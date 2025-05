Written by Oslo• 16h01• Evènements, Fil, Luchon, Luchon Fête des fleurs 2025, Vallée de Luchon, Vie locale

La Fête des Fleurs de Luchon revient du 22 au 24 août 2025 pour sa 122e édition, sous le thème évocateur « Les Transports au fil du temps ». Cet événement emblématique de la cité thermale promet trois jours de festivités hautes en couleur, alliant traditions, musique et convivialité. Chaque année, ce rendez-vous fleuri attire des milliers de visiteurs venus admirer le savoir-faire des artisans et bénévoles locaux, qui transforment les rues de Luchon en un véritable jardin en mouvement. C’est aussi un moment fort de l’identité culturelle pyrénéenne, où générations se croisent et partagent des instants de joie, de mémoire et de renouveau festif. Et forcément cette année avec le retour du train dans la vallée, le transport est un thème majeur à Luchon.

Une tradition vivante au cœur des Pyrénées

Depuis plus d’un siècle, la Fête des Fleurs anime les rues de Luchon, rassemblant habitants et visiteurs autour de défilés de chars fleuris, de fanfares et de spectacles folkloriques. Inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français depuis 2020, cette manifestation est un véritable hymne à la culture et à la joie de vivre luchonnaises.

Luchon Fête des Fleurs 2025 le programme complet

Vendredi 22 août : lancement en musique et en lumière

Les festivités débuteront à 16h00 avec le fleurissement des structures fixes le long de l’allée d’Étigny, accompagné des rythmes entraînants du Tewit Silver Band de Harrogate et des percussions de Samb’Alek.

À 18h00, la traditionnelle Ronde des Fleurs, une course à pied festive, rassemblera coureurs et spectateurs dans une ambiance conviviale.

La soirée se poursuivra à 21h00 avec une retraite aux flambeaux depuis le pont de l’Ône, menant au parvis des Thermes. À 22h30, un spectacle de la Fontaine Lumineuse émerveillera le public, suivi à 23h00 d’une prestation du groupe folklorique.

Samedi 23 août : folklore, fanfares et nuit festive

Dès 10h00, les bandas animeront les rues de la ville, offrant une ambiance musicale joyeuse. À 15h00, les groupes folkloriques nationaux défileront depuis la place du marché, avec des prestations devant la mairie entre 16h00 et 17h30, ponctuées par la remise des bannières.

Les animations musicales reprendront de 17h30 à 19h30, puis à 21h00 sur l’allée d’Étigny avec les bandas et la Tewit Youth Band. La journée se conclura par une soirée DJ festive sur la place du marché jusqu’à 2h00 du matin, avec buvettes tenues par les associations et cafetiers luchonnais.

Dimanche 24 août : le grand défilé et la magie des chars fleuris

Le dimanche matin, de 10h00 à 12h00, une exposition de véhicules d’époque organisée par l’Amicale Luchon de Véhicules d’Époque se tiendra sur l’allée d’Étigny.

À 11h30, le tirage de la grande tombola récompensera les participants avec des lots tels qu’un vélo électrique, une télévision, une tablette, des consoles de jeux, un bon voyage, des forfaits ski et des formules bien-être.

Le point d’orgue de la fête sera le défilé des chars fleuris, qui débutera à 14h30 depuis l’avenue Foch, suivi de la remise des bannières et de la traditionnelle bataille de fleurs, moment féérique pour petits et grands. Les bandas continueront d’animer les rues jusqu’à 19h30, clôturant ainsi cette édition en beauté.

Une invitation au voyage responsable

Dans un esprit de sobriété et de respect de l’environnement, pourquoi ne pas rejoindre Luchon en train ? Comme évoqué dans notre précédent article, le Train Historique de Toulouse propose des voyages à bord de trains d’antan, offrant une expérience unique et nostalgique. Une manière idéale de combiner plaisir du voyage et engagement écologique.

Informations pratiques

Dates : du vendredi 22 au dimanche 24 août 2025

: du vendredi 22 au dimanche 24 août 2025 Lieu : centre-ville de Luchon, Allées d’Étigny

: centre-ville de Luchon, Allées d’Étigny Thème : « Les Transports au fil du temps »

: « Les Transports au fil du temps » Contact : 05 61 94 68 32

La Fête des Fleurs de Luchon 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent célébrer la fin de l’été dans un esprit de fête, de tradition et de partage. À travers ses chars magnifiquement décorés, ses fanfares endiablées et ses spectacles enchanteurs. Et si cette année, on choisissait de vivre cette expérience autrement, en prenant le temps du voyage à bord d’un train d’antan, pour honorer pleinement le thème des transports au fil du temps ?