison et de préparer son hiver à la montagne. Tarifs non inclus dans ce guide Les tarifs présentés dans cet article sont les tarifs publics standards. Des accords spécifiques existent pour les groupes, les sorties neige, les ski clubs, les comités d’entreprise (CSE), ainsi que diverses offres packagées et conventions particulières. Pour obtenir des informations sur ces tarifs préférentiels, il convient de contacter directement la station.

Les autres stations de Haute-Garonne Montagne Les forfaits de saison permettent d’accéder aux trois stations gérées par Haute-Garonne Montagne. Voici un aperçu des deux autres domaines : Le Mourtis Station familiale située aux portes du Val d’Aran, Le Mourtis célèbre ses 60 ans en 2025. Elle offre une ambiance conviviale au cœur des sapins, avec de nombreuses activités : ski alpin, chiens de traineau, luge, raquettes, trottinettes tout-terrain et ski de randonnée. Dates d’ouverture : 5 décembre 2025 au 22 mars 2026 Horaires : 9h-17h (vacances scolaires), 9h-16h ou 10h-17h (hors vacances) Forfait journée : 29 € (adulte), 11 € (baby/senior) Bourg-d’Oueil Domaine intimiste et authentique niché dans une vallée sauvage, Bourg-d’Oueil propose une expérience familiale à petit prix. La station est gérée par une association locale (CADVO), ce qui permet de maintenir des tarifs accessibles. Les bénéfices servent directement à améliorer les équipements. Dates d’ouverture : Uniquement vacances de Noël et d’hiver Forfait journée : 12 € (adulte), 5 € (baby/senior) Point fort : Trois remontées, espace luge, balades en raquettes

Pourquoi choisir Luchon-Superbagnères ? Accessibilité Tarifs compétitifs

Espace débutant gratuit

Billetterie 100% digitale

Forfaits flexibles non datés

Formule Skirail train + ski Environnement Vue panoramique exceptionnelle

Garantie neige 70% du domaine

Gestion durable des ressources

Protection de la biodiversité

Sentier d’interprétation Diversité Trois secteurs de ski distincts

Pistes tous niveaux

Nombreuses activités hors ski

Option Ski Balnéo

Animations régulières Confort Télécabine moderne

Horaires étendus

Soirées nocturnes

Restauration sur place

Accès piéton possible