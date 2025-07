Tour de France Femmes 2025 départ et parcours

Cette édition 2025 revêt une importance particulière dans l’histoire du cyclisme féminin français. Après trois éditions réussies qui ont progressivement installé la Grande Boucle féminine dans le paysage sportif hexagonal, cette quatrième mouture confirme l’ancrage durable de l’épreuve. L’augmentation du nombre d’étapes, passant de huit à neuf, représente bien plus qu’un simple ajout kilométrique : c’est un signal fort envoyé aux équipes, aux sponsors et aux médias sur l’avenir prometteur de cette compétition.

La quatrième édition du Tour de France Femmes avec Zwift s’annonce comme un événement majeur du calendrier cycliste international. Pour la première fois, l’épreuve comptera 9 étapes, soit une de plus que les éditions précédentes, pour un total de 1 165 kilomètres, ce qui en fait l’édition la plus longue depuis la renaissance du Tour de France Femmes en 2022. Cette extension témoigne de la croissance constante de l’événement et de la reconnaissance grandissante du cyclisme féminin.

Au-delà de l’aspect symbolique, ce grand départ breton offre des garanties en termes d’accueil populaire. Les Bretons sont réputés pour leur passion du cyclisme et leur capacité à créer une ambiance unique sur les routes. Les organisateurs peuvent s’attendre à des bords de route garnis et à une ferveur populaire qui donnera le ton de cette édition 2025.

Étape 8 – Samedi 2 août : Chambéry → Saint-François-Longchamp (Col de la Madeleine) Cette avant-dernière étape s’annonce comme l’étape reine de l’édition 2025. Avec 3.600 mètres de dénivelé sur un parcours de 112 kilomètres, la 8e étape est la plus difficile du Tour de France pour femmes. D’autant plus que la finale se dispute sur le Col de la Madeleine, un géant de 18,6 kilomètres avec un pourcentage moyen de 8,1%.

Après ce triptyque breton, le peloton entamera sa progression vers l’est de la France, traversant les paysages variés des Pays de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Auvergne-Rhône-Alpes. Les ascensions répertoriées se répartiront sur trois massifs : Massif armoricain, Massif central et Alpes, créant une progression logique dans la difficulté.

Étape 3 – Lundi 28 juillet : La Gacilly → Angers (162 km) La 3e étape du Tour de France Femmes fait traverser aux coureuses un terrain plat à légèrement vallonné de La Gacilly à Angers. La distance est de 162 kilomètres, avec un peu plus de 1 000 mètres de dénivelé positif. Un sprint groupé est l’issue la plus probable.

Une couverture médiatique sans précédent

Une diffusion télévisuelle exhaustive

L’édition 2025 du Tour de France Femmes bénéficie d’une couverture médiatique considérablement renforcée. La télévision française, avec France Télévisions en tête, s’engage massivement dans la promotion de l’événement. France 2, la chaîne principale du groupe public, diffusera l’intégralité des étapes, marquant ainsi l’importance accordée au cyclisme féminin dans la programmation nationale.

Avec au minimum 2 heures 30 de direct à la télévision par jour, les téléspectateurs pourront accompagner le peloton sur chacune des étapes, du grand départ à Vannes jusqu’à l’arrivée finale à Châtel. Cette durée de diffusion, particulièrement généreuse, témoigne de la confiance des diffuseurs dans l’audience potentielle de l’événement.

Trois étapes seront retransmises en intégralité : l’étape inaugurale pour ne rien rater du grand départ, ainsi que les deux dernières étapes alpines pour vibrer pleinement lors de la conquête finale du maillot jaune. Cette programmation spéciale souligne l’importance dramatique de ces moments clés de la course.

Au niveau international, la retransmission s’étendra dans 190 pays, positionnant le Tour de France Femmes comme un événement sportif de portée mondiale. Eurosport, partenaire historique du cyclisme, complète ce dispositif en offrant une couverture experte et technique de la course.

Un accompagnement radiophonique de qualité

France Info et le réseau ICI, partenaires médias officiels, développent une programmation spéciale dédiée à l’événement. Sur France Info, les auditeurs pourront suivre l’actualité de la course à travers plusieurs rendez-vous quotidiens : tous les jours à 6h36, 7h36 et 9h36 dans “France Info sport” avec temps forts, débriefs, analyses et coulisses de la course.

Du 27 juillet au 3 août, de 11h20 à 12h, l’émission “Les informés du Tour” sera diffusée en direct depuis le village départ avec Catherine Pottier et ses invités, créant un lien direct entre les auditeurs et l’atmosphère de la course. En fin de journée, de 19h40 à 19h55, “Le club Tour” proposera une analyse de l’étape depuis l’arrivée, en partenariat avec L’Équipe.

Pendant la course elle-même, des commentaires en direct seront proposés toutes les 30 minutes par Fanny Lechevestrier, Jean-François Bernard et les journalistes motards, garantissant un suivi en temps réel de l’évolution de la course.

Le réseau ICI développera des émissions spéciales en direct depuis le village départ chaque jour, avec invités, consultants et reporters. L’accent sera mis sur l’information locale en temps réel concernant la circulation et le passage de la caravane, ainsi que sur la découverte des spécialités culinaires des terroirs traversés par le peloton.