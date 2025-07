Melles participe dans Ma commune bouge 2025

La cabane pastorale d’Aouéran Le projet phare de Melles reste sans conteste la construction de la cabane pastorale d’Aouéran, inaugurée en septembre 2022. Située à 1 700 mètres d’altitude, au pied du pic du Crabère, cette réalisation exemplaire illustre parfaitement l’esprit des chantiers participatifs qui anime la commune. Cette cabane, construite selon un modèle vertueux et participatif, a mobilisé plus de 150 personnes lors de son inauguration. Le projet, lancé dès 2020, a bénéficié d’un chantier participatif citoyen et écologique, impliquant les habitants dans toutes les phases de construction. La technique de la fuste, utilisant des troncs de sapins écorcés localement, et l’installation d’un toit végétal témoignent de l’engagement environnemental de la commune. Cette cabane représente un outil essentiel pour les bergers qui peuvent désormais conduire et garder leurs bêtes dans des conditions dignes. Elle remplace l’ancienne cahute de 7 m² qui servait jusqu’alors de seul abri. Le financement participatif et l’engagement bénévole ont permis de réaliser ce projet sans peser sur les finances communales, démontrant la capacité de mobilisation de la population melloise.