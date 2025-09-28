Tadej Pogačar champion du monde 2025 à Kigali

L’attaque décisive dans Kigali Golf

À 66,6 kilomètres de l’arrivée, dans la montée de Kigali Golf, Tadej Pogačar a placé l’attaque de la victoire. Le Slovène a d’abord lâché le jeune Isaac Del Torro qui l’accompagnait, avant de se retrouver seul en tête face à la meute des favoris. Cette offensive, lancée au moment parfait, rappelait trait pour trait sa tactique victorieuse de Zurich en 2024.

Derrière, Remco Evenepoel a tenté de réagir après avoir surmonté ses problèmes mécaniques du Mont Kigali. Le Belge, champion du monde en titre du contre-la-montre, a impressionné par sa capacité de récupération mais n’a jamais pu combler l’écart creusé par le phénomène slovène. L’avance de Pogačar a oscillé entre 1 minute et 1’30” dans les derniers kilomètres.