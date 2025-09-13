Jimmy Gressier dans le TOP 8 du 10000 mètres mondial

⚡ OFFRE PARRAIN MELLES750 ⚡ Avec l’email parrain eric@melles750.fr, profitez d’une remise de 10€ pour les nouveaux clients, et même 15€ jusqu’au 30 octobre 2025 !

Jimmy Gressier continue de gravir les échelons mondiaux. Actuellement classé #19 mondial sur 10 000 mètres selon World Athletics, le coureur de Boulogne-sur-Mer accumule les performances de référence et se rapproche inexorablement du TOP 8 planétaire. Une ascension remarquable qui place l’athlétisme français sous les projecteurs internationaux et suscite l’admiration de toute la communauté sportive hexagonale.

Un parcours d’exception vers les sommets

Le natif de Boulogne-sur-Mer, né le 4 mai 1997, incarne parfaitement la nouvelle génération de l’athlétisme français. Depuis plus de dix ans que l’on suit Jimmy Gressier, il a quasiment brillé partout. Chez les jeunes, avec des titres de champions du Monde et d’Europe chez les juniors, chez les espoirs, sur les routes avec des titres et des records sur 5 et 10 kilomètres, dans la boue c’est un véritable professionnel du cross-country. Mais ce qui lui manquait, c’étaient de grosses performances dans les grands stades, ces soirées internationales retransmises dans tous les pays.

Cette lacune appartient désormais au passé. Le Boulonnais a de grandes espérances pour le 10000m, lui qui vient de réaliser un été exceptionnel. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a terminé 13e du 10000 m avec un chrono de 26’58″67, nouveau record de France, améliorant de près de 20 secondes l’ancien record détenu jusqu’alors par le Franco-Suisse Julien Wanders depuis 2019. Une performance qui témoigne de sa capacité à performer au plus haut niveau international et qui le hisse au rang de cinquième meilleur performeur européen de tous les temps sur cette distance mythique.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux sur 10.000 mètres, la course s’est gagnée en moins de 27 minutes. Imaginez un instant, 13 athlètes ont couru plus rapidement que l’ancien record Olympique détenu par la légende Kenenisa Bekele. Cette finale olympique historique, remportée par l’Ougandais Joshua Cheptegei en 26’43″14, a révélé le niveau exceptionnel atteint par Jimmy Gressier. Devant de nombreux proches présents dans les tribunes, mais aussi porté par l’énergie des Boulonnais rassemblés au palais des Sports Damrémont, l’athlète du Boulogne Athlétic Club a donné le meilleur de lui-même, lançant cette course folle en tête et restant dans le top 5 pendant plus de 7 kilomètres.

Une série de records qui impressionne la planète athlétisme

L’hiver 2025 restera comme un véritable tournant dans la carrière de Jimmy Gressier. Le coureur français a littéralement explosé les compteurs avec une série de performances qui ont stupéfié le monde de l’athlétisme. Le 1er février à Boston, lors du prestigieux John Thomas Terrier Classic, il bat une première fois le record de France en salle du 5 000m en 13 min 00 s 54. Pour sa première incursion sur la distance en indoor, le protégé d’Adrien Taouji à l’Insep a su se mettre au niveau de l’événement, parfaitement calé dans les allures souhaitées.

Une semaine plus tard, à New-York, il reprend à Azeddine Habz le record de France indoor du 3 000m, en 7 min 30 s 18. Mais le plus impressionnant était encore à venir. En très grande forme, il revient à Boston le 14 février, et y bat cette fois le record d’Europe en salle du 5 000m, en 12 min 54 s 92. Deuxième du Meeting de Boston, il a été battu par l’Américain Grant Fisher, qui est, pour sa part, allé chercher le record du monde en 12:44.09. Avec ce chrono stratosphérique, l’athlète du Boulogne-Sur-Mer AC devient le 7ème meilleur performeur mondial de tous les temps sur cette distance.

Sur sa lancée hivernale exceptionnelle, Jimmy Gressier redevient seul détenteur du record d’Europe sur 5 kilomètres sur route. Le 16 mars 2025, dans les rues de Lille, il s’attaque à son propre record d’Europe du 5 km et inscrit un nouveau record de 12 min 57 s, devenant le premier européen à passer sous la barre symbolique des 13 minutes. Ce record d’Europe le hisse au 5e rang des bilans mondiaux de l’histoire du 5 km sur route, à seulement 8 secondes du record du monde détenu par l’Éthiopien Berihu Aregawi en 12’49”.

