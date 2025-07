Marianne Vos départ en jaune sur le Tour de France Femmes 2025 : 

Un parcours technique qui favorise les spécialistes La première étape du Tour de France Femmes 2025 se distingue par son profil technique et exigeant. Le parcours de 79 kilomètres entre Vannes et Plumelec n’est pas un simple galop d’essai, mais bien une véritable épreuve de sélection dès l’entame de la course. Trois passages sur la redoutable côte de Cadoudal constituent le défi majeur de cette journée inaugurale, transformant ce qui pourrait ressembler à une étape de transition en un véritable test pour les favorites. Cette configuration particulière du parcours répond à une volonté claire des organisateurs de proposer un spectacle de qualité dès le premier jour. La côte de Cadoudal, avec ses pourcentages variables et ses passages techniques, devrait permettre aux coureuses les plus explosives de faire déjà parler leur punch. Cette approche marque une évolution significative par rapport aux premières éditions du Tour de France Femmes, qui privilégiaient souvent des étapes d’ouverture plus planes et favorables aux sprinteuses pures.