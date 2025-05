Written by Oslo• 13h22• Fil, Découvrir, Luchon, Montagne, Parcours, Randonnée

Randonnée au Lac Vert dans la vallée du Lis (31). Situé à quelques kilomètres de Luchon (parcours 31 sur le guide pédestre Pyrénées31), le Lac Vert est une destination de randonnée prisée mais encore relativement préservée. À un peu plus de 2000 mètres d’altitude, ce petit lac glaciaire se mérite : son accès implique une montée soutenue et un retour technique. Malgré cela, les randonneurs sont nombreux à souligner la richesse du parcours et la beauté du site. Voici un aperçu de cette randonnée exigeante mais tout à la fois gratifiante et incontournable quand on passe par Luchon.

Accès et départ

La randonnée démarre au fond de la vallée du Lis, à une vingtaine de minutes de route de Luchon. Le parking y est gratuit mais modérément dimensionné. En période estivale, un départ matinal est conseillé pour éviter la foule et garantir une place.

Le sentier commence juste après la passerelle qui traverse le torrent du Lis. On pénètre immédiatement dans une hêtraie dense où l’humidité matinale imprègne l’atmosphère. Cette première portion, bien balisée, offre une montée régulière mais déjà soutenue. Peu d’échappatoires ici : “Il n’y a quasiment aucun plat sur la montée“, note Monika, qui qualifie la randonnée de “plutôt difficile“.

Une montée progressive et soutenue

Après environ 45 minutes de marche, on atteint le Pré de l’Artigue, une clairière qui offre un répit visuel et permet de souffler. C’est aussi l’entrée d’un environnement plus minéral. Le sentier longe ensuite un ruisseau et passe successivement près de trois cascades : Calahoure, Houradade et Coume. Les bruits d’eau rythment la montée et apportent une fraîcheur bienvenue.

À ce stade, le terrain devient plus accidenté. “Quelques endroits glissants, traversées de rochers“, signale Megan. D’autres randonneurs précisent que certains tronçons peuvent être boueux ou encombrés d’obstacles, notamment après la pluie.

La cabane de la Coume constitue un bon point de repère. Bien que sommaire, elle permet une courte pause. Au-delà, l’altitude se fait plus sentir, surtout lorsque les premiers névés apparaissent au printemps ou en début d’été.

L’arrivée au Lac Vert

Le Lac Vert se découvre presque soudainement après un dernier effort sur une portion raide. À 2001 mètres d’altitude, le site se dévoile dans un cirque austère, dominé par des parois rocheuses. Le lac tient son nom de ses reflets verts, qui varient selon la lumière et l’angle de vue.

Le calme règne ici, propice à une pause prolongée. Quelques randonneurs n’hésitent pas à se baigner : “Le lac était assez chaud pour nager quelques minutes“, indique Colin, une expérience réservée aux plus téméraires mais qui est surtout strictement interdit dans une zone Natura2000. Pour la baignade à Luchon mieux se rendre aux Thermes de Luchon ou à Balnéa dans la vallée voisine. D’autres préfèrent s’y restaurer (en prenant soin de ne laisser n’y emballages ni restes alimentaires) ou simplement observer : “Superbes vues, peu de monde, superbe panorama“, résume Paul.

Une descente plus complexe

La suite de l’itinéraire, lorsqu’il s’effectue en boucle, constitue la partie la plus délicate. Audrey met en garde : “Le terrain est assez dangereux, malgré le beau temps de septembre“. Il faut parfois s’aider des mains sur certains passages, en particulier en aval du lac.

Par temps humide, la descente peut devenir piégeuse. Cela glisse, et devient presque dangereux par temps de pluie. Il est d’ailleurs fortement recommandé d’utiliser un GPS pour rester sur l’itinéraire, car certaines portions ne sont pas bien identifiées sur le terrain. En hiver ou au printemps, la présence de neige et de glace impose une prudence accrue.

🥾 Fiche technique

Distance : 11,5 km (boucle)

: 11,5 km (boucle) Dénivelé positif : Environ 1000 m

: Environ 1000 m Durée : 5 à 6 heures selon le rythme

: 5 à 6 heures selon le rythme Difficulté : Difficile, avec des passages techniques

: Difficile, avec des passages techniques Altitude max. : 2050 m

: 2050 m Parking : Gratuit, de taille moyenne

📍 Étapes du parcours

Point de départ – Vallée du Lis : commencez la randonnée depuis le parking gratuit situé au bout de la route de la vallée du Lis, après Bagnères-de-Luchon. Traversez une passerelle au-dessus du torrent pour rejoindre le sentier balisé.

Montée en forêt : le chemin s’élève rapidement en lacets sous une hêtraie dense. L’atmosphère y est fraîche et humide, idéale pour une progression régulière à l’abri du soleil.

Pré de l’Artigue et cascades : en sortant progressivement de la forêt, vous atteignez une clairière paisible, avant de longer le ruisseau ponctué de cascades spectaculaires (Calahoure, Houradade, Coume) qui rythment la montée.

Haute vallée et Lac Vert : après la cabane de la Coume, la végétation devient alpine. Le sentier se fait plus rocailleux, parfois glissant, avant d’atteindre le Lac Vert, lové dans un cirque à 2001 m d’altitude, entouré de pâturages et de crêtes.

Descente technique : la boucle se poursuit par une descente plus raide et technique. Certains passages nécessitent l’usage des mains. La vigilance est de mise, notamment en cas de pluie ou de terrain boueux.

Retour au parking : la boucle se referme en rejoignant le sentier de l’aller, puis la passerelle du départ. Une fin de parcours apaisante après une randonnée exigeante mais grandiose.

Recommandations

Ce parcours s’adresse à des marcheurs entraînés et bien équipés. Bâtons de randonnée, chaussures robustes et vêtements adaptés sont indispensables. L’eau est absente sur l’itinéraire, mieux vaut prévoir suffisamment de provisions.

La météo joue un rôle déterminant. De nombreux commentaires insistent sur la nécessité de consulter les prévisions avant de partir. Neige, pluie ou brouillard peuvent vite rendre certaines sections impraticables.

Une randonnée entre nature et engagement

Le Lac Vert se situe dans un environnement fragile. Il est crucial de respecter les sentiers balisés, de ne pas cueillir la flore et de redescendre avec tous ses déchets. L’expérience que propose cette randonnée repose aussi sur la responsabilité des marcheurs.

Une randonnée avec des points de vue exceptionnels : plusieurs cascades, le lac vert, la forêt, … tout ce qu’il faut pour un randonnée réussie en pays de Luchon.