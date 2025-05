Written by Oslo• 4h23• Fil

Quel petit 4×4 électrique pour la montagne ? Les petits 4×4 électriques font leur grand retour chez les constructeurs automobiles. Désormais ils combinent nostalgie, innovation et respect de l’environnement. Ainsi, deux modèles emblématiques illustrent cette tendance : la Fiat Grande Panda 4×4 et la Renault 4 Savane 4×4. Ces véhicules réinventent l’esprit des tout-terrains compacts pour répondre aux besoins contemporains de circulation en montagne.

Fiat Grande Panda 4×4 : le retour d’une icône

Fiat ressuscite la légendaire Panda 4×4 des années 1980 avec la Grande Panda 4×4, un modèle qui allie design rétro et technologies modernes. Basée sur la plateforme Smart Car de Stellantis, cette nouvelle version est conçue pour offrir polyvalence et accessibilité.

⚙️ Caractéristiques techniques

La Grande Panda 4×4 est équipée d’un moteur électrique de 111 ch à l’avant et d’un essieu arrière électrifié innovant, assurant une transmission intégrale sans arbre de transmission traditionnel. Cette configuration permet une conduite efficace en milieu urbain et sur terrains accidentés.(The Sun)

🛠️ Design et fonctionnalités

Le design de la Grande Panda 4×4 rend hommage à son prédécesseur avec une carrosserie rouge foncé, des jantes en acier, des protections de carrosserie et une plaque de protection sous le châssis. Un porte-bagages de toit ajoute à son allure robuste.

🌍 Production et disponibilité

Fiat envisage une production mondiale de la Grande Panda 4×4, avec des usines sur trois continents. Le modèle sera proposé en versions électrique, hybride, essence et GPL, répondant ainsi à une large gamme de préférences.

Renault redonne vie à la célèbre 4L avec la Renault 4 Savane 4×4, un concept qui marie l’héritage de la marque avec les exigences de la mobilité moderne. Présentée lors du tournoi de Roland-Garros 2025, cette version tout-terrain électrique est conçue pour l’aventure.

⚙️ Spécifications techniques

La Renault 4 Savane 4×4 repose sur la plateforme AmpR Small et est dotée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, offrant une transmission intégrale permanente. Sa garde au sol est rehaussée de 15 mm par rapport à la version standard, et elle est équipée de pneus Goodyear UltraGrip adaptés aux terrains difficiles.

🛠️ Design et intérieur

Le design extérieur conserve les lignes emblématiques de la 4L, modernisées pour l’occasion. L’intérieur allie élégance et nostalgie avec des sièges en tissu brun profond, des motifs matelassés et un logo rétro-éclairé “4 Savane” sur le tableau de bord.

Pourquoi ces petits 4×4 électriques sont parfaits pour la montagne ?

Compacité : Leurs dimensions réduites facilitent la navigation sur les routes étroites et sinueuses des montagnes.

: Leurs dimensions réduites facilitent la navigation sur les routes étroites et sinueuses des montagnes. Transmission intégrale : Les systèmes 4×4 assurent une excellente adhérence sur les terrains accidentés et enneigés.

: Les systèmes 4×4 assurent une excellente adhérence sur les terrains accidentés et enneigés. Écologie : Les motorisations électriques réduisent l’empreinte carbone, préservant ainsi les écosystèmes montagnards.

: Les motorisations électriques réduisent l’empreinte carbone, préservant ainsi les écosystèmes montagnards. Polyvalence : Ces véhicules sont adaptés à la fois à la conduite urbaine et aux escapades en pleine nature.

L’engouement pour les petits 4×4 électriques ne cesse de croître, notamment dans les régions montagneuses où la mobilité durable est essentielle. Avec des modèles comme la Fiat Grande Panda 4×4 et la Renault 4 Savane 4×4, les constructeurs répondent à une demande croissante pour des véhicules alliant performance, respect de l’environnement et design attractif.

Ces initiatives marquent une étape importante vers une mobilité plus verte et adaptée aux défis des terrains montagneux, tout en rendant hommage à des modèles emblématiques du passé.