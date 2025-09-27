Tour de France 2026 le parcours de Barcelone à Paris

Written by Oslo• 20h04• Cyclisme, Sport, Tour de France 2026

Les premières indiscrétions révèlent un premier parcours

De Barcelone aux Pyrénées : un départ espagnol confirmé À un mois de la présentation officielle prévue le 23 octobre au Palais des Congrès de Paris, les premières révélations du Tour de France 2026 dessinent déjà les contours d’une Grande Boucle passionnante. Du 4 au 26 juillet 2026, les coureurs s’élanceront de Barcelone pour un périple de trois semaines qui traversera plusieurs massifs français emblématiques.

Un grand départ catalan déjà officialisé Le Tour de France 2026 débutera par un contre-la-montre par équipes de 19,7 kilomètres dans les rues de Barcelone le samedi 4 juillet. Cette première étape, déjà confirmée par les organisateurs, promet du spectacle avec les ascensions du Montjuïc et du stade olympique. Le lendemain, dimanche 5 juillet, une étape vallonnée reliera Tarragone à Barcelone sur 178 kilomètres. Le passage en France interviendra dès la troisième étape, le lundi 6 juillet, avec un départ de Granollers en direction de l’Hexagone. Cette proximité géographique entre l’Espagne et les Pyrénées françaises offre une transition naturelle et logique pour les organisateurs.

Les Pyrénées en ouverture de course Première arrivée en altitude aux Angles Selon des sources concordantes, la station de ski des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, devrait accueillir la première arrivée en montagne du Tour 2026. “C’est sûr à 99%”, confie un élu pyrénéen. L’arrivée serait jugée au Pla del Mir, à 1.800 mètres d’altitude, consacrant enfin cette station qui avait déjà accueilli la Route d’Occitanie en 2022. L’Ariège de retour sur la Grande Boucle Le lendemain, mardi 7 juillet, une quatrième étape devrait se dérouler en Ariège avec une arrivée dans le pays de Foix. Deux scénarios sont évoqués : soit une arrivée en altitude au Prat d’Albis (comme en 2019) pour durcir immédiatement la course, soit une arrivée plus accessible dans le centre-ville de Foix, sur les allées de Villote. Initialement pressentie, la station de Guzet-Neige semble finalement écartée du parcours masculin, au profit de ces options plus traditionnelles qui ont déjà fait leurs preuves lors des précédentes éditions.

Vers les Hautes-Pyrénées et une arrivée inédite Après l’Ariège, le peloton devrait mettre le cap vers l’ouest et les Hautes-Pyrénées. Gavarnie émerge comme une destination privilégiée, avec une possible arrivée au niveau de la station de ski, similaire à celle de la Route d’Occitanie en 2017. Cette option séduisante reste toutefois soumise aux contraintes environnementales du Parc National des Pyrénées. La question des Pyrénées Haut-Garonnaises reste en suspens dans ces premières indiscrétions. Luchon, ville thermale emblématique et porte d’entrée vers l’Espagne, ne figure pas dans les rumeurs actuelles, malgré son histoire riche avec la Grande Boucle. La cité pyrénéenne, qui a accueilli le Tour à de nombreuses reprises, pourrait néanmoins surprendre lors de la présentation officielle, notamment comme ville étape entre les Hautes-Pyrénées et la remontée vers Bordeaux. Son positionnement géographique stratégique en fait un candidat naturel pour une étape de transition ou même un départ vers l’une des ascensions mythiques du secteur. Les réservations d’hôtels déjà importantes à Tarbes laissent présager un passage dans le département les 8 ou 9 juillet, confirmant l’attractivité de cette région pour les organisateurs du Tour.

La remontée vers le nord : Bordeaux étape clé Bordeaux devrait accueillir le peloton le vendredi 10 juillet pour ce qui constituerait le 83e passage du Tour dans la capitale girondine. L’arrivée, prévue sur les quais comme en 2023, offrirait une nouvelle fois aux sprinteurs l’occasion de briller dans un cadre exceptionnel face à la Garonne. Cette étape s’inscrit logiquement dans la remontée du peloton depuis les Pyrénées vers le nord de la France, positionnant Bordeaux comme un carrefour stratégique avant la suite du parcours.

Le Massif central et les Vosges au programme Une fête nationale dans le Cantal Le 14 juillet 2026 devrait être célébré dans le Cantal, avec une probable arrivée au Lioran. Cette étape de montagne promettrait un feu d’artifice sportif pour la fête nationale, entre Aurillac et la station cantalienne. Le lendemain, un départ depuis Vichy est également évoqué pour une étape de transition. Retour attendu dans les Vosges Après deux ans d’absence, les Vosges pourraient retrouver le Tour de France en fin de deuxième semaine. Belfort apparaît comme une destination privilégiée pour une arrivée d’étape, possiblement les 17 ou 18 juillet. La mythique Planche des Belles Filles, située à quelques kilomètres de Belfort, fait l’objet de rumeurs persistantes pour un retour sur le parcours. Épinal est également mentionnée comme possible ville de départ d’étape, confirmant l’intérêt des organisateurs pour ce massif vosgien qui avait marqué les esprits lors de ses précédents passages.

Le bouquet final dans les Alpes La troisième semaine devrait se dérouler dans les Alpes, avec un passage stratégique par la Haute-Savoie. Cette région accueillera en 2027 les championnats du monde de cyclisme, justifiant sa présence sur le parcours 2026 comme une répétition générale. L’Alpe d’Huez fait également l’objet de spéculations pour un retour après quatre ans d’absence. Les mythiques 21 lacets n’ont pas été visités par le Tour masculin depuis 2022, et leur retour constituerait un événement majeur pour les amateurs de cyclisme. Un contre-la-montre au Plateau de Solaison est également évoqué, offrant une alternative originale aux traditionnelles ascensions alpines et permettant aux spécialistes de l’effort solitaire de s’exprimer dans un cadre montagnard.

Paris et le retour de Montmartre L’arrivée finale sur les Champs-Élysées le dimanche 26 juillet pourrait être précédée d’un nouveau passage par Montmartre. Le succès populaire de cette innovation 2025 incite les organisateurs à reconduire cette formule qui avait séduit le public parisien. Cette butte emblématique de la capitale offre un cadre unique pour les derniers soubresauts de la course avant l’apothéose traditionnelle sur la plus belle avenue du monde.

Rendez-vous le 23 octobre La présentation officielle du parcours au Palais des Congrès de Paris confirmera ou infirmera ces premières indiscrétions. En attendant, les passionnés de cyclisme peuvent déjà rêver d’un Tour de France 2026 qui s’annonce riche en émotions et en découvertes territoriales.

