Melles primée aux Journées Territoriales 2025 Quand l’engagement collectif fait la différence

Le jeudi 18 septembre 2025, lors de la soirée des Journées Territoriales, le petit village de Melles a décroché le trophée « Ma commune bouge 2025 » dans la catégorie « Animation et vie locale ». Une distinction remise à 20h15 qui récompense l’engagement exemplaire d’une communauté de 85 habitants où chaque initiative devient un véritable défi collectif. C’est Alban Dubois, maire de la commune, qui a reçu ce trophée lors de cette cérémonie officielle.

Les Journées Territoriales, écrin d’une reconnaissance nationale Les Journées Territoriales constituent depuis trois éditions un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la fonction publique territoriale. Organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), ces journées s’imposent comme une véritable plateforme d’intelligence collective au service de l’innovation publique. Dans un contexte de transition écologique et de développement de l’intelligence artificielle, elles rassemblent les collectivités territoriales en première ligne face aux urgences climatiques et sociales. Cette édition 2025, qui se déroule les 18, 19 et 20 septembre, propose un programme riche en conférences, ateliers et rencontres professionnelles. Il reprend le format du Salon des Maires et des collectivités locales 31, et Les rencontres territoriales Midi-Pyrénées. L’événement constitue un moment privilégié d’échange de pratiques et de construction de solutions innovantes pour l’avenir des territoires. C’est dans ce cadre prestigieux que s’est déroulée la remise des trophées « Ma commune bouge », distinguant les initiatives les plus remarquables des communes haut-garonnaises. Le concours « Ma commune bouge », organisé par La Dépêche du Midi en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF 31), le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Fondation du patrimoine Occitanie-Pyrénées, met en lumière les initiatives remarquables dans quatre catégories : Patrimoine, Environnement, Animation et vie locale, et Jeunesse.

Une soirée de gala marquante pour les territoires La soirée du jeudi 18 septembre 2025 restera dans les petites annales des Journées Territoriales. Après une journée dense de conférences et d’ateliers, la nocturne a débuté par les discours des partenaires institutionnels à 18h30, suivis des signatures de conventions officielles à 19h, notamment la Charte de partenariat sur la résilience des réseaux et une convention pour lutter contre les violences dans les stades. C’est à 20h15 que s’est déroulée la remise des trophées « Ma commune bouge », moment phare de cette soirée institutionnelle. Alban Dubois, maire de Melles, s’est ainsi retrouvé sur scène aux côtés des représentants des autres communes lauréates, dans une atmosphère solennelle et festive à la fois. Cette reconnaissance publique devant l’ensemble des acteurs territoriaux d’Occitanie confère une dimension particulière à cette distinction. La cérémonie s’inscrit dans une démarche de valorisation des bonnes pratiques territoriales, permettant aux communes distinguées de partager leurs expériences avec l’ensemble de la communauté des élus et des agents territoriaux présents. Cette dimension d’échange et de transmission constitue l’un des aspects les plus enrichissants de cette reconnaissance.

Melles, l’animation locale en territoire de montagne Avec seulement 85 habitants répartis sur un territoire de 46 km², Melles fait figure d’exception dans le paysage rural haut-garonnais. Le village, situé à 750 mètres d’altitude au cœur des Pyrénées haut-garonnaises, s’efforce de développer une approche originale de l’animation locale, fondée sur la participation active des habitants et résidents. Cette distinction dans la catégorie « Animation et vie locale » récompense ces dernières années d’efforts soutenus pour maintenir une véritable dynamique communautaire. La force de Melles réside dans sa volonté de transformer chaque événement en moment de cohésion sociale. Qu’il s’agisse des traditionnelles animations et fêtes, des projets participatifs, chaque action mobilise l’ensemble de la communauté. Cette approche collaborative permet de maximiser l’impact de chaque initiative, créant un effet d’entraînement. L’engagement des habitants se manifeste également dans la préservation du patrimoine local et le développement d’activités respectueuses de l’environnement montagnard. Cette dimension écoresponsable, intégrée naturellement dans les pratiques locales, contribue à l’attractivité du territoire et renforce son identité authentique. Dans les initiatives retenues, on peut noter “La cabane pastorale d’Aouéran, le poulailler municipal pour la réduction des déchets organiques, la rénovation de la passerelle en bois sur le GR10 ont déjà été réalisés, et d’autres projets sont prévus – un fournil dans l’ancien presbytère ou la couverture d’un refuge à Uls (à 2000m altitude).“