Dans le dernier kilomètre de cette course historique de Lille, alors que son compatriote Yann Schrub se portait à sa hauteur, le Nordiste a montré toute sa classe. Dans un geste qui restera dans les mémoires, il s’est permis d’enlever les manchons qu’il portait à ses bras avant de lancer un sprint final impressionnant face à l’Uruguayen Santiago Catrofe. La ligne d’arrivée a été franchie après un sprint haletant, tous deux crédités du même temps exceptionnel de 12’57”.

La consécration européenne à Zurich

Jeudi 28 août 2025 restera gravé dans l’histoire de l’athlétisme français. Sur la piste mythique du Letzigrund à Zurich, Jimmy Gressier, 28 ans, a décroché sa première victoire en ligue de diamant sur 3000 mètres, s’imposant dans un finish haletant en 7’36″78. L’athlète de Boulogne-sur-Mer a devancé pour trois petits centièmes l’Américain Grant Fisher, double médaillé olympique à Paris 2024 sur 5000 m et 10 000 m, et le Suédois Andreas Almgren.

Cette victoire constitue le succès le plus important de sa carrière et le place parmi les cinq Français seulement à s’être imposés sur le prestigieux circuit mondial toute discipline confondue. Tout juste redescendu de la montagne où il a effectué un stage de préparation à Font-Romeu, Jimmy Gressier a affiché sans retenue son bonheur en zone mixte. Une victoire en finale rapporte 30 000 dollars, mais pour l’athlète français, l’enjeu dépassait largement l’aspect financier.

Comme l’a confié l’athlète après sa victoire historique : “C’est tellement fou, c’est magnifique ! Je rêvais de gagner une Diamond League dans ma vie mais je voyais que c’était dur parce que c’est comme faire un podium au niveau mondial. Je savais que cela pouvait être accessible malgré une grosse armada très costaud”. Une émotion à la mesure de l’exploit réalisé contre des adversaires de premier plan mondial.

Un palmarès déjà impressionnant qui force le respect

Jimmy Gressier est aujourd’hui l’actuel détenteur du record de France du 5 000 mètres en 12 min 51 s 59, établi le 20 juin 2025, et du 10 000 mètres en 26 min 58 s 67, réalisé lors des Jeux Olympiques de Paris. Il détient surtout le record d’Europe du 5 kilomètres sur route en 12 min 57 s, distance qu’il est le premier européen à courir en moins de 13 minutes, une barrière psychologique majeure dans le monde du demi-fond.

Son record d’Europe du 5 000 mètres en salle, établi en 12 min 54 s 92, le place au 7e rang mondial de tous les temps. Triple champion d’Europe espoir de cross ainsi que quintuple champion d’Europe de cross par équipe en catégorie juniors et espoirs, Jimmy Gressier a également remporté en 2025 le titre de champion d’Europe du semi-marathon à Louvain en Belgique, démontrant sa polyvalence exceptionnelle sur toutes les distances de l’endurance.

Conservant son titre de champion d’Europe de cross-country en devançant de 8 secondes son dauphin, l’Allemand Samuel Fitwi, sa glissade en franchissant la ligne d’arrivée avait fait le tour des médias sportifs. Pour la quatrième fois consécutive, il avait remporté le titre de champion d’Europe par équipe avec ses camarades de l’équipe de France, témoignant de sa capacité à performer dans toutes les conditions.

Les ambitions légitimes pour Tokyo 2025

Cette victoire à Zurich tombe à point nommé, à seulement quelques semaines des championnats du monde d’athlétisme de Tokyo (13-21 septembre 2025). Jimmy Gressier aborde cette échéance majeure avec une confiance retrouvée et des ambitions parfaitement légitimes. L’athlète français est en pleine forme, déclarant : “Je me sens super bien, je viens de remporter la Diamond League avec des potentiels médaillés mondiaux. J’ai énormément d’espérance pour ces Mondiaux, je ne me refuse aucun rêve, j’ai les armes pour batailler avec les meilleurs”.

Il arrive certes avec le 13ᵉ temps seulement des engagés sur 10 000 mètres, malgré son remarquable 12:51.59 sur 5000 mètres. Ceci dit, ce chrono avait été réalisé en salle, et l’on connaît la capacité de Jimmy Gressier à élever son niveau lors des grandes échéances internationales. Placé également au 7ᵉ rang mondial sur 5000 mètres selon le classement World Athletics, il dispose de plusieurs cartouches pour viser une place dans le TOP 8 mondial qu’il convoite tant.

