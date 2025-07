Tour de France Femmes 2025 : Pauline Ferrand-Prévot confirme ses ambitions sur l’étape Brest-Quimper

La deuxième étape du Tour de France Femmes 2025, disputée ce dimanche entre Brest et Quimper, a offert un spectacle haletant sur les routes bretonnes. Si l’Espagnole Mavi Garcia s’est imposée au terme d’un numéro en solitaire remarquable, c’est bien Pauline Ferrand-Prévot qui continue d’impressionner par sa forme éclatante et ses ambitions affichées pour ce tour.

Un parcours breton exigeant de 110 kilomètres

Cette deuxième étape bretonne proposait un tracé vallonné de 110,4 kilomètres entre les quais de Brest et les rues pentues de Quimper. Un parcours technique qui n’a laissé aucun répit aux coureuses, avec plusieurs ascensions stratégiques parsemant le parcours. Les organisateurs avaient conçu une étape piège, capable de créer des écarts significatifs dès les premiers jours de course.

Le peloton s’est élancé du port de commerce de Brest dans une ambiance festive, avec un public breton nombreux venu encourager ses championnes locales. Les conditions météorologiques étaient idéales pour le cyclisme, permettant aux coureuses de donner le meilleur d’elles-mêmes sur ce terrain de jeu exigeant.

Pauline Ferrand-Prévot, la locomotive de Team Visma

Depuis le début de ce Tour de France Femmes 2025, Pauline Ferrand-Prévot affiche une forme resplendissante qui ne trompe personne. La championne française de 33 ans, désormais sous les couleurs de Team Visma-Lease a Bike, s’est une nouvelle fois illustrée lors de cette étape bretonne en jouant parfaitement son rôle de locomotive pour son équipe.

Dès la première étape à Plumelec, la native de Reims avait dynamité la côte de Cadoudal pour ouvrir la voie à sa coéquipière Marianne Vos, qui s’était imposée au sommet. Cette stratégie d’équipe parfaitement huilée témoigne de la maturité tactique de Ferrand-Prévot et de sa capacité à jouer collectif tout en préservant ses propres ambitions.

Sur cette deuxième étape, la multiple championne du monde a une nouvelle fois tenté de faire la différence dans les moments clés. Positionnée aux avant-postes du peloton emmené par une Team Visma parfaitement organisée, elle a cherché à reproduire le scénario gagnant de la veille aux côtés de Marianne Vos, alors en maillot jaune.

Une attaque qui confirme les ambitions

Dans le final de cette étape quimpéroise, Pauline Ferrand-Prévot n’a pas hésité à prendre ses responsabilités. Aux côtés de Juliette Labous, elle a tenté de dynamiter la course dans les dernières difficultés, confirmant qu’elle ne se contente pas d’un rôle de simple équipière pour Marianne Vos.

Cette initiative offensive témoigne des grandes ambitions de la Française pour ce Tour de France Femmes. Forte de son expérience et de sa polyvalence exceptionnelle – elle qui a brillé aussi bien sur route qu’en VTT et en cyclo-cross – Ferrand-Prévot semble déterminée à jouer sa propre carte sur ce tour.

Bien que son attaque n’ait pas abouti face à la démonstration de force de l’Espagnole Mavi Garcia, qui s’est envolée en solitaire vers la victoire, Pauline Ferrand-Prévot a terminé à une excellente 7ème place, confirmant sa place dans le groupe des prétendantes au classement général.

Un positionnement stratégique au général

Au classement général après cette deuxième étape, Pauline Ferrand-Prévot occupe une position de choix qui reflète parfaitement ses ambitions. Classée 3ème à seulement 6 secondes de la nouvelle leader Kim Le Court, elle se trouve dans le groupe de tête des favorites, parfaitement positionnée pour la suite des opérations.

Cette performance confirme que la stratégie de Team Visma fonctionne à merveille. En ayant deux cartes maîtresses avec Ferrand-Prévot et Vos, l’équipe néerlandaise peut jouer sur plusieurs tableaux et adapter sa tactique selon les circonstances de course. Cette richesse d’effectif pourrait s’avérer décisive dans les étapes à venir.

La régularité affichée par la Française depuis le début du tour est remarquable. Elle prouve qu’à 33 ans, elle possède encore toutes les qualités pour briguer les plus hauts sommets du cyclisme féminin. Son expérience, couplée à une condition physique exceptionnelle, en fait une redoutable adversaire pour ses concurrentes.

Mavi Garcia s’impose, Kim Le Court prend le jaune

Si Pauline Ferrand-Prévot a brillé par sa constance et ses initiatives, c’est bien l’Espagnole Mavi Garcia qui a marqué cette étape de son empreinte. Spécialiste des efforts en côte, elle a placé une attaque décisive dans la dernière difficulté, laissant toutes ses rivales sur place pour s’imposer en solitaire à Quimper.

