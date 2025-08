Tour de France Femmes 2025 dernière étape en Haute-Savoie

Cette ultime étape s’annonce comme un moment clé de la course, avec un dénivelé positif de 2 880 mètres. Les organisateurs ont conçu un tracé particulièrement sélectif, digne d’une finale de Tour de France, qui a mis à rude épreuve les jambes des coureuses et départagé définitivement les prétendantes au classement général.

Pauline Ferrand-Prévot : le nouveau maillot jaune français

“C’est le rêve d’une petite fille” – Pauline Ferrand-Prévot

La performance de Pauline Ferrand-Prévot sur cette huitième étape restera comme l’un des moments les plus marquants de ce Tour de France Femmes 2025. En remportant la 8e et avant-dernière étape, Pauline Ferrand-Prévot en a profité pour s’emparer du maillot jaune, et de quelle manière ! La championne française, déjà auréolée de ses succès olympiques et mondiaux, a démontré une fois de plus l’étendue de son talent en dominant ses principales rivales.

Winning stage 8 by 1:45 over nearest challenger Sarah Gigante, Ferrand-Prevot notably put 3:03 into 2023 Maillot Jaune winner Demi Vollering, and 3:26 into the 2024 Tour de France Femmes champion Katarzyna Niewiadoma. Ces écarts considérables témoignent de la supériorité écrasante de la Française sur cette étape de montagne, reléguant ses principales concurrentes à plus de trois minutes.

La championne olympique de VTT des JO de Paris 2024, qui détient 15 titres de championne du monde, toutes épreuves confondues, ajoute ainsi une nouvelle dimension à son palmarès déjà exceptionnel. Cette prise de pouvoir dans le maillot jaune illustre parfaitement la polyvalence de cette athlète d’exception, capable de briller sur route comme en tout-terrain.