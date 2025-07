TOUR DE FRANCE 2025 DERNIÈRE ÉTAPE ET CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

Ce dimanche 27 juillet 2025, Paris a été le théâtre d’un final époustouflant du Tour de France. Wout van Aert a remporté la 21e étape après avoir déposé Tadej Pogacar à Montmartre, tandis que le Slovène s’adjugeait son quatrième maillot jaune consécutif avec plus de quatre minutes d’avance sur Jonas Vingegaard.

Wout van Aert a remporté la 21e étape du Tour de France 2025 après avoir placé une énorme accélération dans la Butte Montmartre. Cette victoire, sa deuxième de l’année, marque un tournant dans sa carrière et efface les déceptions des années précédentes sur les Champs-Élysées. Le Belge de l’équipe Visma-Lease a Bike a démontré qu’il reste l’un des coureurs les plus polyvalents du peloton mondial.

“J’ai assisté à tous les finales du Tour depuis 15 ans, mais celle-ci était exceptionnelle ! Voir Van Aert lâcher Pogacar dans Montmartre, c’était du jamais vu. L’ambiance était électrique, on savait qu’on assistait à quelque chose d’historique.”

Cette 21e étape restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus spectaculaires jamais vues sur les Champs-Élysées. Au programme du jour, 132,2 kilomètres mais surtout trois passages par la côte de la butte Montmartre, dont la dernière a été décisive pour le vainqueur du jour. Le parcours inédit, avec ces passages répétés dans la mythique rue Lepic, a transformé cette traditionnelle étape de prestige en véritable terrain de chasse.

“Wout van Aert a suivi Tadej Pogacar lorsque ce dernier pensait porter le coup de grâce. Mais le Belge a surpris tout le monde en le dépassant et le lâchant même à la pédale pour s’envoler vers un succès de prestige, à 6 km de l’arrivée.”

Pogacar : un quatrième sacre qui confirme sa domination

La statistique impressionnante Tadej Pogacar rejoint le cercle très fermé des quadruples vainqueurs du Tour de France, à seulement 26 ans.

C’est un sacre différent qui se dessine pour Tadej Pogacar avant la 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris. Le Slovène d’UAE Team Emirates a dominé cette édition 2025 de bout en bout, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Avec 4 minutes et 24 secondes d’avance au classement général final, il signe l’une de ses victoires les plus autoritaires.

Cette Grande Boucle 2025 restera comme celle de la confirmation absolue du talent exceptionnel de Pogacar. Pogacar remporte la 20e étape de sa carrière sur le Tour de France, un chiffre qui le place déjà parmi les plus grands champions de l’histoire du cyclisme. Sa polyvalence, sa puissance et son intelligence tactique en font un coureur à part dans le peloton actuel.