Cette victoire espagnole a bouleversé la hiérarchie du classement général. Marianne Vos, piégée dans un final exigeant, a dû céder son maillot jaune à Kim Le Court, qui entre dans l’histoire en devenant la première Africaine à porter le maillot de leader du Tour de France Femmes.

Derrière Garcia, c’est Demi Vollering qui a réglé le sprint du groupe pour la 6ème place, juste devant Pauline Ferrand-Prévot. Cette arrivée groupée des favorites témoigne de l’équilibre qui règne dans ce peloton d’élite, où les écarts se jouent à la seconde près.

La forme de Ferrand-Prévot, un atout pour la suite

L’état de forme affiché par Pauline Ferrand-Prévot depuis le début de ce Tour de France Femmes laisse présager de belles batailles dans les étapes à venir. Sa capacité à être présente dans tous les moments clés, tout en préservant ses forces pour les échéances importantes, témoigne d’une préparation minutieuse et d’une approche tactique réfléchie.

La polyvalence de la championne française pourrait s’avérer décisive sur les étapes montagneuses qui attendent le peloton. Son passé de championne du monde de VTT lui confère une aisance particulière dans les ascensions techniques, un atout non négligeable pour la suite du parcours.

Son intégration réussie au sein de Team Visma-Lease a Bike démontre également sa capacité d’adaptation. Après des années passées sous d’autres couleurs, elle semble avoir trouvé l’environnement idéal pour exprimer tout son potentiel au plus haut niveau.

Un public breton au rendez-vous

Cette étape bretonne a également été marquée par la performance de Maëva Squiban, la coureuse locale qui s’est illustrée dans l’échappée du jour. Son panache et sa combativité, récompensés par le prix de la combativité, ont enchanté le public breton massé sur les bords de route.

Cette animation locale illustre parfaitement l’engouement que suscite le Tour de France Femmes en Bretagne, terre de cyclisme par excellence. Le choix de cette région pour le Grand Départ s’avère payant, offrant un cadre magnifique et une ambiance exceptionnelle pour lancer cette quatrième édition de l’épreuve.

Perspectives pour la suite du tour

Avec ce classement général resserré après deux étapes, tout reste ouvert pour la suite du Tour de France Femmes 2025. Pauline Ferrand-Prévot, parfaitement positionnée à la 3ème place, dispose de tous les arguments pour jouer les premiers rôles dans les prochaines étapes.

Sa forme actuelle, combinée à l’expérience acquise au fil de sa carrière exceptionnelle, en fait une candidate crédible pour le podium final, voire pour la victoire d’étape. Les prochains jours s’annoncent passionnants avec une hiérarchie qui se dessine progressivement.

Le départ imminent de Bretagne pour rejoindre les Alpes promet de nouveaux rebondissements. Les étapes de montagne permettront aux grimpeuses de s’exprimer pleinement, et Pauline Ferrand-Prévot, forte de sa polyvalence, pourrait bien créer la surprise sur ce terrain de jeu qu’elle affectionne particulièrement.

Classement général après l’étape 2

Rang Concurrente Équipe Temps Écart BP 1 K. LE COURT PIENAAR AG INSURANCE – SOUDAL TEAM 04h 37′ 25” – B : 10” 2 M. VOS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 37′ 25” – B : 10” 3 P. FERRAND PREVOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 37′ 31” + 00h 00′ 06” B : 4” 4 K. NIEWIADOMA-PHINNEY CANYON//SRAM ZONDACRYPTO 04h 37′ 35” + 00h 00′ 10” – 5 D. VOLLERING FDJ-SUEZ 04h 37′ 38” + 00h 00′ 13” – 6 P. PIETERSE FENIX-DECEUNINCK 04h 37′ 40” + 00h 00′ 15” – 7 A. VAN DER BREGGEN TEAM SD WORX – PROTIME 04h 37′ 40” + 00h 00′ 15” – 8 P. ROOIJAKKERS FENIX-DECEUNINCK 04h 37′ 44” + 00h 00′ 19” – 9 N. FISHER-BLACK LIDL – TREK 04h 37′ 44” + 00h 00′ 19” – 10 C. DYGERT CANYON//SRAM ZONDACRYPTO 04h 37′ 44” + 00h 00′ 19” –

Cette deuxième étape du Tour de France Femmes 2025 confirme que Pauline Ferrand-Prévot est bel et bien l’une des grandes attractions de cette édition. Sa forme éclatante et son positionnement stratégique au classement général laissent présager de belles batailles dans les étapes à venir. Le spectacle ne fait que commencer.