Comme il l’a confié en zone mixte après sa victoire zurichoise, cette Diamond League le rapproche de son rêve ultime : “J’ai quand même une pensée pour Jakob Ingebrigtsen qui n’était pas présent ce soir mais qui est le meilleur coureur mondial sur le 3000m. J’aurai aimé me confronter à lui. L’apothéose serait maintenant un podium aux championnats du monde.” Des mots qui résument parfaitement l’état d’esprit d’un athlète désormais prêt à jouer les premiers rôles sur la scène planétaire.

L’esprit de l’effort et de la persévérance incarné

Le parcours de Jimmy Gressier illustre parfaitement la méritocratie sportive française. Originaire du quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer, il a gravi tous les échelons un à un, sans jamais brûler les étapes. Ses débuts prometteurs chez les jeunes, ses victoires en cross-country, ses records sur route, tout dans son parcours témoigne d’une progression méthodique et réfléchie.

L’athlète de 28 ans incarne parfaitement les valeurs du sport français : travail acharné, persévérance dans l’adversité et humilité malgré les succès. Sa préparation minutieuse, incluant régulièrement des stages d’altitude à Font-Romeu, démontre son professionnalisme et sa quête constante de perfectionnement. Son approche tactique des courses, sa capacité à analyser ses adversaires et à adapter sa stratégie en cours d’épreuve font de lui un compétiteur redoutable.

Après avoir passé 8 ans chez la marque Nike, Jimmy Gressier a récemment signé pour la marque française KIPRUN, filiale de Decathlon, témoignant de son attachement aux valeurs hexagonales. Il ambitionne ainsi de réaliser son premier marathon avant les Jeux Olympiques de 2028, ouvrant de nouvelles perspectives dans sa carrière déjà bien remplie. Cette diversification vers les distances plus longues pourrait lui apporter un nouvel élan dans sa quête d’excellence.

Vers une place définitive dans l’histoire du sport français

Avec ses récentes performances exceptionnelles, Jimmy Gressier se rapproche de plus en plus d’une place dans le TOP 8 mondial sur 10 000 mètres, objectif qu’il s’est fixé depuis plusieurs saisons. Sa progression fulgurante ces derniers mois, matérialisée par ses multiples records, laisse entrevoir des perspectives encore plus ambitieuses. Le fait qu’il soit désormais capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux sur 3000 mètres, comme l’a prouvé sa victoire à Zurich, augure de belles choses sur les distances plus longues.

Cinquième Français à s’illustrer dans l’histoire de la Diamond League, Jimmy Gressier écrit déjà sa légende dans le livre d’or de l’athlétisme hexagonal. Son objectif avoué d’un premier podium mondial ne relève plus de l’utopie, mais d’une ambition parfaitement légitime au regard de ses performances actuelles et de sa capacité démontrée à hausser son niveau lors des grands rendez-vous.

L’écart de seulement 8 secondes qui le sépare du record du monde du 5 kilomètres sur route montre que Gressier pourrait désormais envisager d’approcher ce graal dans un futur proche. Cette proximité avec l’excellence absolue sur les distances courtes de l’endurance laisse présager de belles perspectives sur 10 000 mètres, où les marges de progression sont encore plus importantes.

Un modèle inspirant pour la jeunesse sportive française

Le parcours exemplaire de Jimmy Gressier démontre qu’avec du travail, de la détermination et une méthode rigoureuse, il est possible d’atteindre l’excellence sportive au plus haut niveau international. De Boulogne-sur-Mer aux plus grandes pistes mondiales, il trace la voie pour les futures générations d’athlètes français, prouvant que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité.

Son approche professionnelle exemplaire, combinée à une préparation minutieuse et une gestion intelligente de sa carrière, illustre parfaitement la méthode française en matière de formation d’athlètes de haut niveau. Jimmy Gressier montre qu’il est possible de concilier performance de très haut niveau et valeurs humaines, restant accessible et proche de ses supporters malgré ses succès retentissants.

Avec ses performances exceptionnelles accumulées tout au long de l’année 2025 et sa progression constante vers les sommets mondiaux, Jimmy Gressier semble définitivement lancé pour décrocher une place dans le TOP 8 mondial du 10 000 mètres. Une consécration qui couronnerait des années de travail acharné et placerait définitivement l’athlétisme français au sommet de la hiérarchie planétaire de l’endurance, inspirant toute une génération de coureurs français à viser l’excellence.