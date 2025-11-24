Kard : comment récupérer l’argent de vos enfants ? La liquidation de la néobanque pour jeunes laisse des milliers de familles en attente. Voici les démarches pour récupérer vos fonds. 24 novembre 2025

La situation : une liquidation qui surprend les familles Depuis mi-novembre, des milliers de parents découvrent que l’argent versé sur les comptes Kard de leurs enfants n’est plus accessible. L’application bancaire dédiée aux adolescents, qui permettait de gérer simplement l’argent de poche via une carte bancaire, a fermé ses portes le 11 novembre 2025. La raison : une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Évreux le 11 septembre dernier. L’inquiétude des familles est compréhensible. Selon les estimations, environ 200 000 adolescents utilisaient Kard régulièrement. Beaucoup de parents ont continué à verser de l’argent en novembre sans savoir que l’entreprise avait déjà été placée en liquidation deux mois plus tôt. La communication de Kard sur cette situation a été quasi inexistante, créant une situation d’incertitude généralisée.

Pourquoi Kard a-t-elle fermé ? La faillite de Kard ne vient pas de nulle part. Cette néobanque, créée en 2019, a connu plusieurs années de difficultés financières. En 2024, une reprise par le fonds THK Capital avait fait naître de l’optimisme, mais les problèmes se sont aggravés. Les causes principales Deux facteurs déterminants ont précipité la faillite. D’abord, Kard s’appuyait sur le prestataire technologique Bankable pour l’infrastructure informatique. Lorsque Bankable a connu des ennuis judiciaires, cela a gravement perturbé le fonctionnement de l’application. Ensuite, et c’est l’élément décisif, Kard collaborait avec Okali, filiale du Crédit Agricole, pour gérer les comptes clients et les services de paiement. En 2025, Okali a résilié son contrat avec Kard, invoquant des manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Sans ce partenaire stratégique, Kard ne pouvait plus continuer ses activités.

Simplifiez votre connexion internet Télécoop vous offre 10€ de remise Utilisez le code promo MELLES750 sur un forfait engagé Une solution d’internet responsable et solidaire

Où sont passés les fonds ? C’est la question que se posent tous les parents inquiets. Bonne nouvelle : l’argent ne s’est pas évaporé. Il est protégé et reste accessible, même après la fermeture de Kard. La protection par Okali Les fonds des clients Kard étaient stockés en cantonnement sur un compte géré par Okali, la filiale du Crédit Agricole. C’est le fonctionnement normal des applications de paiement : l’argent versé par les parents n’est jamais directement détenu par Kard, mais par le prestataire de services de paiement agréé. Okali est habilité par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) à fournir des services de paiement. Depuis le 11 novembre, Okali assure tous les clients que les fonds demeurent protégés. C’est Okali, en collaboration avec la liquidation de Kardly, qui gérera le remboursement des clients. Aucun argent n’a disparu : il est simplement figé le temps des démarches administratives.

10% de remise sur vos barres protéinées Code promo Melles750 sur O.K.R. Profitez de 10% sur les barres protéinées et toute la boutique Accéder à la boutique O.K.R.

Les actions à entreprendre dépendent de votre situation. Certains clients ont pu retirer leurs fonds avant le 11 novembre. D’autres ont découvert la fermeture trop tard. Voici comment procéder. Si vous n’avez pas pu retirer avant le 11 novembre Pas de panique. Vos fonds sont toujours protégés chez Okali. Pour les récupérer, il faut contacter directement Okali à l’adresse suivante : support+kard@okali.eu Informations à préparer Lorsque vous contactez Okali, ayez à disposition : Votre identité complète (nom, prénom, date de naissance)

L’adresse email associée au compte Kard

L’IBAN du compte depuis lequel vous aviez versé les fonds

Le montant précis versé sur Kard

Vos relevés de compte Kard, si vous les avez téléchargés La procédure Okali examinera votre demande et vous proposera un remboursement. L’établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR doit respecter les règles encadrant les services de paiement. Dans les situations normales, les délais peuvent prendre quelques semaines à quelques mois selon l’avancée de la liquidation judiciaire. Conservez tous les documents reçus d’Okali et de Kard. Ils pourront vous être utiles si la procédure s’éternise.

Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp La marque drômoise de qualité pour tous vos projets en montagne Vêtements, sacs, accessoires : découvrez l’équipement pensé pour la montagne française Accéder à la boutique Cimalp

Cas particuliers et questions fréquentes J’ai versé de l’argent après la liquidation sans le savoir C’est le cas d’Aurélie, mère d’un adolescent de 16 ans, qui a versé 50 euros le 17 novembre. Elle n’était pas au courant de la liquidation. Contactez Okali en expliquant votre situation. L’argent versé après le 11 septembre peut être traité différemment selon les règles de la procédure, mais il reste identifiable et protégé. Que se passe-t-il si les fonds ne sont pas réclamés ? Si personne ne réclame l’argent après une certaine période (généralement quelques mois), les sommes non réclamées peuvent être transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela complique la procédure de récupération, d’où l’importance d’agir rapidement en contactant Okali. Mon enfant avait des prélèvements automatiques sur Kard Les prélèvements ont cessé le 11 novembre puisque l’application ne fonctionne plus. Vérifiez auprès de vos autres établissements bancaires qu’aucun prélèvement ne s’est effectué après cette date. Contactez Kard ou Okali pour signaler tout prélèvement irrégulier. Y a-t-il une garantie des dépôts ? Okali est un établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR. Les fonds sont protégés. Cependant, le mécanisme de garantie des dépôts du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ne s’applique qu’aux banques traditionnelles, pas aux établissements de monnaie électronique. La protection vient ici du cantonnement des fonds chez Okali.

Épicerie bio en ligne : La Fourche Utilisez le code promo VOWENI52 Pour vos courses biologiques et écoresponsables

Quelles alternatives après Kard ? Après cette expérience, vous envisagez peut-être une autre solution pour gérer l’argent de poche de vos enfants. Plusieurs applications et services offrent une alternative fiable. Pixpay : application française pour ados avec contrôle parental

application française pour ados avec contrôle parental Nickel : compte accessible dès 12 ans avec une carte de paiement

compte accessible dès 12 ans avec une carte de paiement Bunq : néobanque européenne avec services pour jeunes

néobanque européenne avec services pour jeunes Revolut Junior : application de la fintech mondiale Revolut

application de la fintech mondiale Revolut Boursorama Jeune : offre classique adossée à une vraie banque Avant de choisir, vérifiez que le service choisi s’appuie sur un établissement agréé et stable. La leçon de Kard montre l’importance d’une infrastructure bancaire solide derrière l’application.

Green-Got : la banque verte 2 mois gratuits avec le code promo Melles750 Gérez vos finances de manière écologique et responsable Découvrir Green-Got

Agir rapidement La faillite de Kard est une mauvaise nouvelle pour les familles concernées, mais ce n’est pas une catastrophe financière. L’argent n’a pas disparu, il est protégé chez Okali. La clé est de contacter rapidement le prestataire de paiement pour enclencher la procédure de remboursement. Rappel des informations essentielles : Contactez Okali à : support+kard@okali.eu

Préparez vos documents d’identité et vos informations de compte

Agissez sans attendre pour éviter un transfert à la Caisse des dépôts

Conservez tous les échanges avec Okali et la liquidation Cette situation rappelle l’importance de choisir des services financiers stables et bien régulés, notamment pour l’argent de nos enfants. Une application bancaire doit s’appuyer sur une infrastructure solide et fiable.