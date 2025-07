Luchon-Superbagnères Tour de France étape 14 et classement en direct

Ce samedi 19 juillet 2025 marque l’aboutissement de trois journées pyrénéennes intenses avec l’arrivée de la 14e étape du Tour de France 2025 au sommet de la station de Luchon-Superbagnères. Cette étape de haute montagne de 182,6 kilomètres au départ de Pau promet d’être l’une des plus décisives de cette Grande Boucle, avec un parcours traversant quatre cols mythiques des Pyrénées.

Les coureurs affronteront successivement le col du Tourmalet, le col d’Aspin, le col de Peyresourde avant l’ascension finale vers Superbagnères. Un menu de choix qui devrait faire exploser la course et redessiner la hiérarchie du classement général dans cette lutte acharnée entre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel.