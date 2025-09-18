Written by Oslo• 13h13• Fil

MIJUIN 100% LIN 100% CIRCUIT-COURT Quand la mode française retrouve ses racines normandes

🎁 Offre spéciale POISCAILLE Nouveaux clients : Profitez d’une remise de 10€ avec le parrain eric@melles750.fr sur votre premier panier de la mer. 🍂 Offre automne jusqu’au 30 octobre 2025 : 15€ de remise !

Dans un monde où la fast-fashion règne en maître, certaines entreprises françaises osent défendre une vision radicalement différente de la mode. MIJUIN, installée en Normandie, incarne cette nouvelle génération d’enseignes qui replacent l’humain, l’environnement et la qualité au cœur de leurs préoccupations. Avec son approche 100% circuit-court et ses créations entièrement en lin français, cette marque normande propose une alternative crédible aux dérives de l’industrie textile contemporaine.

L’aventure normande d’une filière relocalisée

L’histoire de MIJUIN commence par un tour à vélo durant l’été 2020, lorsque Pauline, la fondatrice, part à la rencontre des acteurs de la filière lin française. Cette démarche, à la fois humble et ambitieuse, révèle une réalité méconnue : la France demeure le premier producteur mondial de lin, mais exporte massivement ses fibres vers l’Asie pour les faire filer, avant de les réimporter sous forme de produits finis. Face à ce paradoxe, trois filatures ont décidé de relocaliser leur production en France depuis 2020. Cette renaissance industrielle constitue le terreau sur lequel MIJUIN a pu construire son projet. Basée à Malaunay en Normandie, l’entreprise maîtrise désormais l’intégralité de la chaîne de production, de la graine jusqu’au produit fini.

Une traçabilité exemplaire en cinq étapes

Le processus MIJUIN s’articule autour de cinq métiers complémentaires, tous localisés en France. L’agriculteur normand sème fin mars pour récolter en septembre, après avoir admiré la floraison bleue caractéristique de la mi-juin qui donne son nom à l’enseigne. Le teilleur extrait ensuite les fibres longues des tiges, véritables fils de soie végétale. Viennent ensuite le filateur – acteur clé de cette relocalisation –, puis le tisseur ou tricoteur, héritiers d’un savoir-faire préservé par des entreprises comme Emanuel Lang ou Lemaitre Demeestere. Enfin, l’atelier de confection MIJUIN transforme ces tissus en vêtements et accessoires, bouclant ainsi un circuit entièrement français.

Pourquoi choisir la mode durable face aux dérives de la fast-fashion

L’industrie textile contemporaine traverse une crise majeure. Le reportage de Hugo Clément dans “Sur le front”, consacré au coton et à la laine, révèle des pratiques inquiétantes qui remettent en question nos habitudes de consommation. Entre les moutons mutilés en Australie et le coton brésilien cultivé à grands renforts de pesticides, ces matières soi-disant “naturelles” cachent une réalité environnementale et éthique préoccupante. Face à ces constats accablants, le lin français cultivé en Normandie apparaît comme une alternative vertueuse. Cette plante ne nécessite ni irrigation artificielle ni pesticides massifs, et utilise l’intégralité de sa biomasse : fibres pour le textile, graines pour l’alimentation, et résidus pour l’isolation. De plus, sa culture améliore la qualité des sols grâce à ses racines profondes.

Les vertus économiques et sociales du circuit-court

Au-delà des considérations environnementales, le modèle MIJUIN démontre qu’une autre économie est possible. Agréée Entreprise d’Insertion, l’enseigne facilite le retour à l’emploi tout en développant un savoir-faire unique sur les fibres naturelles. Ses couturiers changent régulièrement de machines, favorisant la polyvalence et le travail d’équipe dans un tiers-lieu en pleine nature. Cette approche humaine s’accompagne d’une promesse de durabilité exceptionnelle : les produits MIJUIN sont réparables à vie. L’atelier dispose de son propre service de réparation, labellisé Bonus Réparation par l’éco-organisme Re-fashion. Cette garantie transforme radicalement la relation au vêtement, encourageant un usage prolongé plutôt qu’un renouvellement perpétuel.

🥕 Passez au bio depuis votre canapé Épicerie bio en ligne La Fourche Code promo : VOWENI52

20€ de réduction

👆 Profiter de l’offre



Le lin français : une fibre d’avenir face aux enjeux climatiques

Alors que l’industrie textile mondiale contribue à hauteur de 10% aux émissions mondiales de CO2, le lin français offre un bilan carbone exemplaire. Sa culture séquestre plus de carbone qu’elle n’en émet, et sa transformation locale évite les transports intercontinentaux générateurs de pollution. Les propriétés intrinsèques du lin en font également une matière particulièrement adaptée aux défis climatiques actuels. Naturellement thermorégulateur, antibactérien et résistant, il accompagne parfaitement les variations de température tout en conservant ses qualités esthétiques au fil des lavages et des saisons.

Une gamme complète pour tous les usages

L’offre MIJUIN couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins vestimentaires et domestiques. Vêtements pour hommes et femmes, linge de maison, accessoires : chaque création respecte les mêmes exigences de qualité et de traçabilité. Les prix, certes plus élevés que ceux de la fast-fashion, reflètent la juste rémunération de tous les acteurs de la filière et la durabilité exceptionnelle des produits. Cette approche économique responsable questionne fondamentalement notre rapport à la consommation. Plutôt que d’acheter quatre vêtements de qualité médiocre, pourquoi ne pas investir dans une pièce durable qui traversera les années ? MIJUIN propose cette alternative, chiffres à l’appui : leurs produits sont conçus pour durer des décennies.

L’impact concret d’un changement de consommation

Choisir MIJUIN, c’est participer concrètement à la transition écologique de l’industrie textile. C’est aussi soutenir l’emploi local et le maintien d’un savoir-faire artisanal français menacé de disparition. Chaque achat constitue un vote pour un modèle économique alternatif, plus respectueux des hommes et de l’environnement. Cette démarche s’inscrit dans une logique globale de consommation responsable, où la qualité prime sur la quantité, et où la durabilité remplace l’obsolescence programmée. Elle invite chacun à redéfinir sa garde-robe selon des critères de longévité, de confort et d’éthique plutôt que de suivre aveuglément les tendances éphémères.

Vers une mode post-fast-fashion

L’exemple de MIJUIN démontre qu’une industrie textile française moderne et compétitive est possible. Cette renaissance s’appuie sur l’innovation technique, la valorisation des savoir-faire traditionnels et une nouvelle relation au produit textile. Elle préfigure peut-être l’avenir d’une mode qui réconcilie esthétique, éthique et performance économique. Face aux défis environnementaux et sociaux de notre époque, des initiatives comme celle de MIJUIN tracent la voie d’une transition nécessaire. Elles nous rappellent que derrière chaque vêtement se cachent des choix politiques, économiques et écologiques. À nous, consommateurs, de faire les nôtres en toute connaissance de cause.

Article rédigé par Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables

Visited 1 times, 1 visit(s) today