KoRo l’épicerie en ligne grands formats Quand l’alimentation saine rencontre l’accessibilité économique

Dans un monde où faire ses courses rime souvent avec compromis entre qualité et prix, une entreprise berlinoise a décidé de bousculer les codes. Depuis 2014, KoRo propose une alternative séduisante : des produits alimentaires de qualité, souvent bio et vegan, conditionnés en grand format et vendus à des prix justes. Cette approche novatrice interroge nos habitudes de consommation et redéfinit les contours de l’épicerie moderne.

L’histoire d’une transformation inattendue L’aventure KoRo débute en 2014 lorsque Constantinos Calios (Kosta) et Robert souhaitent commercialiser des lessives en très grand format. C’est grâce à l’idée de Michelle, la femme de Kosta, que KoRo Drogerie se dirige vers l’épicerie, en commençant par les noix et les fruits secs. Un changement de cap qui s’avère être une décision visionnaire. Face au succès immédiat rencontré, l’entreprise abandonne son projet initial pour se concentrer sur les produits alimentaires et ainsi devenir KoRo. Entre-temps, l’équipe s’agrandit avec Piran Asci, qui devient rapidement un autre pilier fondamental de cette entreprise, dont le siège social est basé à Berlin. Cette genèse particulière révèle l’une des forces de KoRo : sa capacité d’adaptation et d’écoute du marché. Aujourd’hui, l’entreprise emploie environ 260 personnes et a levé 75 millions d’euros en financement, témoignant de la solidité de son modèle économique.

Le grand format comme philosophie Une logique économique et écologique KoRo se distingue par ses valeurs : limiter les emballages en proposant des produits en grand format, avoir un maximum de produits bio et vegan, et travailler le plus directement possible avec les fournisseurs afin d’éviter les intermédiaires inutiles qui font augmenter les prix sur le produit final. En optant pour des formats économiques, l’entreprise réduit les déchets d’emballage par rapport aux formats classiques du commerce de détail. En moyenne, cela représente 40 % de déchets en moins par kilogramme de produit. Une approche qui séduit une clientèle de plus en plus sensible aux questions environnementales. Des économies substantielles pour les consommateurs Les grands formats permettent de faire des économies considérables. Comme les produits sont en grandes quantités, ils coûtent moins cher. C’est souvent des paquets de 1 kg, mais parfois plus – le paquet de riz de 5kg étant particulièrement apprécié des familles.

Un catalogue qui répond aux nouvelles tendances alimentaires Diversité et qualité au service de tous les régimes KoRo voit dans le bio bien plus qu’une mode ou une tendance : c’est une valeur qui leur tient à cœur. En tant qu’entreprise alimentaire, ils considèrent avoir une responsabilité particulière à proposer des produits de qualité bio, et c’est pourquoi une large partie de leur gamme est certifiée bio. Environ 47 % de leur catalogue est certifié bio, ce qui est plutôt honnête. KoRo ne fait pas semblant : quand ce n’est pas bio, c’est dit clairement. Cette transparence constitue l’un des piliers de leur relation client. Des produits emblématiques qui fidélisent Les purées d’oléagineux constituent l’une des spécialités les plus appréciées. La purée de noisette, d’amande blanche ou de cajou offre une texture parfaite, un goût brut, sans sucre ni huile ajoutée. Elles sont hyper lisses et ne phasent pas, contrairement à d’autres marques. La célèbre crème de dattes-noisettes, composée de seulement trois ingrédients – dattes, noisettes et cacao – illustre parfaitement cette philosophie du simple et du naturel. Ce produit iconique satisfait la dent sucrée grâce à la douceur naturelle des dattes, sans ajout de sucre raffiné.

Une stratégie tarifaire transparente et dynamique La flexibilité des prix comme avantage concurrentiel Contrairement à de nombreux détaillants qui souhaitent souvent maintenir des prix constants le plus longtemps possible, chez KoRo, ils aiment conserver une grande flexibilité dans ce domaine. L’objectif est d’offrir à tout moment à leurs clients le meilleur rapport qualité-prix possible. Si les matières premières sont moins chères, ils peuvent répercuter cet avantage directement sur leurs clients. Grâce au graphique des prix sur la page des détails du produit, les clients peuvent suivre à tout moment et en toute transparence les différentes adaptations de prix. L’effet volume au service du pouvoir d’achat KoRo a pris de l’ampleur au fil du temps grâce à l’augmentation constante de ses ventes. Même s’ils restent un petit poisson sur le marché alimentaire européen, ils peuvent réaliser quelques économies d’échelle. Par exemple, grâce à de plus grandes quantités, ils peuvent négocier des contrats plus avantageux.