Des défis collectifs transformés en opportunités Dans un village de 85 habitants, chaque initiative représente effectivement un défi collectif. L’organisation d’un événement, la mise en place d’un service ou le développement d’un projet nécessite la mobilisation d’une proportion importante de la population. Cette contrainte apparente se transforme paradoxalement en atout, créant des liens sociaux exceptionnellement forts et une véritable solidarité locale. La petite taille de la commune présente aussi des avantages pratiques. Les décisions se prennent plus facilement et les projets peuvent évoluer selon les besoins exprimés par les habitants. Cette souplesse permet de s’adapter plus rapidement que dans des structures plus importantes, même si elle demande parfois plus d’efforts à chacun. Le fait que tout le monde se connaisse facilite la mobilisation des compétences de chacun. Les habitants peuvent contribuer selon leurs savoir-faire et leur disponibilité, ce qui crée une forme d’entraide locale naturelle, bien que cela puisse aussi représenter une charge supplémentaire pour certains.

🐟 Partenariat Poiscaille x Melles750 Découvrez les paniers de la mer issus d’une pêche locale et durable ✨ Offre spéciale parrainage ✨ Avec le code parrain : eric@melles750.fr 15€ de remise sur la première commande Valable jusqu’au 30 octobre 2025

🥕 Passez au bio depuis votre canapé Découvrez l’épicerie en ligne La Fourche pour vos courses bio et écoresponsables 🎯 Offre exclusive Melles750 🎯 Code promo : VOWENI52 20€ de réduction sur votre première commande

🛒 J’en profite maintenant !



Une reconnaissance qui dépasse les frontières communales Au-delà de la satisfaction locale, ce prix « Animation et vie locale » remis lors des Journées Territoriales revêt une dimension symbolique importante pour l’ensemble des territoires ruraux. Il démontre qu’il est possible de maintenir une véritable qualité de vie en zone de montagne, malgré les défis liés à l’isolement géographique et aux contraintes démographiques. Cette distinction s’inscrit également dans la stratégie de développement touristique des Pyrénées haut-garonnaises. En valorisant l’authenticité de la vie locale et la richesse du patrimoine humain, Melles contribue à l’attractivité de l’ensemble du territoire. Le village, étape appréciée sur le célèbre GR10 qui traverse les Pyrénées, bénéficie ainsi d’une notoriété qui dépasse largement ses frontières administratives. L’exemple mellois inspire d’autres communes rurales confrontées aux mêmes enjeux de maintien de la population et de développement local. Il prouve que la force du collectif peut être un levier efficace pour contrer les dynamiques de désertification et créer une véritable attractivité territoriale.

Dans un contexte où la confiance envers les responsables politiques s’érode, les maires restent les élus les plus proches des citoyens. Cette proximité leur offre une opportunité unique, à condition qu’ils sachent relever deux défis majeurs : associer davantage les habitants aux décisions via une démocratie participative et accompagner concrètement la transition écologique sur leur territoire. Et en la matière rien n’est acquis et les défis à relever majeurs si l’on considère que l’échelle de la commune, est certainement l’échelle critique pour mettre en oeuvre des initiatives disruptives mais cohérentes pour respecter le vivant et s’approcher d’une sobriété heureuse. C’est ainsi que d’autres villages exemplaires s’attèlent par exemple à diminuer les déchets lors de leurs évènements festifs et locaux, quand d’autres s’attaquent à la question de la réappropriation de l’énergie.