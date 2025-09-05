Joao Almeida triomphe à L’Angliru sur la Vuelta 2025

Le Portugais devance le leader danois au sprint après une bataille épique dans la mythique ascension asturienne

“L’Angliru a encore une fois tenu ses promesses. Cette montée légendaire des Asturies a offert un spectacle grandiose pour cette 10e arrivée de la Vuelta au sommet de ses pentes redoutables.”

Un duel au sommet entre deux géants Cette treizième étape de la Vuelta 2025 restera comme l’une des plus spectaculaires de cette édition. Sur les 12,4 kilomètres de la mythique ascension de L’Angliru, avec ses pentes pouvant atteindre 23%, Joao Almeida et Jonas Vingegaard ont livré un duel d’anthologie sous les yeux de milliers de spectateurs venus des quatre coins de l’Europe. Le Portugais de l’équipe UAE Team Emirates s’est montré le plus fort dans les derniers hectomètres, devançant au sprint le porteur du maillot rouge dans une arrivée qui restera gravée dans les mémoires. Cette victoire, la première d’Almeida sur cette Vuelta, confirme son excellent état de forme et sa capacité à rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du peloton mondial. “C’était exactement le genre d’étape que j’espérais gagner”, déclarait Jonas Vingegaard au départ. Même battu, le Danois peut se satisfaire de sa performance et de la conservation de son maillot de leader.

Une étape en trois actes L’échappée matinale prend ses marques Dès les premiers kilomètres au départ de Cabezon de la Sal, 24 coureurs ont tenté leur chance dans une échappée ambitieuse. Parmi eux, le Danois Mads Pedersen, porteur du maillot vert, avait clairement affiché ses intentions : remporter le sprint intermédiaire de La Vega pour consolider son avance au classement par points. Mission accomplie pour le sprinteur de l’équipe Lidl-Trek qui a effectivement décroché les 20 points du sprint intermédiaire, portant son total à 192 points et creusant encore l’écart avec ses poursuivants. Cette stratégie intelligente lui permet d’envisager sereinement la fin de la Vuelta avec son maillot vert sur les épaules. Les ascensions préparatoires éliminent les prétendants L’Alto de la Mozqueta (6,3 km à 8,4%) et l’Alto del Cordal (5,5 km à 8,8%) ont servi de parfaites rampes de lancement avant le bouquet final. Nicolas Vinokourov de l’équipe XDS Astana s’est montré particulièrement entreprenant, passant en tête au sommet de la première ascension répertoriée de la journée. Ces montées ont permis de faire le tri dans l’échappée, réduisant progressivement le groupe de tête. Pendant ce temps, dans le peloton, les équipes UAE Team Emirates et Visma-Lease a Bike commençaient à imprimer un rythme soutenu, préparant méthodiquement l’assaut final sur L’Angliru. L’explosion finale dans L’Angliru À l’attaque de la mythique ascension asturienne, le scénario s’est rapidement dessiné. Les derniers échappés ont été rattrapés dans les premiers kilomètres, laissant place à un groupe de favoris considérablement réduit. Sepp Kuss et Jai Hindley ont tenté de suivre le rythme imposé par le duo Almeida-Vingegaard, mais ont dû céder dans les pentes les plus raides. Felix Gall, l’Autrichien de l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale, a réalisé une remarquable performance en terminant à seulement une minute des deux hommes de tête, ce qui lui permet de monter sur le podium du classement général, dépassant Tom Pidcock.

L’Angliru, une montagne mythique du cyclisme Depuis son introduction sur la Vuelta en 1999, L’Angliru s’est imposé comme l’une des ascensions les plus redoutables du calendrier cycliste international. Avec ses 12,4 kilomètres à 9,7% de moyenne et des passages à plus de 20%, cette montée des Asturies teste les limites des coureurs les plus aguerris. Les chiffres de L’Angliru 12,4 km de longueur 9,7% de pente moyenne 23% de pente maximale 10e arrivée de la Vuelta Cette dixième arrivée à L’Angliru s’inscrit dans la continuité d’une longue tradition de spectacles grandioses. De José María Jiménez en 1999 à Primoz Roglic en 2023, en passant par Alberto Contador ou Kenny Elissonde, tous les vainqueurs à L’Angliru ont marqué l’histoire de la Vuelta. La particularité de cette ascension réside dans ses pourcentages extrêmes, notamment au passage de La Cueña les Cabres, où la route s’élève à plus de 20%. Ces sections brutales constituent de véritables murs qui éliminent impitoyablement tous ceux qui ne possèdent pas les qualités physiques et mentales nécessaires pour affronter de telles pentes.

Les conséquences sur le classement général Si Jonas Vingegaard conserve logiquement son maillot rouge après cette étape, l’écart avec ses principaux rivaux reste serré. Le Danois n’a pas réussi à creuser l’écart décisif qu’il espérait probablement, se contentant de limiter les dégâts face à un Joao Almeida particulièrement en verve. Le nouveau top 5 du classement général 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – 49h30’54” 2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) – à vérifier 3. Felix Gall (Decathlon-AG2R La Mondiale) – progression 4. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) La belle opération du jour revient sans conteste à Felix Gall. L’Autrichien, qui évoluait jusqu’alors en cinquième position, profite de sa remarquable performance pour intégrer le podium provisoire du classement général. Cette progression confirme la montée en puissance de l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale sur cette Vuelta. L’abandon de Ben O’Connor, deuxième de la Vuelta 2024, constitue l’autre fait marquant de cette journée. L’Australien de l’équipe Jayco AlUla, qui nourrissait encore des ambitions pour le classement général, ne verra pas l’arrivée de cette édition 2025, victime de la difficulté de l’épreuve espagnole.

Les autres maillots distinctifs Au-delà de la lutte pour le classement général, cette étape a également eu des répercussions sur les autres classements de la Vuelta. Mads Pedersen consolide sa position de leader au classement par points grâce à sa victoire au sprint intermédiaire de La Vega, portant son total à 192 points. Le maillot à pois du meilleur grimpeur reste sur les épaules de Jay Vine (UAE Team Emirates), qui totalise désormais 46 points. L’Australien, régulier depuis le début de la Vuelta, semble bien parti pour conserver cette distinction jusqu’à Madrid. La lutte pour le maillot blanc du meilleur jeune s’intensifie également, avec un duel serré entre Giulio Pellizzari et Matthew Riccitello. L’Italien et l’Américain se sont livrés une bataille acharnée dans les pentes de L’Angliru, témoignant de la qualité de la nouvelle génération de coureurs.