L’innovation par la collaboration : le partenariat avec Teddy Riner Quand performance sportive rime avec excellence nutritionnelle En 2024, KoRo frappe un grand coup en s’associant à Teddy Riner, multiple champion olympique de judo et figure emblématique du sport français. Cette collaboration n’est pas qu’un simple partenariat marketing : elle traduit une véritable convergence de valeurs autour de la performance et du goût. Ensemble, ils ont co-créé deux barres protéinées qui illustrent parfaitement la philosophie KoRo : allier plaisir gustatif et performance nutritionnelle. La première, une barre vegan brownie chocolat, contient 24 g de protéines pour 100 g et s’adresse particulièrement aux végétaliens et amateurs de chocolat. La seconde, chocolatée et fourrée au beurre de cacahuètes, affiche 25 g de protéines pour 100 g. Un ambassadeur qui incarne les valeurs de la marque “Ce qui est formidable avec KoRo, c’est que leurs produits ne font aucun compromis sur le goût tout en étant adaptés à un mode de vie actif”, déclare Teddy Riner. Cette phrase résume parfaitement l’ADN de la marque : refuser le compromis entre plaisir et santé. La collaboration s’est d’ailleurs étendue avec le lancement des crispies protéinées au cacao à 58% de protéines, confirmant que ce partenariat dépasse le simple coup de communication pour s’inscrire dans une démarche de développement produit à long terme.

L’expérience client au cœur de la stratégie Un service client réactif Les retours clients témoignent d’une grande satisfaction. “Cliente depuis quelques années chez KoRo, je n’ai jamais été déçue”, indique une utilisatrice qui apprécie particulièrement “les céréales, fruits secs et autres flocons de riz, bruts sans sel ni sucre ou autres additifs inutiles”. Le service client est particulièrement apprécié : “Il m’est arrivé de recevoir des produits endommagés pendant le transport. J’ai contacté KoRo immédiatement et j’ai été remboursé en 48 heures”. Une expansion européenne maîtrisée Actuellement, KoRo est opérationnel dans 16 pays européens : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Le pays avec le plus de commandes en dehors de la zone DACH est la France, avec environ 7 000 colis expédiés chaque mois, témoignant de l’engouement hexagonal pour cette approche de la consommation.

L’engagement environnemental, un défi assumé La lutte contre le gaspillage alimentaire KoRo cherche à éviter le gaspillage alimentaire en proposant à prix réduit des produits proches de la date de péremption ou présentant de légers défauts esthétiques. Depuis 2023, ils font également des dons à l’organisation Foodsharing, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire. Cette approche pragmatique permet de faire évoluer les mentalités sur le gaspillage, en prouvant que des produits qui ont dépassé leur date de durabilité minimale peuvent toujours être appréciés, tout en offrant des opportunités d’économies aux consommateurs. Des choix d’emballages réfléchis L’entreprise a développé un système d’emballages efficace en considérant les paramètres de durée de conservation, les propriétés sensorielles et la durabilité pour chaque produit individuellement. Le matériau de remplissage de leurs emballages est fabriqué à partir de matériaux recyclés, et ils évaluent constamment des options d’emballage alternatives. Cette transparence sur les défis environnementaux contraste avec le greenwashing ambiant. KoRo ne se présente pas comme un détaillant parfaitement durable, mais comme une entreprise qui travaille activement à l’amélioration de ses pratiques.

Un modèle qui interroge l’avenir du commerce alimentaire La réinvention du rapport qualité-prix En supprimant les intermédiaires et en proposant des formats généreux, KoRo démontre qu’il est possible de concilier qualité, accessibilité économique et conscience environnementale. Cette approche séduit une clientèle de plus en plus exigeante, qui refuse de choisir entre ses valeurs et son budget. Le succès de la marque – avec plus de 500 000 nouveaux clients en 2022 et un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros – prouve que ce modèle répond à une attente réelle du marché. Un laboratoire d’innovations alimentaires Avec la création de 800 nouveaux produits dès 2020 et l’objectif d’atteindre 2 000 références, KoRo se positionne comme un laboratoire d’innovations alimentaires. L’entreprise s’adapte aux nouveaux modes de consommation en proposant des références vegan, sans gluten, bio, répondant ainsi à la diversité des régimes alimentaires contemporains. Cette capacité d’innovation constante, couplée à une écoute attentive des tendances de consommation, constitue l’un des facteurs clés de son succès et de sa différenciation sur un marché de plus en plus concurrentiel.