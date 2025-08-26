Où écouter le brâme du cerf autour de Luchon ?

🎯 Le lac de Bareille : un spot légendaire

Véritable joyau de la vallée d’Oueil, le lac de Bareille s’impose comme l’un des lieux les plus prisés par les amateurs de brâme. Un randonneur expérimenté nous livre son témoignage : « Nous distinguons bien le brâme d’un cerf qui semble être au-dessus du lac de Bareille. Ce qui est drôle c’est qu’à chaque fois que nous sommes venus au bord de ce lac au moment du brâme, nous y avons toujours trouvé un cerf en train de faire son marcher ! »

💡 Conseil d’expert : La configuration naturelle du lac et des versants environnants crée une caisse de résonance naturelle qui amplifie magnifiquement les brâmes.