Navettes LIPY 2025 : Itinéraires, horaires et mobilité douce dans les Pyrénées Haut-Garonnaises

Dans un contexte où la mobilité durable devient un enjeu prioritaire pour l’accès aux territoires de montagne, les navettes touristiques LIPY 2025 s’imposent comme une solution pratique, écologique et accessible. Elles desservent les sites majeurs des Pyrénées Haut-Garonnaises, entre Luchon, Gourdan-Polignan, Saint-Béat-Lez, Le Mourtis, Melles, le lac d’Oô et Saint-Bertrand-de-Comminges. Voici une présentation complète des lignes, horaires, correspondances et conseils pratiques pour voyager autrement cet été.

🚌 Trois lignes, trois ambiances, un même territoire

Les navettes LIPY sont réparties en trois lignes principales, identifiables sur la carte du réseau Lio V2025. Elles fonctionnent du lundi au vendredi, avec des horaires adaptés aux correspondances SNCF. Leur vocation : relier les vallées, villages et hauts lieux naturels sans recourir à la voiture.

Ligne 1 : Luchon ⇄ Vallée du Lis, Hospice de France, Granges d’Astau, Lac d’Oô

Principaux arrêts : Gare routière et Office de tourisme de Luchon, Granges d’Astau, Hospice de France, Vallée du Lis

Gare routière et Office de tourisme de Luchon, Granges d’Astau, Hospice de France, Vallée du Lis Horaires aller : de 9h00 à 12h20

de 9h00 à 12h20 Horaires retour : de 14h00 à 18h40

Cette ligne permet une immersion dans la haute montagne, avec des randonnées emblématiques accessibles en journée sans voiture.

Ligne 2 : Luchon ⇄ Saint-Béat-Lez ⇄ Le Mourtis ⇄ Melles

Principaux arrêts : Luchon, Saint-Béat-Lez (piscine), station du Mourtis, Melles (Le Seriail)

Luchon, Saint-Béat-Lez (piscine), station du Mourtis, Melles (Le Seriail) Horaires aller : de 9h15 à 12h20

de 9h15 à 12h20 Horaires retour : à partir de 16h40

Cette ligne relie les villages perchés et donne accès au col de Menté, à la cabane de Larreix et au GRP du Haut-Comminges.

Ligne 3 : Gourdan-Polignan ⇄ Valcabrère ⇄ Saint-Bertrand-de-Comminges

Principaux arrêts : Gare SNCF de Gourdan-P, basilique Saint-Just, ville haute fortifiée

Gare SNCF de Gourdan-P, basilique Saint-Just, ville haute fortifiée Horaires aller : départs à 09h50 ou 10h00

départs à 09h50 ou 10h00 Horaires retour : à 16h05, arrivée à Gourdan à 16h15

Parfaite pour une excursion culturelle, cette ligne dessert les vestiges gallo-romains et le centre historique de Saint-Bertrand.

🚉 Correspondances train + navettes

Les horaires sont conçus pour s’intégrer aux trains régionaux depuis Toulouse ou Montréjeau.

Arrivées TER vers 08h55 et 11h05

Départs TER à 16h00 ou 19h10

Gare de Gourdan-Polignan :

Arrivée de Toulouse vers 08h41

Départs retour disponibles en fin d’après-midi

Une solution idéale pour une journée randonnée ou patrimoine sans voiture.

🗺️ Carte du réseau et accessibilité

La carte interactive téléchargeable en PDF permet de visualiser les lignes :

Le réseau dessert également les communes intermédiaires (Guran, Burgalays, Marignac, Cier-de-Luchon…).

📍 Infos pratiques

Service du lundi au vendredi (hors fériés)

Gratuit ou à tarif réduit selon les segments

Réservation conseillée via lio.laregion.fr ou les offices de tourisme

🌱 Une mobilité écologique et solidaire

Les navettes LIPY répondent à des objectifs d’intérêt général :

Réduction du trafic automobile et des émissions carbone

Accès facilité pour les non-motorisés (jeunes, séniors, touristes écoresponsables)

Desserte des communes isolées et soutien à l’économie locale

Un modèle de mobilité douce exemplaire dans les territoires de montagne des Pyrénées Haut-Garonnaises.