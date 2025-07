Pauline Ferrand-Prévot face au défi de la montagne L’étape 6 du Tour de France Femmes 2025, premier test décisif vers Ambert

Ce jeudi 31 juillet 2025, le Tour de France Femmes aborde sa première véritable étape de montagne entre Clermont-Ferrand et Ambert. Avec 123,7 kilomètres au programme et plus de 2 400 mètres de dénivelé positif, cette sixième étape pourrait bien révéler les premières hiérarchies du classement général et offrir à Pauline Ferrand-Prévot l’occasion de briller sur son terrain de prédilection.

Un parcours taillé pour les grimpeuses L’étape 6 du Tour de France Femmes 2025 marque un tournant décisif dans cette édition. Ce jeudi 31 juillet a lieu la 6e étape du Tour de France Femmes 2025 entre Clermont-Ferrand et Ambert, sur un parcours de 123,7 kilomètres avec plus de 2 400 mètres de dénivelé positif. Cette configuration technique transforme radicalement la physionomie de la course après cinq étapes plus favorables aux sprinteuses et aux rouleuseuses. Les difficultés majeures du parcours : Col du Béal (1390m) – Point culminant de l’étape

– Premier test en milieu d’étape Côte d’Augerolles – Mise en jambes avant les cols Ce profil montagneux représente exactement le type de terrain où Pauline Ferrand-Prévot a bâti sa réputation de championne polyvalente. La Française, qui a brillé dans toutes les disciplines du cyclisme, retrouve enfin un parcours adapté à ses qualités de grimpeuse après plusieurs étapes de transition.

Pauline Ferrand-Prévot, une position idéale avant l’offensive Alors que le peloton n’a pas encore abordé la montagne, Pauline Ferrand-Prévot est dans les meilleures dispositions au classement général avec sa seconde place. Cette position stratégique lui permet d’envisager sereinement cette première échéance montagnarde sans la pression d’avoir à combler un retard significatif. La championne française arrive à cette étape avec une confiance renforcée par ses performances lors des premières étapes. Sa troisième place lors de la première étape, obtenue grâce à un travail remarquable pour Marianne Vos, démontre sa forme actuelle et sa capacité à jouer les premiers rôles dans ce Tour de France Femmes 2025.

Les enjeux tactiques de cette première montagne Cette étape 6 revêt une importance capitale dans l’économie générale de ce Tour de France Femmes. Dans ce Tour de France femmes qui propose une ration double de montagne, avec quatre étapes au lieu de deux l’an dernier, elle aura droit à un premier test dès jeudi entre Clermont et Ambert. Cette multiplication des étapes de montagne bouleverse les stratégies habituelles et offre plus d’opportunités aux spécialistes de l’altitude. Points stratégiques clés : • Distribution des points : 25 points pour la première à Sermentizon

• Horaires : Arrivée prévue vers 17h33 Pour Pauline Ferrand-Prévot, cette étape représente une opportunité en or de prendre des bonifications et de se positionner favorablement au classement général avant les étapes alpines qui arrivent ensuite. Sa polyvalence et son expérience en montagne en font l’une des grandes favorites de cette journée.

Les défis à relever pour la championne française Malgré sa position favorable, Pauline Ferrand-Prévot devra composer avec certaines interrogations concernant sa forme en montagne cette saison. Point noir de ce début de saison, Pauline Ferrand-Prévot n’a pas encore réussi à montrer de bonnes choses en montagne. Ces doutes, notamment après ses difficultés lors de l’UAE Tour et du Tour d’Espagne, ajoutent une dimension d’incertitude à ses ambitions. Les questions en suspens : Sa condition physique actuelle en haute altitude

Le maillot jaune en ligne de mire ? Si Pauline Ferrand-Prévot parvient à exploiter pleinement ses qualités sur cette étape 6, elle pourrait bien se retrouver en position de briguer le maillot jaune. Le parcours, avec ses deux cols de première et deuxième catégorie, offre suffisamment d’occasions de faire la différence pour qu’une performance d’éclat soit récompensée. L’arrivée à Ambert, située après une descente depuis le col du Chansert, favorise les coureuses capables de bien négocier les portions techniques. C’est précisément dans ce type de configuration que Pauline Ferrand-Prévot, forte de son expérience en VTT et en cyclo-cross, peut faire valoir sa supériorité technique. “Cette étape pourrait marquer un tournant dans la course de Pauline Ferrand-Prévot. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’elle puisse enfin exprimer tout son potentiel en montagne.”

Une étape révélatrice pour l’ensemble du peloton Au-delà des ambitions de Pauline Ferrand-Prévot, cette étape 6 s’annonce comme un révélateur général des forces en présence. Le 31 juillet, la 6e étape reliera Clermont-Ferrand à Ambert (124 km) dans un format plus court mais plus escarpé, avec plus de 2 500 m de dénivelé : les favorites du général devraient déjà se montrer. Cette première sélection en montagne permettra d’identifier les prétendantes légitimes au podium final de Paris. Pour beaucoup de coureuses, il s’agira de confirmer leurs ambitions exprimées en début de Tour, tandis que d’autres devront réviser leurs objectifs à la baisse. Les autres enjeux de l’étape : Première bataille pour le maillot à pois de la montagne

Les clés du succès pour Pauline Ferrand-Prévot Pour transformer cette opportunité en succès concret, plusieurs facteurs devront s’aligner en faveur de la championne française. La gestion de l’effort sera cruciale sur un parcours de plus de 120 kilomètres avec un dénivelé conséquent. Stratégie recommandée : Économiser l’énergie sur les premières difficultés Attaquer au bon moment dans le col du Béal Exploiter sa technique dans les descentes Sprinter intelligemment si elle arrive en groupe réduit Sa capacité à lire la course et à anticiper les mouvements sera déterminante. L’expérience acquise lors de ses multiples victoires dans différentes disciplines du cyclisme constitue un atout majeur dans ce type de configuration tactique complexe.

Un rendez-vous avec l’histoire du cyclisme féminin Cette étape 6 du Tour de France Femmes 2025 s’inscrit dans un contexte plus large de développement du cyclisme féminin. Pauline Ferrand-Prévot, en tant qu’ambassadrice de ce sport en France, porte sur ses épaules les espoirs de tout un pays et d’une génération de jeunes cyclistes. Une victoire d’étape ou la prise du maillot jaune constituerait un symbole fort de la montée en puissance du cyclisme féminin français. Cela démontrerait également que les investissements réalisés dans la formation et l’encadrement des coureuses commencent à porter leurs fruits au plus haut niveau international. Rendez-vous ce soir vers 17h33 pour découvrir si Pauline Ferrand-Prévot saura saisir cette opportunité en or sur les routes accidentées du Puy-de-Dôme !