Avec plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, Revolut continue de redéfinir les services bancaires numériques. Tour d’horizon des dernières innovations et perspectives pour 2025.

À retenir : Revolut déploie en 2025 un assistant IA, des distributeurs automatiques avec reconnaissance faciale, des crédits immobiliers et renforce sa présence en France avec 200 recrutements prévus.

Un géant en pleine croissance Fondée en 2015 à Londres, Revolut s’est imposée comme l’une des fintech les plus dynamiques d’Europe. La néobanque britannique revendique aujourd’hui plus de 50 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 35 pays, avec une croissance remarquable de plus de 10 millions de nouveaux clients en 2024. En France, l’entreprise accélère significativement son développement. La création d’une succursale française en 2022 a permis à ses utilisateurs d’obtenir un IBAN français. Plus ambitieux encore, Revolut a annoncé en 2025 installer son siège européen à Paris et embaucher 200 personnes en France, à l’aide d’un plan d’investissement de 1,1 milliard de dollars sur trois ans. Cette stratégie d’implantation durable se concrétise par la nomination de Béatrice Cossa-Dumurgier, ancienne membre du conseil d’administration de Société Générale et dirigeante chez BNP Paribas, comme PDG du siège français.

Les grandes innovations de 2025 Intelligence artificielle au service des finances personnelles L’une des annonces phares de Revolut pour 2025 concerne le lancement d’un nouvel assistant basé sur l’intelligence artificielle destiné aux consommateurs. Cette innovation majeure promet de transformer l’expérience utilisateur en proposant un compagnon financier qui s’adapte aux besoins et préférences des utilisateurs directement dans l’application. L’assistant IA accompagnera les utilisateurs vers de meilleures habitudes financières, des décisions éclairées et une gestion administrative simplifiée. Le déploiement s’effectuera de manière progressive avec des améliorations continues. Distributeurs automatiques nouvelle génération Revolut franchit une étape supplémentaire dans sa stratégie d’infrastructure physique avec le déploiement de distributeurs automatiques de marque Revolut, d’abord en Espagne début 2025. Ces machines ne se contenteront pas de distribuer des espèces : elles dispenseront également des cartes bancaires et accepteront à terme les dépôts d’espèces. L’innovation technologique se situe dans la sécurité avancée par reconnaissance faciale pour l’authentification d’identité, positionnant Revolut à la pointe de la technologie bancaire. Crédit immobilier et offre de financement Dans sa volonté de concurrencer directement les banques traditionnelles, Revolut confirme le lancement de son produit de crédit immobilier en Lituanie, suivi par l’Irlande et la France en 2025. L’objectif affiché est ambitieux : proposer un produit entièrement digital, le plus rapide du marché, visant une approbation instantanée de principe et une offre finale en un jour ouvrable. Cette offre s’inscrit dans une stratégie globale de crédit que Revolut développe, incluant également l’exploration des découverts bancaires.

Évolutions réglementaires et changements d’usage L’année 2025 marque également des évolutions importantes dans les conditions d’utilisation de Revolut. Dès septembre 2025, de nouvelles conditions générales entreront en vigueur pour les particuliers, modifiant notamment la gestion des prélèvements automatiques. La principale nouveauté concerne la gestion automatique des prélèvements lorsque le solde dans la devise du prélèvement est insuffisant. Le système vérifiera automatiquement les autres devises disponibles sur le compte pour honorer le paiement, selon un ordre prédéfini. Cette automatisation vise à réduire les rejets de prélèvements tout en optimisant l’utilisation des comptes multi-devises, l’un des atouts majeurs de Revolut.

Les avantages décisifs face aux banques traditionnelles Gestion multi-devises sans équivalent L’atout majeur de Revolut réside dans sa capacité à permettre de dépenser, échanger et transférer de l’argent dans plus de 30 devises, en un clin d’œil et sans frais supplémentaires. Cette fonctionnalité transforme littéralement l’expérience des voyageurs et des professionnels travaillant à l’international. Contrairement aux banques traditionnelles qui appliquent des commissions souvent prohibitives sur les changes, Revolut propose des taux de change interbancaires en temps réel, générant des économies substantielles pour ses utilisateurs. Une application tout-en-un révolutionnaire Revolut dépasse le simple cadre bancaire en proposant une solution tout-en-un pratique, idéale pour les besoins internationaux, avec une interface intuitive et des fonctionnalités multiples. L’application intègre gestion de compte, investissements en bourse, trading de cryptomonnaies et outils budgétaires avancés. Les fonctionnalités innovantes incluent les coffres d’épargne automatique, qui arrondissent chaque dépense à l’euro supérieur, ou encore le partage instantané des factures pour diviser facilement les dépenses entre amis. Transparence tarifaire et accessibilité Là où les banques traditionnelles multiplient les frais cachés, Revolut mise sur la transparence. Le compte Standard est entièrement gratuit et offre un compte bancaire multi-devises avec des fonctionnalités essentielles, telles que les paiements internationaux gratuits. Pour les utilisateurs avancés, les offres premium (Plus, Premium, Metal, Ultra) proposent des services additionnels comme les assurances voyage, l’accès aux salons d’aéroport et des plafonds de retrait étendus, le tout à des tarifs compétitifs.

