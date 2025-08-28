Novo19 : la nouvelle chaîne TV venue de l’ouest qui mise sur les territoires Une approche inédite de la télévision nationale depuis Rennes

Le 1er septembre 2025, Novo19 fait son entrée sur la TNT. Cette nouvelle chaîne du groupe Ouest-France s’installe à Rennes et veut donner la parole aux territoires français. Une démarche qui rappelle le succès de Ligue 1+, preuve que les médias qui marchent aujourd’hui savent créer un lien simple et direct avec leur public.

Une chaîne nationale qui s’installe en région Novo 19 initialement connue sous ses noms de projet OFTV et Ouest-France TV, est une chaîne de télévision généraliste nationale gratuite française devant être lancée le 1er septembre 2025 sur le canal numéro 19 de la télévision numérique terrestre. Cette nouveauté arrive après l’arrêt de C8 et NRJ12, offrant une place libre sur la TNT. NOVO19 s’implante en région, dans la ville de Rennes, le siège historique du journal Ouest-France, à la différence des autres chaînes nationales de la TNT, généralement installées à Paris. C’est la première fois qu’une chaîne nationale française choisit de s’installer en dehors de la capitale. Son nom fait le lien entre « nous » et « vous », et reprend la cocarde emblématique de Ouest-France, cette contraction exprimant la volonté de créer un pont direct avec les téléspectateurs.

Une programmation pensée pour les territoires Le public visé La chaîne se donne aussi pour objectif de défendre la démocratie, la liberté d’information, de la presse et déclare s’intéresser particulièrement aux sujets et problématiques touchant à la ruralité ; en souhaitant également cibler les « jeunes adultes de 25 à 49 ans qui vivent en dehors des centres-villes ». NOVO19 doit proposer plusieurs types de programmes : un talk-show, intitulé On a du nouveau, souhaitant mettre en avant « des gens qu’on ne voit pas à la télévision habituellement ». L’idée est simple : donner la parole à ceux qui ne l’ont pas d’habitude. des documentaires consacrés notamment aux métiers du territoire avec, par exemple, des pêcheurs, agriculteurs, entrepreneurs, etc. Une programmation qui met l’accent sur la France qui travaille et qui innove. Le talk-show du soir un talk-show de 75 minutes, baptisé Le talk en vrai, diffusé chaque soir aux alentours de 19h. Il sera produit en direct, en public, avec pour ambition de mettre en avant des personnalités et des anonymes rarement visibles dans les médias traditionnels. Cette émission phare illustre bien l’approche de Novo19.

L’exemple de Ligue 1+ : quand la proximité porte ses fruits La Ligue 1 entame une nouvelle ère pour la saison 2025-2026 avec une évolution majeure dans la diffusion des matchs : la création de Ligue 1+, la nouvelle chaîne officielle lancée par la LFP. Cette initiative montre qu’il est possible de créer des médias spécialisés et proches de leur public. Une stratégie qui fonctionne La Ligue de Football Professionnel, qui a imaginé la chaîne Ligue 1+ s’est fixée comme objectif d’atteindre un million d’abonnés à l’issue de la saison 2025/2026. Ce succès annoncé repose sur une approche directe et accessible. Cette nouvelle chaîne qui permet de regarder la Ligue 1 à la télévision sera officiellement lancée le 15 août, pour la reprise du championnat de France de football, avec une promesse simple : tout le football français sur une seule plateforme. Comme Ligue 1+ a misé sur la proximité avec les supporters, Novo19 parie sur la proximité territoriale. Les deux projets partagent la même intuition : dans un paysage médiatique encombré, la spécialisation et l’authenticité font la différence.

Une équipe expérimentée pour un projet ambitieux Le 2 octobre 2024, Guénaëlle Troly est nommée directrice générale de la chaîne. En avril 2025, Camille Moreau, devient directrice de la programmation et antenne. L’équipe dirigeante rassemble des professionnels reconnus de l’audiovisuel. Un modèle économique maîtrisé Le budget annuel estimé initialement s’élève à 10 millions d’euros jusqu’en 2028. En vue de son lancement fixé en septembre 2025, la chaîne envisage d’embaucher au moins 58 personnes en complément des 700 journalistes appartenant à la rédaction du quotidien régional. Cette approche permet à Novo19 de s’appuyer sur l’expertise d’Ouest-France, premier quotidien français. Une synergie éditoriale qui constitue un atout sérieux dans un marché concurrentiel.

Les défis à relever Parler à la France entière depuis Rennes François-Xavier Lefranc, président du directoire du groupe SIPA Ouest-France, déclare le 24 juillet 2024 sur France Info vouloir porter un projet de média « fédérateur, accessible à tous et créateur de cohésion dans les territoires ». L’enjeu est de dépasser le cadre régional pour toucher une audience nationale. Fabrice Bazard, directeur général du groupe, déclare que « le message qu’on veut passer, c’est une télévision qui parle des territoires mais qui est très incarnée avec beaucoup d’interactions, de partage, avec tous les citoyens. » S’adapter aux nouvelles habitudes Le programme devra être interactif, compatible avec une diffusion sur les réseaux sociaux et porteur d’une forte dimension territoriale. Cette approche transmédia vise à toucher les jeunes audiences là où elles se trouvent.

Une nouvelle approche des médias français L’arrivée de Novo19 dans le paysage audiovisuel français n’est pas qu’un simple ajout de chaîne. Elle marque l’émergence de médias plus proches des citoyens, plus attentifs aux réalités territoriales. À l’heure où beaucoup critiquent la déconnexion des médias nationaux, cette approche décentrée pourrait inspirer d’autres acteurs. Une opportunité pour les Pyrénées Pour les territoires de montagne comme les Pyrénées, Novo19 représente une chance inédite de visibilité nationale. Cette chaîne pourrait donner une tribune aux initiatives locales, aux entrepreneurs de montagne, aux artisans qui font vivre nos vallées. Les documentaires sur les métiers du territoire promis par Novo19 pourraient enfin mettre en lumière la richesse des savoir-faire pyrénéens, de l’élevage pastoral aux nouvelles formes d’écotourisme. Une reconnaissance médiatique qui manquait à ces territoires d’exception. Le pari de l’authenticité Comme Ligue 1+ a su reconnecter le football français avec ses supporters en proposant une approche plus directe, Novo19 parie sur l’authenticité territoriale. Dans un monde médiatique souvent accusé de déconnexion, cette approche pourrait bien faire la différence. L’avenir dira si cette nouvelle venue de l’ouest saura tenir ses promesses. Mais Novo19 a déjà le mérite de proposer quelque chose de différent et de redonner espoir à tous ceux qui pensaient que la télévision française était condamnée au tout-parisien.

Novo19 incarne l’espoir d’une télévision française enfin réconciliée avec ses territoires. Une approche nouvelle qui pourrait bien changer la donne dans l’audiovisuel hexagonal.