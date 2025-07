Tour de France 2025 – Étape 2 : Mathieu Van der Poel s’impose à Boulogne-sur-Mer

Tour de France 2025 Deuxième étape : Lauwin-Planque — Boulogne-sur-Mer Dimanche 6 juillet 2025 • 209,1 kilomètres

Van der Poel triomphe dans les côtes du Nord, Pogačar récupère le maillot à pois Le Néerlandais devance Tadej Pogačar au sprint et s’empare du maillot jaune

⚡ Le résumé de l’étape Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la deuxième étape du Tour de France 2025 à Boulogne-sur-Mer en devançant au sprint Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG). Le Néerlandais s’empare du maillot jaune tandis que le Slovène récupère le maillot à pois du meilleur grimpeur. L’attaque décisive de Jonas Vingegaard dans la dernière bosse et les offensives répétées de Romain Grégoire ont animé une étape spectaculaire. Quatre coureurs français terminent dans le Top 10 dans le sillage de Romain Grégoire avec notamment une belle attaque Julian Alaphilippe.

🚀 L’offensive de Vingegaard électrise la finale Dans la côte d’Outreau, située à cinq kilomètres de l’arrivée, Jonas Vingegaard a lancé une attaque foudroyante qui a mis le feu aux poudres. Le double vainqueur du Tour (2022-2023) a tenté de surprendre ses rivaux sur les pourcentages les plus raides de cette ascension de 800 mètres à 8,8 % de moyenne. Cette offensive du Danois de Visma-Lease a Bike a immédiatement provoqué une réaction en chaîne chez les favoris. Tadej Pogačar et Mathieu Van der Poel ont été contraints de répondre présent, transformant cette montée en véritable bataille. Si Vingegaard n’a pas réussi à creuser l’écart décisif, son attaque a néanmoins permis de sélectionner le groupe de tête pour la victoire d’étape.

🇫🇷 Grégoire, l’animateur français de la journée Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a été l’un des grands protagonistes de cette étape mouvementée. Le coureur français de 27 ans s’est montré particulièrement offensif tout au long des 209,1 kilomètres entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, multipliant les tentatives d’échappée. Dès la côte du Haut Pichot (1,1 km à 9,4 %), Grégoire a tenté sa chance, puis a récidivé dans la côte de Saint-Étienne-au-Mont (1 km à 10,6 %). Son courage et sa combativité ont permis d’animer une course qui aurait pu se résumer à un simple contrôle des favoris. Bien qu’il n’ait pas réussi à aller au bout de ses ambitions, le Français a livré une prestation remarquable qui augure bien de la suite de son Tour de France. Ces multiples offensives françaises rappellent que l’hexagone possède une nouvelle génération de coureurs capables de rivaliser avec les meilleurs puncheurs mondiaux sur ce type de terrain accidenté.

🏆 Van der Poel, maître du sprint restreint Au terme d’une étape haletante, Mathieu Van der Poel a fait parler sa pointe de vitesse légendaire pour s’imposer devant Tadej Pogačar dans un sprint à quatre coureurs. Le petit-fils de Raymond Poulidor a parfaitement négocié les difficultés du final pour se retrouver en position idéale dans les derniers hectomètres. Cette victoire confirme l’excellent état de forme du Néerlandais, vainqueur cette saison de Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Sur un parcours taillé sur mesure pour ses qualités de puncheur-sprinteur, Van der Poel a su résister aux attaques de ses rivaux avant de les devancer au sprint final. En s’emparant du maillot jaune, le coureur d’Alpecin-Deceuninck devient le deuxième leader de ce Tour de France 2025 après Jasper Philipsen, son coéquipier vainqueur de la première étape à Lille.

🔴 Pogačar s’empare déjà du maillot à pois Bien qu’il ait terminé deuxième de l’étape, Tadej Pogačar ne repart pas les mains vides de Boulogne-sur-Mer. Le champion du monde slovène s’est adjugé le maillot à pois du meilleur grimpeur en passant en tête au sommet des principales difficultés du jour. Cette prise de maillot démontre une fois de plus l’opportunisme du triple vainqueur du Tour de France (2020, 2021, 2024). Pogačar confirme ainsi ses ambitions sur toutes les classifications de cette Grande Boucle et envoie un message fort à ses adversaires dès les premiers kilomètres de course.

📊 Nouveau classement général — Top 10 Pos. Coureur Équipe Temps 1 🟡 Mathieu VAN DER POEL Alpecin-Deceuninck 9h 42′ 18” 2 Tadej POGAČAR UAE Team Emirates XRG + 6” 3 Jonas VINGEGAARD Visma-Lease a Bike + 12” 4 Romain GRÉGOIRE Groupama-FDJ + 15” 5 Wout VAN AERT Visma-Lease a Bike + 18” 6 Jasper PHILIPSEN Alpecin-Deceuninck + 25” 7 Kévin VAUQUELIN Arkéa-B&B Hotels + 28” 8 Ben O’CONNOR Decathlon AG2R La Mondiale + 32” 9 Matteo JORGENSON Visma-Lease a Bike + 35” 10 Remco EVENEPOEL Soudal Quick-Step + 54”

🧠 Analyse tactique de l’étape Cette deuxième étape a parfaitement tenu ses promesses avec un final explosif qui a mis en évidence les qualités des meilleurs puncheurs du peloton. Le tracé, avec ses trois côtes rapprochées dans les trente derniers kilomètres, a favorisé les coureurs polyvalents capables d’enchaîner les efforts intenses. L’équipe Alpecin-Deceuninck a une nouvelle fois démontré sa force collective avec deux coureurs (Van der Poel et Philipsen) dans le top 6 du classement général. Cette profondeur d’effectif sera un atout précieux pour la suite de la course. Du côté des favoris au classement général, Pogačar et Vingegaard ont montré qu’ils étaient déjà en mode course, n’hésitant pas à prendre des risques dès cette deuxième étape. Remco Evenepoel, déjà distancé lors de la première étape, accuse désormais un retard qui pourrait s’avérer problématique pour ses ambitions.

🔮 Vers la troisième étape Demain, lundi 7 juillet, le peloton quittera le Pas-de-Calais pour rejoindre Dunkerque au terme d’une étape de 178,3 kilomètres au départ de Valenciennes. Le profil, plus favorable aux sprinteurs, pourrait permettre à Jasper Philipsen de retrouver le maillot jaune s’il parvient à s’imposer. Mathieu Van der Poel devra gérer son statut de nouveau leader tout en préparant les prochaines échéances qui lui conviendront mieux. Le Néerlandais sait qu’il aura fort à faire pour conserver sa tunique dorée face aux spécialistes du contre-la-montre lors de la cinquième étape à Caen.