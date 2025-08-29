Jimmy Gressier remporte la ligue de diamant sur 3000 mètres

Le coureur de fond français signe une victoire historique sur 3000 mètres à Zurich

Jimmy Gressier a écrit une nouvelle page de l’athlétisme français en remportant la finale de la ligue de diamant sur 3000 mètres à Zurich. Une victoire qui résonne particulièrement dans nos Pyrénées, où le marathonien peut puiser son inspiration pour les défis qui l’attendent, à l’image du tout nouveau Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises prévu le 5 octobre prochain.

Une finale de rêve sur la piste mythique de Zurich 🏃‍♂️ Les chiffres de la victoire :

• Temps : 7’36″78

• Écart avec Grant Fisher : 3 centièmes

• Prize money : 30 000 dollars

• 5e athlète français à remporter un trophée Diamond League Jeudi 28 août 2025 restera gravé dans l’histoire de l’athlétisme français. Sur la piste mythique du Letzigrund à Zurich, Jimmy Gressier, 28 ans, a décroché sa première victoire en ligue de diamant sur 3000 mètres, s’imposant dans un finish haletant en 7’36″78. L’athlète de Boulogne-sur-Mer a devancé pour trois petits centièmes l’Américain Grant Fisher, double médaillé olympique à Paris 2024, et le Suédois Andreas Almgren. Un scénario digne des plus grands films sportifs, où tout s’est joué dans les dernières dizaines de mètres. “C’est tellement fou, c’est magnifique ! Je rêvais de gagner une Diamond League dans ma vie mais je voyais que c’était dur parce que c’est comme faire un podium au niveau mondial” — Jimmy Gressier en zone mixte Un sprint final maîtrisé à la perfection Bien placé dans l’emballage final, Gressier a fait preuve d’un timing parfait pour surgir entre les favoris dans la ligne droite. Malgré l’absence notable du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion olympique en titre du 5000m et recordman du monde du 3000m, la course était d’un niveau exceptionnel. Cette victoire fait de Jimmy Gressier le cinquième athlète français à décrocher un trophée de la ligue de diamant, après Teddy Tamgho (triple saut), Pascal Martinot-Lagarde (110m haies) et Renaud Lavillenie (saut à la perche, recordman avec 7 victoires).

Des Pyrénées à la consécration : l’importance de la préparation en altitude Cette victoire n’est pas le fruit du hasard. Tout juste redescendu des Pyrénées où il effectuait un stage de préparation à Font-Romeu, Jimmy Gressier illustre parfaitement l’importance de la montagne dans la formation des champions de demi-fond. 📈 Le palmarès impressionnant de Gressier Record de France du 5000m : 12’54″97 (2024)

Record de France du 10000m : 26’58″67 (JO Paris 2024)

Record d’Europe du 5km sur route : 12’57” (mars 2025)

Champion d’Europe de cross-country par équipes L’entraînement en altitude, pratique ancestrale dans les Pyrénées, reste un secret de la réussite des coureurs de fond. L’air raréfié stimule la production de globules rouges, améliorant l’oxygénation des muscles – un avantage décisif dans les moments clés d’une course. Partenaire d’entraînement de l’excellente Anaïs Bourgoin, qui a également brillé à Zurich en signant son premier podium en Diamond League sur 800m, Gressier bénéficie d’un environnement de travail exceptionnel dans les Pyrénées.

Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises : un nouveau défi pyrénéen 🏃‍♂️ Rendez-vous le dimanche 5 octobre 2025 🏃‍♀️ 📍 Parcours De Saint-Bertrand-de-Comminges à Luchon

Distance : 42,195 km 🏛️ Patrimoine Site UNESCO vers station thermale

2000 ans d’histoire en 42 km Alors que Jimmy Gressier savoure sa victoire zurichoise, les amateurs de course à pied peuvent d’ores et déjà se tourner vers un nouveau défi pyrénéen : le tout premier Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises (que certains surnomment déjà le Marathon de Luchon). Cette course inédite reliera Saint-Bertrand-de-Comminges, joyau inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, à la mythique station thermale de Luchon. Un parcours chargé d’histoire et de beauté Les organisateurs ont conçu un tracé majoritairement descendant qui traverse des paysages variés : les collines du Comminges, les forêts de hêtres aux couleurs automnales, les villages de caractère et les vallées préservées. Un véritable voyage dans le temps et l’espace, des vestiges romains de Lugdunum aux thermes renovés de Luchon. “Courir de Saint-Bertrand à Luchon, c’est traverser 2000 ans d’histoire en 42 kilomètres. Entre patrimoine romain et architecture thermale, c’est un voyage dans le temps autant qu’un défi sportif” — Marc, organisateur et marathonien 🌟 Points forts du parcours Départ : Saint-Bertrand-de-Comminges et sa cathédrale classée UNESCO

Saint-Bertrand-de-Comminges et sa cathédrale classée UNESCO Parcours : Majoritairement descendant à travers les plus beaux paysages pyrénéens

Majoritairement descendant à travers les plus beaux paysages pyrénéens Arrivée : Luchon, “Reine des Pyrénées” et ses thermes Belle Époque

Luchon, “Reine des Pyrénées” et ses thermes Belle Époque Décor : Face aux 14 sommets de plus de 3000m du massif luchonnais Cette première édition s’annonce comme un événement majeur pour le territoire, alliant performance sportive, découverte patrimoniale et convivialité montagnarde. Une aventure inédite qui mérite d’être vécue au moins une fois, dans l’esprit des grands défis pyrénéens qui forgent les champions comme Jimmy Gressier.

Cap sur les championnats du monde de Tokyo Cette victoire à Zurich tombe à point nommé, à seulement deux semaines des championnats du monde d’athlétisme de Tokyo (13-21 septembre 2025). Jimmy Gressier aborde cette échéance majeure avec une confiance retrouvée et des ambitions légitimes. 🎯 Les objectifs de Gressier pour Tokyo :

• Premier podium mondial en carrière

• Confirmation sur 5000m et 10000m

• Bataille contre l’armada africaine

• Inspiration pour la jeunesse française Comme il l’a confié en zone mixte, cette victoire en Diamond League le rapproche de son rêve ultime : “J’ai quand même une pensée pour Jakob Ingebrigtsen qui n’était pas présent ce soir mais qui est le meilleur coureur mondial sur le 3000m. L’apothéose serait maintenant un podium aux championnats du monde.” L’exemple pyrénéen au service de l’excellence française Le parcours de Jimmy Gressier illustre parfaitement la philosophie montagnarde : patience, persévérance et respect de la nature. Des valeurs qui résonnent particulièrement dans nos Pyrénées Haut-Garonnaises, où l’effort prend tout son sens face à la grandeur des sommets. Cette victoire en Diamond League s’inscrit dans une lignée d’excellence française en demi-fond, une tradition que les coureurs pyrénéens perpétuent avec passion, que ce soit sur les pistes mondiales ou sur les chemins authentiques reliant Saint-Bertrand à Luchon.

Une victoire qui transcende le sport La victoire de Jimmy Gressier à Zurich dépasse le simple cadre sportif. Elle incarne l’esprit pyrénéen : cette capacité à transformer les difficultés en force, l’altitude en allié, et l’effort en plaisir. Une leçon de vie que tous les participants au Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises pourront méditer le 5 octobre prochain. Rendez-vous le dimanche 5 octobre pour écrire votre propre histoire pyrénéenne 🏃‍♂️⛰️