Revolut Business : l’offensive sur le marché professionnel L’expansion de Revolut ne se limite pas aux particuliers. En 2025, Revolut Business lancera son premier produit de crédit destiné aux entreprises en Europe. Cette division professionnelle ambitionne également de proposer l’un des meilleurs taux d’épargne business dans tous les marchés de l’Union européenne. Cette stratégie s’accompagne du déploiement de solutions de paiement échelonné (Buy Now, Pay Later) spécialement conçues pour les besoins des entreprises, positionnant Revolut comme un concurrent sérieux des services bancaires professionnels traditionnels. L’objectif avoué de la fintech britannique reste inchangé : devenir la première banque véritablement globale au monde, comme l’affirme Nik Storonsky, CEO et co-fondateur de l’entreprise.

Pourquoi Sumeria pâlit face à Revolut La comparaison avec Sumeria, anciennement Lydia, illustre parfaitement la supériorité de l’approche Revolut. Là où Sumeria multiplie les dysfonctionnements techniques et les problèmes de communication, Revolut maintient une expérience utilisateur stable et prévisible. Les utilisateurs français de Sumeria rapportent régulièrement des blocages de comptes inattendus et souvent inexpliqués, créant un véritable climat de terreur parmi la clientèle. Ces problèmes de fiabilité contrastent fortement avec la stabilité opérationnelle de Revolut, forte de son expérience internationale. Au-delà des aspects techniques, le changement de nom de Lydia vers Sumeria en 2024 restera probablement dans les annales comme l’un des pires rebrandings de l’histoire des fintech françaises, témoignant d’une stratégie communication défaillante. Revolut évite ces écueils grâce à une approche graduelle et mesurée de son développement, privilégiant la robustesse technique à la communication spectaculaire.

Investissement et trading : une offre complète Revolut se distingue également par son écosystème d’investissement intégré. La plateforme permet d’investir dans différents actifs, notamment les actions et les cryptomonnaies, directement depuis l’application principale. Pour les traders plus expérimentés, l’application Revolut X offre le trading de plus de 210 cryptomonnaies avec des frais plus avantageux que sur l’application de base. Cette segmentation intelligente permet de répondre aux besoins des investisseurs occasionnels comme des traders actifs. Les fonctionnalités incluent également le staking de cryptomonnaies pour générer des revenus passifs et la possibilité de transférer les tokens vers des wallets externes pour un stockage non custodial.

Sécurité et régulation : des fondations solides Contrairement aux néobanques émergentes, Revolut bénéficie d’une régulation bancaire complète. Revolut Bank UAB est une banque agréée et réglementée par la Banque de Lituanie et la Banque centrale européenne, ayant une succursale en France réglementée par l’ACPR. La sécurité constitue un pilier central de l’offre avec Revolut Secure, qui offre une protection 24h/7j grâce à des mesures de sécurité proactives et une équipe de spécialistes. Cette approche sécuritaire includs des fonctionnalités anti-fraude basées sur l’intelligence artificielle. Les dépôts bénéficient de la garantie européenne standard jusqu’à 100 000 euros par compte, assurant une protection équivalente aux banques traditionnelles.

Vers une banque globale L’année 2025 s’annonce décisive pour Revolut dans sa quête de devenir la première banque véritablement globale au monde. Avec l’objectif d’atteindre 100 millions de clients, la fintech britannique dispose de tous les atouts nécessaires. L’intégration de l’intelligence artificielle, le développement de l’infrastructure physique et l’expansion de l’offre de crédit positionnent Revolut comme le principal challenger des banques traditionnelles. Sa capacité d’innovation continue et sa vision internationale en font un acteur incontournable du secteur bancaire européen. Pour les consommateurs français, Revolut représente aujourd’hui l’alternative la plus crédible aux banques historiques, combinant innovation technologique, transparence tarifaire et vision d’avenir.

Revolut confirme en 2025 son statut de leader des néobanques européennes avec des innovations majeures (IA, distributeurs, crédits immobiliers) et une stratégie d’expansion ambitieuse. Face aux dysfonctionnements récurrents de concurrents comme Sumeria, la fintech britannique s’impose comme la référence incontestée du banking digital. Mais comme bon nombre d’autres monstres technologiques, Revolut inquiète et s’inscrit pleinement dans la nouvelle dimension du tout techno, tout IA, tout sécurité, … bien loin des besoins d’humanités face à l’effondrement en cours.

